Doanh nghiệp sở hữu một phần dự án Vinhomes Global Gate huy động 5.500 tỷ đồng trái phiếu

21-10-2025 - 15:14 PM | Bất động sản

Vài tháng sau khi nhận chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate, Thời Đại Mới T&T huy động thành công lô trái phiếu 5.500 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thời Đại Mới T&T (Thời Đại Mới T&T) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 14/10/2025, Thời Đại Mới T&T đã phát hành 55.500 trái phiếu mã NTJ12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 5.500 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn 14/10/2028, lãi suất kết hợp 9,45%/năm, có kèm điều khoản mua lại.

Về tổ chức phát hành, Thời Đại Mới T&T được thành lập cuối năm 2006. Tại thời điểm tháng 11/2024, doanh nghiệp có bước tăng vốn khủng từ 1.999,5 tỷ đồng lên mức 7.999,5 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp có 2 người đại diện pháp luật là Chủ tịch Nguyễn Văn Hải (SN 1970) và Tổng giám đốc Phùng Thị Minh (SN 1979).

Được biết, bà Phùng Thị Minh còn là người đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thành Quang.

Thời Đại Mới T&T từng được biết đến với thương vụ mua lại 4.000 m2 "đất vàng" tại số 22 - 24 Hàng Bài vào năm 2010. Sau nhiều năm "đắp chiếu", dự án này đã ra mắt thị trường với tên gọi The Grand Hanoi.

Tháng 3/2025, UBND TP Hà Nội cho phép Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã: VEF) chuyển nhượng một phần dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh cũ (hiện là dự án Vinhomes Cổ Loa, tên thương mại Vinhomes Global Gate) cho Thời Đại Mới T&T.

Doanh nghiệp sở hữu một phần dự án Vinhomes Global Gate huy động 5.500 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 1.

Tháng 3/2025, VEFAC được chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate cho Thời đại mới T&T.

Phần dự án được chuyển nhượng nằm trong tổng thể dự án Vinhomes Global Gate, đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 26/6/2020.

Cụ thể bao gồm: phần đất xây dựng nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng, công trình hỗn hợp và đất công cộng có mục đích kinh doanh, với tổng diện tích lên đến 75 ha, trong đó 42,7 ha là đất ở và 32,3 ha đất công cộng. Tổng mức đầu tư phần chuyển nhượng khoảng 30.360,5 tỷ đồng.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

