Doanh nghiệp thu phí các chuyến bay qua bầu trời Việt Nam báo lãi nghìn tỷ

Ngày 30/6, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã ban hành báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty.



VATM là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

VATM hiện là đơn vị cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho tất cả máy bay dân dụng, vận tải quân sự tại các sân bay dân dụng trên toàn quốc và những vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Chẳng hạn, dịch vụ điều hành bay đường dài, dịch vụ kiểm soát tiếp cận, dịch vụ kiểm soát tại sân bay; dịch vụ thông báo bay; dịch vụ tư vấn không lưu; dịch vụ báo động…

VATM cho biết, năm 2024, sản lượng điều hành bay của Tổng công ty đạt 867.086 lần chuyến, bằng 108% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 114,6% so với thực hiện năm 2023. Đảm bảo điều hành bay an toàn – điều hòa – hiệu quả cho 100% các chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao.

Tổng doanh thu công ty mẹ năm 2024 đạt 4.283 tỷ đồng, bằng 110% so với kế hoạch 2024 và bằng 116,5% so với cùng kỷ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.315 tỷ đồng, bằng 120% so với kế hoạch 2024 và bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước 2.837 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch 2024 và bằng 139% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, VATM ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 4.162 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu đến từ doanh thu điều hành bay qua, bay đi đến, bay quốc nội. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.101 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023.

Công ty đang thực hiện 102 dự án, trong đó gồm 1 dự án nhóm A (Dự án thành phần 2: Các công trình phục vụ quản lý bay thuộc dự án cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1); 27 dự án nhóm B và 74 dự án nhóm C.

Tổng mức đầu tư là 8.644 tỷ đồng. Kế hoạch giải ngân trong năm là 1.200 tỷ đồng. Giá trị giải ngân trong năm là gần 955 tỷ đồng, bằng 79,68% kế hoạch năm và vượt 79,3% so với giá trị giải ngân năm 2023.



VATM chỉ có 1 công ty con là Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay. Tổng số vốn đầu tư của Tổng công ty cho doanh nghiệp là hơn 279 tỷ đồng (100% vốn điều lệ). Năm 2024, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay ghi nhận doanh thu gần 359 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 72 tỷ đồng, lợi nhuận nộp về công ty mẹ gần 30 tỷ đồng.