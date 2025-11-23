Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trước nguy cơ bị tấn công mạng

Phần lớn là các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh là nhỏ và vừa, nhóm dễ bị tổn thương trước những thay đổi chóng mặt của công nghệ và thị trường.

Mắt xích yếu nhất

TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 350.000 doanh nghiệp. Thành phố đang dẫn đầu cả nước trong cuộc đua chuyển đổi số. Tuy nhiên, phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Con số từ Kaspersky cho thấy thực trạng đáng lo ngại. Có 191.976 cuộc tấn công spyware vào doanh nghiệp Việt trong 6 tháng đầu 2025. Mức tăng lên đến 78,8% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày có 1.520 cuộc tấn công. Việt Nam đứng top 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất khu vực. Chỉ sau Singapore và Malaysia.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó giám đốc ITPC cho biết điều gì quan trọng nhất. "TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030. Bảo mật an ninh mạng là chìa khóa để doanh nghiệp tồn tại. Quản trị tài chính và nguồn nhân lực cũng không kém phần thiết yếu."

Giải pháp kiềng 3 chân: Pháp lý - Công nghệ - Nhân sự

Pháp lý là nền tảng: Chính phủ đang hoàn thiện hành lang pháp lý. Luật An ninh mạng đã được ban hành. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng đang được triển khai. Các quy định về thuế số đang được cập nhật liên tục. Đây là "chiếc ô" bảo vệ doanh nghiệp trước mối đe dọa. Hacker không còn là chuyện xa vời nữa.

Doanh nghiệp cần hoạt động trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Tài sản số cũng được bảo vệ tốt hơn. Môi trường kinh doanh minh bạch hơn sẽ thu hút đầu tư.

Công nghệ là vũ khí: AI đang thay đổi cách làm việc truyền thống. Điện toán đám mây giúp tiết kiệm chi phí hạ tầng. Tự động hóa giảm sai sót trong quy trình. Phân tích dữ liệu mang lại quyết định chính xác hơn.

Các lĩnh vực tài chính, kế toán đang chuyển mình. Nhân sự và an toàn dữ liệu cũng thay đổi mạnh mẽ. Doanh nghiệp nào chậm chuyển đổi sẽ bị bỏ lại. Thị trường không chờ đợi ai cả.

Nhân sự số quyết định thành bại: Ông Nguyễn Tất Năm, Trọng tài viên Hội đồng trọng tài lao động TP Hồ Chí Minh có nhận định quan trọng. Mô hình HR 5.0 sẽ là chìa khóa giai đoạn 2026-2030. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ và yếu tố nhân văn. Người lao động được đặt làm trung tâm.

Hợp đồng lao động điện tử đang trở thành xu hướng. Chữ ký số giúp xác thực nhanh chóng và an toàn. Không chỉ tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ. Hệ thống bảo mật cũng hiệu quả hơn nhiều.

Bà Võ Thị Thu Trang, Giám đốc Toàn quốc Elitez Asia Việt Nam chia sẻ thêm. Nhân sự đóng vai trò then chốt trong chiến lược ESG. Môi trường, xã hội và quản trị đều cần con người. Văn hóa "xanh" cần được thúc đẩy. Giảm thiểu giấy tờ là bước đi cần thiết. Đào tạo trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian. Chính sách làm việc linh hoạt tăng năng suất.

Mô hình "4R" tạo ra bốn giá trị cốt lõi. Tránh rủi ro pháp lý là điều đầu tiên. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng mạnh là bước tiếp theo. Tối ưu mối quan hệ các bên liên quan không thể bỏ qua. Thúc đẩy phát triển bền vững là mục tiêu cuối cùng.

Bối cảnh làm việc từ xa ngày càng phổ biến. Hệ thống lương thưởng minh bạch trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bảo vệ sức khỏe nhân viên cũng cần được chú trọng.

Trong môi trường số, việc duy trì một đội ngũ nhân viên có kỹ năng, có khả năng làm việc trong môi trường số hóa là vô cùng quan trọng.

Lộ trình từng bước

Bà Trịnh Thị Tuyết Anh từ Grant Thornton Việt Nam chỉ ra thực trạng. Nhiều doanh nghiệp Việt gặp khó khăn khi triển khai công nghệ. Hệ thống IT chưa đủ mạnh là nguyên nhân chính. Thiếu minh bạch tài chính dẫn đến nhiều rủi ro. Tiếp cận nguồn vốn cũng trở nên khó khăn.

Bà Tuyết Anh đưa ra lời khuyên thiết thực. Doanh nghiệp cần có lộ trình rõ ràng. Thay đổi từng bước một sẽ hiệu quả hơn. Bắt đầu từ nhận thức của chủ doanh nghiệp. Văn hóa quản trị cần được xây dựng từ trên xuống. Các trưởng bộ phận phải hiểu và thực thi. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực số hóa là giải pháp. Giảm thiểu rủi ro là lợi ích đầu tiên. Tăng cường minh bạch là kết quả cuối cùng.

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn. Đây là yêu cầu bắt buộc với mọi doanh nghiệp. Chuẩn bị kỹ càng về nhân sự là điều cần thiết. Tài chính phải được quản lý chặt chẽ. Pháp lý cần được nắm vững. Không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển mạnh mẽ.

Trong kỷ nguyên số, quản trị thiếu an toàn là tai họa. Doanh nghiệp có thể tự đẩy mình vào ngõ cụt. Hành động ngay hôm nay để không hối tiếc ngày mai.

Theo ông Simon Tung, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Kaspersky, Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, quá trình số hóa cũng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ và đánh cắp dữ liệu. Các nền tảng trực tuyến ngày càng sôi động với hàng loạt giao dịch thương mại, kết nối mạng xã hội và quảng bá thương hiệu. Điều này vô tình tạo ra dấu vết kỹ thuật số của người dùng, mở ra nhiều "cửa ngõ" cho tin tặc tấn công. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động chuyển sang sử dụng các nền tảng phân tích mối đe dọa để phát hiện, đánh giá và ứng phó kịp thời với những cuộc tấn công nguy hiểm như phần mềm gián điệp



