Doanh nghiệp Trung Quốc nói gì về chất lượng sầu riêng Việt Nam?

Ngày 7/9, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã có chuyến làm việc, tham quan vùng trồng, cơ sở đóng gói và tìm hiểu cơ hội hợp tác với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk .

Tại buổi gặp gỡ, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm lớn đến chất lượng vùng nguyên liệu, quy trình truy xuất nguồn gốc và năng lực chế biến, đóng gói sầu riêng của Đắk Lắk.

Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc thăm cơ sở đóng gói sầu riêng tại Đắk Lắk.

Bà Cui Xiaoxia - Giám đốc Công ty HH Thương mại Quốc tế Xiaoxiang Nana tại Bắc Kinh - bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến sầu riêng Việt Nam, đặc biệt trồng tại Đắk Lắk. Bà nhận định rằng nhu cầu về sầu riêng đang tăng cao.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do thời tiết mưa nhiều, chất lượng sầu riêng Việt Nam gặp phải một số vấn đề, như cơm trái bị sượng và màu sắc không đạt tiêu chuẩn. Do đó bà lưu ý không nên thu hoạch sầu riêng khi trời mưa. Như thế khi đưa sang Trung Quốc, sầu riêng bị mốc hoặc khi bổ ra, thịt trái trở nên xơ cứng, ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

Bà Cui Xiaoxia trao đổi về chất lượng sầu riêng Việt Nam.

"Công ty chúng tôi đang tích cực nhập khẩu sầu riêng Việt Nam để chuẩn bị cho dịp Trung thu và các lễ, Tết sắp tới. Do đó tôi muốn đi khảo sát thực tế tại vùng trồng của Việt Nam để nắm bắt tình hình. Tôi hy vọng rằng các cơ quan quản lý địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra chất lượng trước khi sản phẩm được xuất khẩu", bà Cui Xiaoxia nhấn mạnh.

Ông Ma Hongjun - Tổng Giám đốc Công ty HH Thương mại Yueyazhuang Guangxi - bày tỏ, sầu riêng Việt Nam hiện có thể dẫn đầu về số lượng tại thị trường Trung Quốc, nhưng cần cải thiện chất lượng.

Ông Ma Hongjun tìm hiểu sầu riêng sấy thăng hoa.

“Sầu riêng của Việt Nam có hương vị ngon, giá cả hợp lý và nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, cần chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, cũng như đầu tư vào công nghệ bảo quản lạnh và xây dựng thương hiệu.

Nếu Việt Nam có thể cải thiện giống cây trồng, tiêu chuẩn hóa quy trình thu hoạch, tối ưu hóa công nghệ bảo quản lạnh và phát triển thương hiệu, năng lực cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam trên thị trường Trung Quốc sẽ được nâng cao đáng kể”, ông Ma Hongjun nhấn mạnh.

Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk - cho biết, hiện địa phương đang bước vào mùa thu hoạch chính. Tuy nhiên, thời tiết gần đây có nhiều mưa, ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng.

Để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn, hiệp hội khuyến cáo các nhà vườn và thương lái chỉ nên thu hoạch khi quả đã đủ độ chín. Đặc biệt, trong những ngày mưa, việc thu hoạch là không nên, vì điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về chất lượng sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo ông Trung, khách hàng và người tiêu dùng sẽ không có phản hồi tích cực nếu chất lượng sầu riêng không đảm bảo. Do đó, chúng ta cần lên kế hoạch thu hoạch vào những ngày nắng, sắp xếp nhân lực hợp lý để đảm bảo chất lượng sầu riêng Đắk Lắk.

Thợ gõ sầu riêng kiểm tra chất lượng tại kho.

Ông Nông Đức Lai - Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc - cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác cung cấp nông sản lớn cho Trung Quốc. Do đó, các thông tin về cung cầu, chất lượng sản phẩm cũng như yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm của nước bạn là những thông tin rất cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt, chủ động sản xuất và kinh doanh hiệu quả.

Đối với sầu riêng, ngay từ những lô hàng đầu tiên xuất khẩu, đã nhận được phản hồi tích cực từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số vấn đề các doanh nghiệp cần lưu ý. Trong đó có việc tránh thu hoạch khi trái còn non, vì điều này có thể dẫn đến tình trạng sản phẩm không đạt yêu cầu hoặc bị hỏng khi xuất khẩu sang Trung Quốc.