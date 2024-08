Doanh nghiệp vay vốn với lãi suất cố định chỉ từ 5,5%/năm

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được hưởng mức lãi suất siêu ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tiếp tục triển khai gói tín dụng lãi suất siêu ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm và cố định suốt thời gian vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Theo đó, khách hàng là doanh nghiệp SME mới và hiện hữu của OCB, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu khi phát sinh giải ngân mới Việt Nam đồng từ nay đến hết 31/12/2024 sẽ được hưởng lãi suất chỉ từ 5,5%/năm với các khoản vay có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống và từ 6%/năm với khoản vay có kỳ hạn trên 3 tháng đến 6 tháng. Mức lãi suất này sẽ được cố định trong suốt thời gian vay.

Công ty TNHH SNC Garment International, chuyên xuất nhập khẩu các mặt hàng may mặc sang thị trường Hàn Quốc và Mỹ là một trong những doanh nghiệp vừa được OCB cấp khoản tín dụng khá lớn với mức lãi suất siêu ưu đãi. Nguồn tín dụng này giúp doanh nghiệp có thêm tài chính bổ sung vào nguồn vốn lưu động để nhập nguyên vật liệu, phục vụ cho các đơn hàng đã ký đến hết năm 2024.

Chị Ngọc, Giám đốc Tài chính của công ty chia sẻ “Trong suốt quá trình vay vốn tại OCB, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ rất nhanh chóng từ khâu chuẩn bị đến thẩm định hồ sơ, cùng với mức lãi suất rất tốt so với thị trường, nhờ đó mà công ty tôi có nguồn vốn kịp thời để phục vụ cho kinh doanh. Cuối năm nay, công ty chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tiếp tục giải ngân đợt mới tại OCB để bổ sung nguồn vốn mở rộng thị trường xuất khẩu và di dời nhà máy nhằm gia tăng năng suất.”

Trong giai đoạn hiện nay, nhằm trợ lực cho các doanh nghiệp SME có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, OCB liên tục đưa ra nhiều chương trình cũng như sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng cũng như lĩnh vực hoạt động của họ. Song song đó, theo chủ trương chung từ Chính phủ, NHNN, chúng tôi cũng thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động về mức hợp lý để trên cơ sở đó, có thể hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với mức lãi suất tốt nhất. Có thể thấy, mặt bằng lãi suất chung hiện nay đang ở mức khá thấp, bình quân rơi vào khoảng 6-8%/năm. Riêng với nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chúng tôi áp dựng mức lãi suất tốt hơn là chỉ từ 5,5%/năm, qua đó giúp khách hàng giải tỏa về bài toán vốn cho các hoạt động, đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

OCB được đánh giá một trong những ngân hàng luôn chủ động đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp SME theo định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN. Ngoài các hỗ trợ về lãi suất và giá, nhà băng này cũng đang tập trung chuyển đổi số sản phẩm, dịch vụ tài chính để nâng cao sự thuận tiện và rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng.

Đơn cử như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể dễ dàng thực hiện chuyển tiền thanh toán đơn hàng cho đối tác nước ngoài trên kênh ngân hàng số dành cho doanh nghiệp (OCB OMNI Corp), tạo lệnh mọi lúc mọi nơi và OCB cam kết xử lý giao dịch trong vòng 2 giờ làm việc kể từ khi doanh nghiệp duyệt lệnh thành công. Việc tra cứu và in điện cũng rất dễ dàng và hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch như trước đây.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 69,72 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 439,88 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,7%; nhập khẩu tăng 18,5%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 14,08 tỷ USD. Với những kết quả tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và nền kinh tế nói chung trong 7 tháng đầu năm 2024, nhu cầu vốn sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm và ngành ngân hàng cũng đang kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để các ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.