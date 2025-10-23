Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Doanh nghiệp xi măng báo lãi cao nhất 13 quý, cổ phiếu tăng kịch trần

23-10-2025 - 13:43 PM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp xi măng báo lãi cao nhất 13 quý, cổ phiếu tăng kịch trần

So với kế hoạch năm 2025, Xi măng VICEM Hoàng Mai đã thực hiện 78% doanh thu và vượt 7% lợi nhuận.

CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai (HNX: HOM) công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần 377 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 11 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 13 quý (từ quý 3/2022).

Doanh nghiệp xi măng báo lãi cao nhất 13 quý, cổ phiếu tăng kịch trần- Ảnh 1.

Lợi nhuận quý 3/2025 của Xi măng Vicem Hoàng Mai tăng chủ yếu nhờ giá bán clinker cao hơn cùng kỳ, tăng thêm 13,5 tỷ đồng, cùng với sản lượng và hiệu quả sử dụng nguyên liệu như vỏ cây, dăm gỗ, chất thải rắn thông thường thay thế một phần than cám được cải thiện, giúp lợi nhuận tăng thêm lần lượt 5,7 và 7 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động xử lý chất thải mới triển khai cũng đóng góp 3,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, giá xi măng nội địa giảm khiến lợi nhuận giảm 8,2 tỷ đồng, chi phí điện tăng do EVN điều chỉnh giá làm giảm 5,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tái chế vỏ bao theo quy định môi trường mới khiến lợi nhuận giảm thêm 0,6 tỷ đồng.﻿

Sau 9 tháng, doanh thu thuần gần 1.219 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ hơn 51 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2025, Xi măng VICEM Hoàng Mai đã thực hiện 78% doanh thu và vượt 7% lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2025, doanh nghiệp vẫn lỗ lũy kế hơn 79 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm lên hơn 1.449 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 574 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm. ﻿

Doanh nghiệp xi măng báo lãi cao nhất 13 quý, cổ phiếu tăng kịch trần- Ảnh 2.

Phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu HOM vẫn duy trì đà tăng ấn tượng lên 5.500 đồng/cp sau phiên tăng trần lên 5.200 đồng/cp của ngày trước đó.

Công ty xi măng lỗ đầm đìa bỗng báo lãi tăng vọt gấp 27 lần, cổ phiếu kịch trần

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng của Lãi suất trái phiếu: Nhà băng chịu lãi cao, VinGroup, Vinhomes, Vietjet... huy động vốn rẻ hơn chỉ 9-11%/năm, nhóm chứng khoán còn thấp nữa

Hiện tượng của Lãi suất trái phiếu: Nhà băng chịu lãi cao, VinGroup, Vinhomes, Vietjet... huy động vốn rẻ hơn chỉ 9-11%/năm, nhóm chứng khoán còn thấp nữa Nổi bật

Doanh nghiệp chế tạo bơm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

Doanh nghiệp chế tạo bơm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 23/10: SHB báo lãi trước thuế quý 3 tăng hơn 50%, nhiều công ty có lãi tăng bằng lần

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 23/10: SHB báo lãi trước thuế quý 3 tăng hơn 50%, nhiều công ty có lãi tăng bằng lần

11:35 , 23/10/2025
Viettel Cyber Security: Tấn công mạng “bùng nổ” tại Việt Nam trong Quý 3/2025

Viettel Cyber Security: Tấn công mạng “bùng nổ” tại Việt Nam trong Quý 3/2025

11:00 , 23/10/2025
Dabaco góp thêm hơn 430 tỷ đồng vào công ty con

Dabaco góp thêm hơn 430 tỷ đồng vào công ty con

10:25 , 23/10/2025
Thiếu gia Nhựa Duy Tân: Thế hệ F1 làm việc để thoát nghèo, F2 làm việc vì nhớ khó khăn của cha mẹ, nhưng F3 sống sung túc, nhiều lựa chọn nên dễ lạc hướng

Thiếu gia Nhựa Duy Tân: Thế hệ F1 làm việc để thoát nghèo, F2 làm việc vì nhớ khó khăn của cha mẹ, nhưng F3 sống sung túc, nhiều lựa chọn nên dễ lạc hướng

10:15 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên