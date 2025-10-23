Doanh nghiệp xi măng báo lãi cao nhất 13 quý, cổ phiếu tăng kịch trần

CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai (HNX: HOM) công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần 377 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 11 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 13 quý (từ quý 3/2022).

Lợi nhuận quý 3/2025 của Xi măng Vicem Hoàng Mai tăng chủ yếu nhờ giá bán clinker cao hơn cùng kỳ, tăng thêm 13,5 tỷ đồng, cùng với sản lượng và hiệu quả sử dụng nguyên liệu như vỏ cây, dăm gỗ, chất thải rắn thông thường thay thế một phần than cám được cải thiện, giúp lợi nhuận tăng thêm lần lượt 5,7 và 7 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động xử lý chất thải mới triển khai cũng đóng góp 3,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, giá xi măng nội địa giảm khiến lợi nhuận giảm 8,2 tỷ đồng, chi phí điện tăng do EVN điều chỉnh giá làm giảm 5,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tái chế vỏ bao theo quy định môi trường mới khiến lợi nhuận giảm thêm 0,6 tỷ đồng.﻿

Sau 9 tháng, doanh thu thuần gần 1.219 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ hơn 51 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2025, Xi măng VICEM Hoàng Mai đã thực hiện 78% doanh thu và vượt 7% lợi nhuận.



Tính đến 30/9/2025, doanh nghiệp vẫn lỗ lũy kế hơn 79 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm lên hơn 1.449 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 574 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm. ﻿

Phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu HOM vẫn duy trì đà tăng ấn tượng lên 5.500 đồng/cp sau phiên tăng trần lên 5.200 đồng/cp của ngày trước đó.