Doanh thu WinCommerce lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng, LNST quý 3 gấp gần 9 lần so với cùng kỳ

WinCommerce - công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+ thuộc Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu quý 3/2025 đạt 10.544 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ).

LNST đạt 175 tỷ đồng (Tăng 8,7 lần so với cùng kỳ), tương ứng biên lợi nhuận đạt 1,7%, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu đạt lần lượt 11% và 9,7% so với cùng kỳ đối với chuỗi siêu thị mini và siêu thị.

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 28.459 tỷ đồng (tăng 16,6% so với cùng kỳ), LNST đạt 243 tỷ đồng (Tăng 447 tỷ đồng so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu và và mở rộng mạng lưới tại khu vực miền Trung với các cửa hàng WinMart+.



Masan cho biết, từ đầu năm đến nay, WCM đã mở ròng 464 cửa hàng, vượt mục tiêu cơ sở và hướng tới hoàn thành kịch bản cao vào cuối năm. Đáng chú ý, hơn 80% tổng số cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA cửa hàng. Hiện WCM là nhà bán lẻ hiện đại có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam theo quy mô điểm bán, với khoảng 4.500 cửa hàng dự kiến trên toàn quốc vào cuối năm.



Khu vực nông thôn, nơi sinh sống của hơn 60% dân số Việt Nam, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của WCM. Do đó, gần 75% số cửa hàng mở mới tính đến quý 3/2025 thuộc mô hình WinMart+ tại nông thôn nhằm khai thác tiềm năng tăng trưởng còn bỏ ngỏ tại khu vực này.

Đáng chú ý, các siêu thị mini tại nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng LFL (nhóm cửa hàng được mở trước năm 2023 và vẫn đang hoạt động) 17,4% so với cùng kỳ.

Khu vực miền Trung ghi nhận mức tăng trưởng LFL đạt 12,4% đối với mô hình siêu thị mini trong quý 3/2025, nhờ danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế tiên phong trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao.

Tính đến quý 3/2025, khoảng 50% số cửa hàng mở mới tập trung tại miền Trung, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của WCM tại khu vực này.