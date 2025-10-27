Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan, HOSE: MSN) vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý 3 năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2025.



Theo đó, doanh thu quý 3 đạt 21.164 tỷ đồng (Tăng 9,7% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 58.376 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ, LNST đạt 4.468 tỷ đồng (tăng 64% so với cùng kỳ) tương đương hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại Wincommerce, Masan MeatLife và Phúc Long cùng với đóng góp lợi nhuận tốt hơn từ TCB và việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS), dù MCH đang trong giai đoạn đầu hoàn thiện mô hình phân phối mới cũng như sự gia tăng nhẹ của chi phí tài chính thuần.

WinCommerce (“WCM”) : Doanh thu quý 3 đạt 10.544 tỷ đồng (Tăng 22,6% so với cùng kỳ), LNST đạt 175 tỷ đồng (Tăng 8,7 lần so với cùng kỳ), tương ứng biên lợi nhuận đạt 1,7%, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL đạt lần lượt 11% và 9,7% so với cùng kỳ đối với chuỗi siêu thị mini và siêu thị.

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 28.459 tỷ đồng (Tăng 16,6% so với cùng kỳ), LNST đạt 243 tỷ đồng (Tăng 447 tỷ đồng so với cùng kỳ), được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL và và mở rộng mạng lưới tại khu vực miền Trung với các cửa hàng WinMart+.﻿

Masan Consumer Corporation (UpCOM: “MCH”): MCH ghi nhận doanh thu 7.517 tỷ đồng trong quý 3/2025, giảm 6% so với cùng kỳ.

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 21.281 tỷ đồng (Giảm 3,1% so với cùng kỳ), LNST đạt 4.660 tỷ đồng (Giảm 16% so với cùng kỳ), bị ảnh hưởng bởi việc triển khai đồng bộ mô hình “Phân phối trực tiếp” trên toàn quốc trong kênh bán hàng truyền thống (GT), tuy nhiên kết quả đã ghi nhận sự cải thiện theo từng tháng trong quý và theo quý, tạo đà tăng trưởng cho các giai đoạn tiếp theo.﻿

Masan MEATLife (“MML”): Doanh thu quý 3 đạt 2.384 tỷ đồng (Tăng 23% so với cùng kỳ), LNST đạt 101 tỷ đồng (Tăng 5,2 lần so với cùng kỳ).

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 6.794 tỷ đồng (Tăng 24,7% so với cùng kỳ), EBIT đạt 310 tỷ đồng (Tăng 5,7 lần so với cùng kỳ), LNST đạt 466 tỷ đồng (Tăng 526 tỷ đồng so với cùng kỳ), nhờ tiếp tục vận hành hiệu quả với sản lượng bán tăng trên tất cả các mảng (chăn nuôi, thịt tươi và thịt chế biến), sự tăng cường hợp tác giữa MML với WCM và giá trị heo thịt được tối ưu.﻿

Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận doanh thu 516 tỷ đồng trong quý 3/2025, tăng 21,2% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,8%, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 1.373 tỷ đồng (Tăng 14,1% so với cùng kỳ), LNST đạt 141 tỷ đồng (Tăng 80,1% so với cùng kỳ).

Masan High-Tech Materials (“MHT”): Doanh thu quý 3 đạt 2.041 tỷ đồng , LNST đạt 5 tỷ đồng (Tăng 279 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 5.048 tỷ đồng (Tăng 25,1% so với cùng kỳ trên cơ sở LFL), LNST ghi nhận -211 tỷ đồng (Tăng 1.159 tỷ đồng so với cùng kỳ), nhờ cải thiện hiệu quả vận hành, được thúc đẩy bởi giá hàng hóa tăng, chi phí sản xuất đơn vị giảm và việc thoái hợp nhất công ty H.C. Starck (“HCS”).



Techcombank (“TCB”), phần lợi nhuận mà Masan ghi nhận từ TCB trong quý 3/2025 đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.