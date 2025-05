Đối tác cung cấp một sản phẩm độc quyền cho VinFast sắp trả cổ tức tiền và thưởng cổ phiếu tỷ lệ cao

Mới đây, Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (Pinaco, mã: PAC) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/6 để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu).

Với phương án trả cổ tức, công ty sẽ thực hiện chi trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% (1.000 đồng trên mỗi cổ phiếu), tương đương với giá trị hơn 46 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 15/7.

Hiện, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vẫn là công ty mẹ chi phối hơn 51,4% vốn của PAC vốn sẽ nhận về số tiền 16,7 tỷ đồng. Cổ đông nước ngoài Furukawa Battery có 10,54% cổ phần được nhận 3,4 tỷ đồng và Sài Gòn 3 Jean với 6,46% vốn được nhận 2,1 tỷ đồng.

Với phương án chi thưởng, công ty dự kiến thực hiện theo tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới), tương ứng phát hành thêm 23,3 triệu cổ phiếu. Nguồn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo kiểm toán 2024 (số dư thực tế 232 tỷ đồng). Nếu thành công, vốn điều lệ của Pinaco sau khi thưởng cổ phiếu sẽ tăng lên 697 tỷ đồng.

Được biết, PAC trước đây là Công ty Pin Ắc quy miền Nam, được Tổng cục Hóa chất (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) quyết định thành lập vào năm 1976. Đến năm 1993, Bộ Công Nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) chính thức ra quyết định thành lập lại Công ty Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco) trực thuộc Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam.

Thương hiệu tiêu biểu là Pin Con Ó và Ắc quy Đồng Nai – pin phụ tùng ô tô. Hiện, khách hàng Công ty là những tên tuổi lớn Ford Vietnam, Thaco, Vinfast, Vietnam Suzuki, Honda, Piaggio, Yamaha, Mercedes – Benz Vietnam, Hyundai Thành Công…

Đáng chú ý, Pinaco cho biết công ty đã sản xuất thành công ắc quy chì acid cho xe đạp và xe máy điện và hiện đã đưa ra thị trường. Lãnh đạo PAC cũng nhấn mạnh rằng mỗi chiếc xe hơi điện đều sử dụng một ắc quy chì acid và Pinaco hiện đang cung cấp 100% ắc quy chì acid cho các dòng xe điện của VinFast.

Năm 2024, Pinaco ghi nhận doanh thu đạt 3.205 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 164 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2023 và cao hơn 3% so với kế hoạch.

Với kết quả đó, cổ đông thống nhất mức chi trả cổ tức cho năm 2024 là 15% bằng tiền mặt, trong đó công ty đã có tạm ứng đợt đầu với tỷ lệ 5% vào ngày 20/1.

Bước sang năm 2025, ĐHĐCĐ thống nhất mục tiêu phấn đấu đạt tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế nhích nhẹ lên 165 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến ở mức 10%.

Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch năm 2025 đề ra trên cơ sở về điều kiện thị trường, năng lực sản xuất, tình hình trong nước, thế giới để đưa ra chỉ tiêu 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chính phủ có yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước phải tăng 8%, công ty đã đánh tổng thể về nội lực, xu hướng thị trường và xây dựng lại kế hoạch phấn đấu để đáp ứng được yêu cầu này.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông về mối quan tâm của cổ đông tới VinFast, đại diện Pinaco cho biết hiện nay công ty là nhà cung cấp độc quyền ắc quy sử dụng cho hệ thống điều khiển trên xe, doanh số hiện nay trên 100 tỷ, tăng gấp đôi so với năm 2024.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 862 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 41 tỷ đồng, tăng tương ứng 8% và 1% so với cùng kỳ năm trước; lần lượt thực hiện 22% chỉ tiêu doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận năm.