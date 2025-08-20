DOJI và hành trình kiến tạo hệ sinh thái đa ngành với triết lý “hướng tới con người và vì con người”

Tòa nhà DOJI Tower - Trụ sở chính của Tập đoàn DOJI (Ảnh: DOJI)

Trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái khép kín phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, điểm nổi bật nhất là tầm nhìn sứ mệnh “Hướng tới con người và vì con người”. Đây không phải là câu khẩu hiệu treo tường, mà là kim chỉ nam chi phối mọi quyết định chiến lược.

Từ thiết kế sản phẩm, lựa chọn vật liệu, ứng dụng công nghệ, đến cách tổ chức không gian sống hay tối ưu dịch vụ tài chính, tất cả đều xoay quanh việc mang lại trải nghiệm và giá trị tốt nhất cho con người.

Sự đồng bộ trong ba mảng kinh doanh tưởng chừng tách biệt – trang sức, bất động sản, ngân hàng – chính là chìa khóa để DOJI xây dựng một thương hiệu không chỉ đẹp về hình ảnh, mà còn bền vững về giá trị.

Trong danh sách CafeF List 2025 được công bố mới đây, Tập đoàn DOJI đạt Top 10 Doanh nghiệp tư nhân Phân phối Bán lẻ và Top 50 Doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, DOJILAND – Công ty thành viên thuộc Tập đoàn DOJI nằm trong Top 20 công ty bất động sản và TPBank đạt Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Đế chế kim hoàn DOJI và cuộc chơi dẫn dắt xu hướng

Trong hệ sinh thái đa ngành của DOJI, trang sức luôn là “trái tim” và cũng là lĩnh vực định vị thương hiệu rõ nét nhất. Không chỉ đơn thuần bán vàng hay đá quý, DOJI chủ động tái định nghĩa giá trị của trang sức Việt bằng chiến lược kết hợp giữa thiết kế, công nghệ và trải nghiệm khách hàng.

Dòng sản phẩm TrenD là minh chứng điển hình cho tư duy dẫn dắt xu hướng. Thay vì áp đặt một phong cách duy nhất, TrenD khuyến khích những người phụ nữ hiện đại trải nghiệm đa phong cách, nơi BST Lady Boss tôn vinh sự mạnh mẽ, BST Darling Girl mang lại nét quyến rũ, BST The Muse lãng mạn, bay bổng và BST Highlight Me khẳng định cá tính. Mỗi bộ sưu tập đều được nghiên cứu kỹ lưỡng về thị hiếu, ứng dụng công nghệ chế tác tiên tiến để tối ưu độ bền, độ sáng và sự tinh xảo.

Ở một hướng đi khác, DOJI tạo dấu ấn khi “hiện đại hóa” vàng 24K – vốn được coi là biểu tượng truyền thống. Những thiết kế trong BST Hạt thóc, Hoa hướng dương phá vỡ khuôn khổ quen thuộc: nhẹ, tinh xảo, phù hợp đeo hàng ngày nhưng vẫn giữ trọn giá trị vàng nguyên chất. Sự kết hợp giữa kỹ thuật tạo hình hiện đại và ý tưởng thiết kế sáng tạo giúp sản phẩm vừa mang tính thời trang, vừa bền vững về giá trị.

BST Hạt thóc tạo dấu ấn khi “hiện đại hóa” vàng 24K.

Điểm mấu chốt trong thành công của DOJI là cách chuyển dịch từ “bán sản phẩm” sang “bán trải nghiệm”. Không gian mua sắm cao cấp, dịch vụ tư vấn cá nhân hóa, hệ thống kiểm định chất lượng chuẩn quốc tế và chiến lược truyền thông đồng bộ đã biến DOJI thành biểu tượng của sự an tâm và phong cách.

Trong bối cảnh thị trường trang sức Việt ngày càng cạnh tranh, DOJI không chỉ giữ vững thị phần mà còn mở rộng tệp khách hàng trẻ – những người vừa quan tâm tới giá trị đầu tư, vừa yêu cầu cao về tính thẩm mỹ. Đây chính là bước đi chiến lược giúp DOJI duy trì vị thế “đế chế kim hoàn” và tiếp tục dẫn dắt xu hướng tiêu dùng trang sức tại Việt Nam.

Từ kim hoàn đến Kim địa ốc - H ướng đi chưa có tiền lệ tại Việt Nam

Nếu ở lĩnh vực trang sức, DOJI chế tác nên những tuyệt phẩm để tôn vinh vẻ đẹp cá nhân, thì ở lĩnh vực bất động sản, DOJI tham vọng xây dựng những công trình mang đậm “mã gen” kim hoàn của Tập đoàn - nơi hội tụ nghệ thuật, đẳng cấp và chuẩn mực dịch vụ.

Và, DOJILAND – Thành viên của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI đã thành công theo đuổi hướng đi hoàn toàn khác biệt – tiên phong phát triển Kim địa ốc – bất động sản nghệ thuật kim hoàn. Lấy cảm hứng từ kỹ nghệ chế tác trang sức, DOJILAND đã thổi hồn, biến mỗi công trình trở thành một tác phẩm nghệ thuật sống động, nơi kết tinh giữa kiến trúc biểu tượng, vật liệu cao cấp và dấu ấn thẩm mỹ độc bản.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của Kim địa ốc chính là “mã gen kim hoàn”. Ở tầng nhận diện, “mã gen” này thể hiện qua hình khối kiến trúc mang dáng vương miện, biểu tượng kim cương, đường nét mềm mại và tinh xảo. Mỗi công trình của DOJI đều dễ dàng được nhận diện bởi vẻ sang trọng đặc trưng – biểu trưng cho một thương hiệu gắn liền với vàng bạc và đá quý. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị bền vững không nằm ở diện mạo, mà ở “mã gen” tạo nên bản sắc: sự cầu toàn, tỉ mỉ và tinh xảo đến từng chi tiết – giống như cách một nghệ nhân kiên trì mài giũa từng giác cắt trên viên kim cương để chạm tới cột mốc hoàn mỹ.

Những công trình của DOJILAND góp phần kiến tạo không gian sống đẳng cấp, nâng tầm chuẩn sống của người Việt.

Triết lý ấy thể hiện rõ trong DOJI Tower – tòa tháp mang đậm dấu ấn của thương hiệu vàng bạc đá quý hàng đầu Việt Nam. DOJI Tower mô phỏng hình viên kim cương khổng lồ rực sáng giữa lòng Thủ đô với hiệu ứng ánh sáng “độc nhất vô nhị”, trở thành điểm nhấn kiến trúc trên bản đồ bất động sản Hà Nội.

Tiếp nối tinh thần đó, Diamond Crown Hai Phong – công trình Diagrid độc đáo lấy cảm hứng từ hình ảnh vương miện kim cương đã phá vỡ những khuôn mẫu thiết kế cứng nhắc để tạo nên đường cong uyển chuyển, hòa quyện giữa sức mạnh và sự mềm mại. Đây không chỉ là một tòa nhà, mà còn là điểm nhấn thị giác, giúp thành phố cảng Hải Phòng sở hữu thêm một biểu tượng nhận diện.

Tương tự, Golden Crown Hai Phong tiếp tục vận dụng kỹ nghệ chế tác kim hoàn vào kiến trúc: Các chi tiết mặt ngoài được xử lý như kỹ thuật đính đá, vật liệu được chọn lọc để phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng lấp lánh như bề mặt của một món trang sức cao cấp. Mỗi góc nhìn, mỗi chi tiết đều được tính toán để vừa đáp ứng công năng, vừa khơi gợi cảm xúc thẩm mỹ.

Việc áp dụng tư duy và tiêu chuẩn khắt khe của ngành kim hoàn vào bất động sản giúp DOJI tạo ra các dự án vượt trội cả về giá trị sử dụng lẫn nghệ thuật. Đây là hướng đi đang được giới thượng lưu toàn cầu ưa chuộng, sẵn sàng chi trả ở mức giá cao để sở hữu một không gian vừa tiện nghi, vừa mang tính biểu tượng, trường tồn như đá quý.

Với DOJI, mỗi công trình bất động sản là một viên ngọc giữa lòng thành phố – không chỉ kiến tạo giá trị kinh tế, mà còn định hình diện mạo đô thị.

TPBank - Mảnh ghép tài chính trong vòng tròn giá trị DOJI

Từ kim hoàn – nơi DOJI tạo nên giá trị bằng sự tinh xảo và thẩm mỹ, đến bất động sản – nơi những “mã gen” kim hoàn được chuyển hóa thành các công trình biểu tượng, Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái của mình với mảnh ghép thứ ba - ngân hàng.

Nếu kim hoàn đem lại cái đẹp để tô điểm cho mỗi vị khách, bất động sản mang cái đẹp kiến tạo diện mạo đô thị, thì ngân hàng là “hạ tầng tài chính” giúp khách hàng sở hữu và tận hưởng trọn vẹn những giá trị đó.

TPBank, dưới sự hậu thuẫn chiến lược của DOJI, là minh chứng sống động cho một thương vụ tái cấu trúc thành công dựa trên ba yếu tố “thực”: dòng tiền, quản trị và năng lực vận hành.

Từ vị thế một ngân hàng yếu kém, nợ xấu tăng, thua lỗ cả ngàn tỷ đồng,... TPBank đã nhanh chóng “lột xác” nhờ nguồn vốn mạnh, tầm nhìn dài hạn và tinh thần đổi mới mà DOJI mang tới.

Không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính dồi dào trong giai đoạn tái cơ cấu, DOJI còn truyền tải triết lý bán lẻ lấy khách hàng làm trung tâm sang lĩnh vực ngân hàng, biến giao dịch tài chính trở thành trải nghiệm cá nhân hóa và tiện lợi.

Trụ cột phát triển mà DOJI góp phần định hình cho TPBank chính là công nghệ và ngân hàng số. Ứng dụng TPBank với định vị sắc nét “Tiện ích đỉnh – Sống đỉnh” không đơn thuần là công cụ giao dịch, mà là ứng dụng đa tiện ích đồng hành cùng phong cách sống của khách hàng, giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của DOJI một cách dễ dàng hơn, từ mua trang sức đến các giải pháp tín dụng bất động sản. Với sự kết hợp giữa tính kỷ luật của tài chính và sự tinh tế của kim hoàn, TPBank đã định vị mình là ngân hàng trẻ, công nghệ, nhưng vẫn gần gũi, thấu hiểu và đáng tin cậy.

Cùng với hai mảng trụ cột còn lại, ngân hàng giúp DOJI khép kín vòng tròn giá trị – nơi sản phẩm, dịch vụ và tài chính bổ trợ lẫn nhau, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.