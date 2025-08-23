Dồn dập "tin nóng" từ bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai

Tin tích cực xen lẫn tin không mấy tích cực đến với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT.

Hoàn tất thương vụ trăm tỉ, cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 22-8, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM ra quyết định về việc đưa cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 26-8-2025.

Lý do, tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo (lỗ lũy kế - PV) theo quy định.

Cùng ngày, ông Đoàn Nguyên Đức thông báo đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bầu Đức còn sở hữu 28,84% cổ phần, tương đương 304.950.533 cổ phiếu từ mức 31,2% trước đó.

Đồng thời, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai bầu Đức, cũng thông báo mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận. Thương vụ này giúp ông Nam lần đầu tiên nắm giữ 2,55% cổ phần tại công ty do cha mình sáng lập, từ mức 0% trước đó.

Với giá cổ phiếu HAG trong ngày ở mức 16.100 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ này vượt mốc 400 tỉ đồng, cho thấy một sự chuyển giao tài sản đáng kể trong nội bộ gia đình.

Công ty bầu Đức có lãi lớn nhờ mảng trái cây

"Nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục"

Trước đó, ngày 20-8, Công ty Hoàng Anh Gia Lai đã có giải trình về báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của Hoàng Anh Gia Lai gần 880 tỉ đồng, tăng 379,5 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ vào lợi nhuận gộp từ mảng trái cây.

Đáng chú ý, báo cáo kiểm toán tiếp tục nhận thấy "sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty". Nguyên nhân, trong báo cáo tài chính hợp nhất bản niên năm 2025 đã được soát xét, nợ ngắn hạn của tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.767 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tụс. Trong đó, hoạt động kinh doanh từ xuất khẩu chuối, sầu riêng tiếp tục mang lại dòng tiền lớn cho công ty cùng các biện pháp khác.

Thực tế, nhiều năm nay, kiểm toán đều có nhận định như trên đối với các báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai nên dư luận không quá bất ngờ.