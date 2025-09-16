Đồng Nai đề xuất xây nút giao nghìn tỷ nối cao tốc với khu công nghệ cao Long Thành

Nút giao giữa đường 319 nối dài với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây

Nút giao này nhằm kết nối trực tiếp với Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành có quy mô 410ha. Đây được xem là hạ tầng quan trọng không chỉ để khai thác tối đa hiệu quả của cao tốc mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics và tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản khu vực.

Hiện tại, nút giao 319 mới có nhánh kết nối về Nhơn Trạch được đầu tư theo hình thức BOT, vận hành từ năm 2021 với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Riêng nhánh hướng về Long Thành đến nay vẫn chưa được triển khai.

Trong khi đó, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM – Long Thành dài gần 22km, từ Vành đai 2 TP.HCM đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được thực hiện theo diện khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026. Tuy nhiên, dự án này lại không bao gồm hạng mục hoàn thiện nút giao 319, gây hạn chế trong kết nối khu vực.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc bổ sung xây dựng nút giao là hết sức cấp thiết, bởi Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành hiện đã triển khai giai đoạn 1 rộng 120ha, thu hút 20 nhà đầu tư FDI với tổng vốn khoảng 400 triệu USD.

Trong đó, 5 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2025; 8 doanh nghiệp khác đã ký thuê đất, dự kiến khởi công xây dựng cuối năm 2025; 7 nhà đầu tư còn lại đang hoàn tất thủ tục, dự kiến triển khai trong năm 2026. Khi đi vào vận hành toàn diện, khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách của địa phương.

Bên cạnh việc kiến nghị bổ sung hạng mục nút giao, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng then chốt. Cụ thể, đơn vị được giao phải tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của nhà thầu liên quan đến thay đổi thiết kế, phát sinh khối lượng thi công, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/9.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng UBND các xã Bình An, Phước An trong việc sớm giải quyết các tồn tại về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đối với dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đồng thời, các địa phương liên quan cần bàn giao sớm mặt bằng, di dời trụ điện cao thế thuộc dự án Đường Vành đai 3 TP.HCM để tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với nguồn cung vật liệu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Tài nguyên – Môi trường được giao nhiệm vụ xem xét, xử lý kiến nghị của Ban Quản lý dự án về việc phân khai bổ sung khoảng 160.000m3 đá xây dựng còn thiếu cho dự án thành phần 3, Vành đai 3 TP.HCM. Song song đó, Sở Xây dựng phải duy trì kiểm tra hằng tuần tình hình thi công, đặc biệt chú ý đến các gói thầu đang chậm tiến độ.

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55km, khai thác từ năm 2015 với lưu lượng 60.000–70.000 lượt xe/ngày, thường xuyên quá tải vào dịp cuối tuần và lễ Tết, việc bổ sung hoàn thiện nút giao 319 sẽ không chỉ giúp chia sẻ áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM mà còn tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ năm 2026.

Đây được xem là yếu tố mang tính chiến lược để Đồng Nai phát triển thành trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị hiện đại trong giai đoạn tới.