Đồng USD tăng vọt sau khi chạm đáy gần 3 năm: Hai phát ngôn của ông Trump giúp nhà đầu tư thở phào

Đồng bạc xanh tăng sau khi Tổng thống Donald Trump thay đổi giọng điệu, cho biết không có ý định “sa thải” Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Điều này giúp các nhà đầu tư thở phào sau chuỗi ngày bi quan.

Ngày 22/4, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục: “Tôi không có ý định sa thải ông ấy. Tôi muốn thấy ông ấy tích cực cắt giảm lãi suất hơn”.

Điều đó khiến đồng USD tăng nhanh vào đầu phiên giao dịch theo giờ châu Á, sau đó ổn định vào giữa buổi sáng.

Trong giao dịch đầu giờ, đồng USD tăng hơn 1% so với đồng yên, lên 143,21 yên đổi 1 USD, trong khi đó đồng USD tăng hơn 1% so với đồng franc Thụy Sĩ.

Chỉ số USD Index, đo lường đồng tiền Mỹ so với rổ 6 tiền tệ chính khác, đã giảm 0,4% xuống còn 99,165 điểm sau khi tăng 1,5% trong phiên trước.

Một ngày trước, đồng USD giảm xuống mức gần thấp nhất 10 năm so với đồng franc Thụy Sĩ và gần thấp nhất trong 3 năm rưỡi so với đồng euro. Trong khi đó, đồng yên đạt mức cao nhất 7 tháng khi các nhà đầu tư bán tài sản Mỹ do lo ngại căng thẳng giữa ông Trump và Fed.

Chiến lược gia lãi suất cấp cao Prashant Newnaha tại TD Securities cho biết khả năng ông Trump cách chức Chủ tịch Fed là rất thấp. Nhưng những bình luận của ông là thông tin mà thị trường mong đợi.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc có thể hạ nhiệt. Ông Trump cũng bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể "cắt giảm đáng kể" thuế quan.

Theo Reuters