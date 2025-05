Dòng vốn 17,3 tỷ USD một tháng cho thấy ưu thế của Trung Quốc giữa cuộc chiến thương mại với Mỹ

Các nhà phân tích cho biết, trong khi nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt một loạt áp lực, từ nợ không bền vững đến một đợt giảm thuế tiềm năng trên quy mô lớn, các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang châu Á.

Theo đó, Trung Quốc đã hút được dòng vốn ròng đáng kể vào thị trường trái phiếu và cổ phiếu trong tháng 4 bất chấp cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump, vốn mới chỉ tạm đình chiến sau cuộc gặp hồi đầu tháng 5 giữa các quan chức thương mại hai nước ở Geneva, Thụy Sĩ.

Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra ở Mỹ. Các nhà đầu tư cho thấy sự lo ngại khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt cùng làn sóng bán tháo trong hoảng loạn sau khi Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ khỏi ngưỡng cao nhất là AAA xuống AA1.

SCMP dẫn lời các nhà phân tích cho rằng thực trạng trái ngược ở Mỹ và Trung Quốc phần nào phản ánh sự thay đổi trong động lực đầu tư toàn cầu, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư tiếp tục rời xa các tài sản bằng đồng USD kể từ khi ông Trump phát động cuộc chiến thương mại toàn cầu hồi đầu tháng 4.

“Đồng USD yếu hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ đạt đỉnh, kinh tế Trung Quốc phục hồi… là dấu hiệu cho thấy đã đến thời của các thị trường mới nổi”, các nhà phân tích của Bank of America cho biết trong một bản khuyến nghị hôm 16/5, thời điểm Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ với lý do rủi ro tài chính do nợ chính phủ tăng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã vượt 5% ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. Ngược lại, Cục quản lý Ngoại hối nhà nước Trung Quốc báo cáo dòng vốn ròng chảy vào nước này trong tháng 4 là 17,3 tỷ USD, từ cả các nhà đầu tư cá nhân vào doanh nghiệp.

“Các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu trong nước của Trung Quốc thêm 10,9 tỷ USD trong tháng 4. Trong khi đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu chuyển sang mua ròng vào cuối tháng”, cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc cho biết hôm 19/5.

Nhiều ngân hàng đầu tư cũng đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sau khi thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài 90 ngày giữa Bắc Kinh và Washington công bố hôm 12/5. Các số liệu mới công bố cho thấy năng lực phục hồi kinh tế của Trung Quốc trong tháng 4. Lo ngại dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế cũng đã được đánh giá lại.

“Một trong những điều được thừa nhận rộng rãi nhất trên thị trường tài chính chính là sự không bền vững của nợ công Mỹ. Việc Moody’s hạ cấp tín nhiệm Mỹ, dù không phải điều bất ngờ, nhưng lại là một vết nứt khác”, Deutsche Bank nhận định.

Moody’s là công ty cuối cùng trong nhóm 3 tên tuổi xếp hạng tín nhiệm danh tiếng nhất thế giới tước xếp hạng AAA của Mỹ.

Tham khảo: SCMP