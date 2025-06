Đột kích xưởng đóng gói, phát hiện lô hàng kem đánh răng Oral-B, Colgate 'nhái' số lượng lớn, nhiều sản phẩm chứa phụ gia bị cấm

Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Nigeria (NAFDAC) vừa thu giữ lô hàng hóa giả mạo và chưa đăng ký có tổng trị giá hơn 47 triệu naira (tương đương gần 800 triệu đồng) trong một chiến dịch đột kích tại Chợ quốc tế Ibrahim Babangida, khu vực Suleja, bang Niger.

Chiến dịch này nằm trong nỗ lực của NAFDAC nhằm ngăn chặn sự lưu thông của các sản phẩm kém chất lượng, gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng và vi phạm quy định về nhập khẩu.

Theo thông báo được NAFDAC công bố trên nền tảng X (Twitter cũ) vào ngày 18/6, cơ quan này đã niêm phong một kho hàng do ông Alhaji Ahmed điều hành, nơi chứa một lượng lớn Monosodium Glutamate (MSG) được đóng trong các bao 25kg. Đây là loại phụ gia thực phẩm đang bị cấm nhập khẩu với số lượng lớn vào Nigeria vì lý do sức khỏe và quản lý an toàn thực phẩm.

MSG, thường được biết đến với tên gọi thương mại như Ajinomoto hoặc White Maggi, hiện bị giám sát chặt chẽ do lo ngại về ảnh hưởng lâu dài tới người tiêu dùng nếu sử dụng không đúng cách hoặc không rõ nguồn gốc.

Ngoài MSG, NAFDAC còn phát hiện nhiều loại kem đánh răng giả với nhãn mác gây hiểu nhầm, bao gồm các phiên bản nhái của những thương hiệu phổ biến như Oral-B, Colgate cùng các sản phẩm chưa đăng ký như kem đánh răng than tre, kem đánh răng “ba tác dụng” mang tên Crogate và Cloguide.

Mì spaghetti nhập khẩu, mặt hàng nằm trong danh mục cấm theo quy định hiện hành, cũng nằm trong số sản phẩm bị tịch thu.

Cơ quan chức năng cho biết một số cửa hàng tại chợ hiện đang bị điều tra, trong khi các sản phẩm bị thu giữ sẽ được kiểm định, xác minh nguồn gốc và đánh giá mức độ tuân thủ quy định.

NAFDAC cảnh báo người tiêu dùng tránh xa các sản phẩm không có nhãn mác rõ ràng, đặc biệt là phụ gia thực phẩm và kem đánh răng. Tất cả sản phẩm hợp pháp tại thị trường Nigeria phải có Số NAFDAC hợp lệ, ngày sản xuất, ngày hết hạn, số lô và địa chỉ của nhà sản xuất để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Cơ quan này đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc thực thi các chiến dịch kiểm tra và xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc, không ngừng nỗ lực đưa các sản phẩm kém chất lượng ra khỏi thị trường.