Dragon Capital: Sau nhịp tăng mạnh, mức độ nhạy cảm trước các yếu tố tiêu cực có thể gia tăng

Theo thống kê tới đầu tháng 8, 97% doanh nghiệp niêm yết trên VN-Index đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025, với lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 34,1% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng trưởng quý mạnh nhất kể từ quý 1/2022.

Với kết quả khả quan nửa đầu năm, trong báo cáo mới đây, Dragon Capital nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của Top 80 cho cả năm 2025 từ 13,8% lên 20,1%.

Trong nhóm 80 cổ phiếu Dragon Capital theo dõi, 39% doanh nghiệp vượt và 40% đạt dự báo lợi nhuận quý, tỷ lệ beat-to-miss cao nhất trong ba năm qua. Xét theo ngành, Tài chính ghi nhận mức tăng lợi nhuận 16,9%, dẫn đầu bởi các ngân hàng được hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng và cải thiện chất lượng tài sản, cùng các công ty chứng khoán nhờ hoạt động cho vay ký quỹ và giao dịch tự doanh mạnh mẽ.

Đáng chú ý, lợi nhuận ngành Bất động sản tăng 69%, được hỗ trợ bởi sự phục hồi lợi nhuận và định giá lại tài sản của các doanh nghiệp phát triển nhà ở, cũng như kết quả tích cực từ các doanh nghiệp lớn trong mảng bất động sản khu công nghiệp. Ngành Sản xuất và Dịch vụ đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng trên 45% so với cùng kỳ.

Với thị trường chứng khoán , các chuyên gia phân tích cho biết thị trường đã chứng kiến mức tăng mạnh trong tháng 7, VN-Index tăng 8,9% (tính theo USD) so với tháng trước, đóng cửa ở mức 1.502 điểm – cao nhất trong ba năm.

Mặt khác, thanh khoản ở mức cao, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 2,1 tỷ USD/ngày và đạt kỷ lục 3 tỷ USD trong một phiên đầu tháng 8. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa tăng vượt trội, được hỗ trợ bởi sự tham gia tích cực của nhà đầu tư cá nhân, cùng với việc số dư cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán đạt mức kỷ lục.

Bên cạnh đó, về tình hình vĩ mô tháng 7, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp nối kết quả tích cực trong nửa đầu năm. Chính phủ đã nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên 8,3–8,5%, phản ánh niềm tin vào triển vọng kinh tế nửa cuối năm. Hoạt động sản xuất cải thiện, với Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) tăng lên 52,4 – mức cao nhất trong gần một năm qua.

Giải ngân tín dụng đến cuối tháng 7 tăng 10,2% so với đầu năm, mức cao nhất trong bảy tháng hơn một thập kỷ qua. Ngân hàng Nhà nước (SBV) duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, bơm thanh khoản kỷ lục qua kênh thị trường mở nhằm giữ lãi suất thấp khi nhu cầu tín dụng tăng.

Dragon Capital chỉ ra rằng, các cải cách pháp lý tiếp tục được triển khai. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2025, quy định lộ trình từng bước gỡ bỏ hạn mức tăng trưởng tín dụng và điều chỉnh yêu cầu an toàn vốn theo chuẩn Basel III. Song song đó, dự thảo sửa đổi Luật Đất đai đề xuất điều chỉnh một số nội dung đã ban hành năm 2024, nhằm cải thiện điều kiện hoạt động cho các nhà phát triển bất động sản.

Các đề xuất này bao gồm việc áp dụng bảng giá đất do Nhà nước quy định thay vì theo thị trường, có thể giúp giảm chi phí sử dụng đất, cùng với việc nới lỏng hơn trong phê duyệt dự án, thu hồi đất và thanh toán tiền sử dụng đất. Ngoài ra, đề xuất đánh thuế bất động sản đã được hoãn lại để nghiên cứu thêm.

Tổng thể, Dragon Capital cho rằng triển vọng chung vẫn tích cực. Dù đối mặt với các thách thức bên ngoài như thuế quan từ Hoa Kỳ, nền kinh tế Việt Nam vẫn bền vững nhờ tăng trưởng tín dụng ổn định, lạm phát được kiểm soát, đầu tư công mạnh mẽ và dòng vốn FDI tích cực.

"Tâm lý nhà đầu tư có thể duy trì lạc quan nếu các điều kiện vĩ mô và kết quả kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, xét đến việc thị trường đã ghi nhận một trong những nhịp tăng mạnh nhất trong ba năm qua, mức độ nhạy cảm trước các yếu tố tiêu cực toàn cầu liên quan đến chiến tranh thương mại và triển vọng kinh tế có thể gia tăng", Dragon Capital nhấn mạnh.