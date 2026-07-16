Dự án 75.000 tỷ đồng 'hồi sinh' con sông ô nhiễm nhất Thủ đô có chuyển biến mới

Chiều ngày 15/7/2026, tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ năm) của HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). ﻿

Mục tiêu của dự án là biến một dòng sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng trở thành trục cảnh quan và hạ tầng huyết mạch.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, dự án có phạm vi trải dài dọc sông Nhuệ, bắt đầu từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội. Tổng diện tích đất cần sử dụng lên tới 855 ha, đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho dự án là 75.115 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện trong trường hợp đặc biệt và Tập đoàn GELEXIMCO là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án được ấn định trong giai đoạn từ 2026 đến 2029.

Để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT, thành phố dự kiến sử dụng quỹ đất của 6 dự án đối ứng với tổng giá trị khoảng 69.106 tỷ đồng.

Cụ thể, quỹ đất thanh toán gồm khoảng 117ha thuộc dự án khu đô thị tại các xã Sơn Đồng và An Khánh, khoảng 100ha khu đô thị tại phường Yên Nghĩa, lô CT5 Khu đô thị thành phố Giao Lưu rộng 1,5ha, khu đô thị dọc Quốc lộ 32 khoảng 20ha, khu đô thị dọc trục đại lộ Hồ Tây - Ba Vì khoảng 20ha và ô đất đầu cống Liên Mạc khoảng 95ha. Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến nghiên cứu bổ sung các quỹ đất khác được thu hồi dọc hai bên sông trong quá trình triển khai dự án.



UBND TP. Hà Nội cho biết, quỹ đất nêu trên mới là phương án nghiên cứu ban đầu để xác định nguồn lực thanh toán hợp đồng BT. Vị trí, diện tích và giá trị cụ thể của từng khu đất sẽ tiếp tục được rà soát, xác định trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời hạn chế phát sinh chi phí lãi vay trong quá trình thực hiện dự án.



Geleximco là tập đoàn tư nhân do doanh nhân Vũ Văn Tiền sáng lập, tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội, được thành lập từ năm 1993.

Doanh nghiệp hiện xây dựng hệ sinh thái hoạt động đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, năng lượng, sản xuất công nghiệp và tài chính. Theo thông tin công bố, Geleximco hiện có tổng tài sản khoảng 80.000 tỷ đồng và doanh thu hằng năm trên 20.000 tỷ đồng.

Ở mảng bất động sản, tập đoàn ghi dấu ấn với hàng loạt dự án quy mô lớn như Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Thành phố Giao Lưu, An Bình Plaza và Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Ngoài ra, Geleximco còn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp với các dự án nhiệt điện, xi măng, bột giấy cùng nhiều nhà máy sản xuất khác.