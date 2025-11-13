Dự án cao tốc vượt núi 25.000 tỷ đồng đẹp nhất Việt Nam mà Tập đoàn Sơn Hải muốn đầu tư có tín hiệu mới

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 12691/BXD-KHĐT gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, quy định đối với các dự án PPP có sử dụng vốn Nhà nước và do nhiều cơ quan có thẩm quyền quản lý, các địa phương phải báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền. Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt đi qua hai tỉnh với 44km thuộc Khánh Hòa và 36,8km thuộc Lâm Đồng, nên việc có nghị quyết của HĐND tỉnh là điều kiện pháp lý bắt buộc trước khi xác định đơn vị chủ trì.

Liên quan đến việc điều chỉnh tiến trình đầu tư dự án, Bộ Xây dựng cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Liên Khương (Lâm Đồng) có quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư sau năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư của hai địa phương, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh tiến trình đầu tư dự án phù hợp với nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Cần nói thêm rằng, một trong những điểm “cấn cá” tại Dự án xây dựng đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt là việc UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất tỷ lệ vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 65% sơ bộ tổng mức đầu tư, nhằm bảo đảm tính khả thi và phương án tài chính của công trình.

Đối với nội dung này, Bộ Tài chính đã từng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng phát huy tối đa vai trò, khả năng tự chủ của địa phương, tập trung ưu tiên bố trí vốn và tăng tỷ lệ phần vốn ngân sách địa phương, giảm tỷ lệ phần vốn ngân sách trung ương tham gia dự án.

“Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, chủ động cân đối nguồn lực để đầu tư dự án. Trường hợp có khó khăn, đề nghị các địa phương làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương để triển khai đầu tư dự án”, lãnh đạo Bộ Xây dựng nêu rõ.

Vào tháng 10/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP.

Theo hồ sơ, tuyến có điểm đầu tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, và điểm cuối tại khu vực ngã ba Đarahoa (Lâm Đồng), tổng chiều dài 80,8 km (trong đó đoạn qua Khánh Hòa 44 km, qua Lâm Đồng 36,8 km). Tuyến được đầu tư một lần với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22–24,75m. Tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 18.900 tỷ đồng. Dự kiến chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2024–2025, khởi công từ năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được xem tuyến đường chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế ba tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sau khi xây dựng, cao tốc sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt còn khoảng một giờ 30 phút đến 2 giờ, so với hiện tại khoảng 3 giờ 30 phút đến 4 giờ. Cao tốc sẽ hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào 4/9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định rằng, Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án này với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đánh giá tuyến đường rất phức tạp và đề xuất thực hiện giải pháp xây cầu cạn, tường chắn, cầu đúc, hầm… nhằm giảm diện tích rừng bị ảnh hưởng. Với phương pháp này, dự án có thể giảm 30% diện tích rừng bị ảnh hưởng, tương đương với 125 ha.