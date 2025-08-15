Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công

Anh Trần Ngọc Cường, người dân sống cạnh dự án bày tỏ: “Từ năm 2016 đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy dự án đường được triển khai. Khoảng 2 năm trước có một số nhà đồng ý giải toả thì họ phá xong nhà và chuyển đi rồi, rác thì để lại tập kết thành bãi, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của những người ở lại”.