Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công

15-08-2025 - 15:29 PM | Bất động sản

Sau 9 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án đường Vành đai 2,5 dài 420 mét nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng (Hà Nội) vẫn chưa biết ngày nào khởi công. Nhiều phần đất dự án biến thành bãi tập kết rác quy mô lớn, đổ phế liệu, nơi trông giữ xe...

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 1.

Dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy – Dịch Vọng được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 1/2016, với tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng, mặt cắt ngang 50 mét, 6 làn xe. Điểm đầu nối đường Cầu Giấy (giao Nguyễn Văn Huyên), điểm cuối giao tuyến quy hoạch 50 mét tại Khu đô thị mới Dịch Vọng.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 2.

Tuyến được được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Cầu Giấy sang Yên Hoà, Trung Kính và kết nối trục Vành đai 2,5 tới Nguyễn Trãi – Đầm Hồng. Thế nhưng. Tuy nhiên sau 9 năm, con đường vẫn nằm trên giấy. Nguyên nhân chủ yếu đến từ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 3.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 4.

Theo ghi nhận, khu vực dự án đang ở tình trạng “xôi đỗ”, một số đoạn đã giải tỏa nhưng xen kẽ những phần đất chưa bàn giao. Tại các khu đất trống, rác thải, vật liệu xây dựng chất đống, một số nơi người dân tận dụng để trồng rau hoặc trông giữ xe.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 5.

Anh Trần Ngọc Cường, người dân sống cạnh dự án bày tỏ: “Từ năm 2016 đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy dự án đường được triển khai. Khoảng 2 năm trước có một số nhà đồng ý giải toả thì họ phá xong nhà và chuyển đi rồi, rác thì để lại tập kết thành bãi, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của những người ở lại”.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 6.

Đoạn đường Vành đai 2,5 đoạn đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng chỉ dài vỏn vẹn 420 mét

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 7.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 8.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 9.

Theo kế hoạch, dự án triển khai giai đoạn 2016-2025. Tuy nhiên, tiến độ thực tế lại dậm chân tại chỗ.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 10.

Nhà tạm được người dân dựng trên khu đất đã được giải toả.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 11.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 12.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 13.

Người dân quanh khu vực hằng ngày sống cạnh bãi rác.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 14.

Khu đất được giải phóng mặt bằng trở thành nơi đổ vật liệu xây dựng.

Dự án đường 420 mét giữa Thủ đô 9 năm chưa khởi công- Ảnh 15.

Nhiều công trình nhà ở mới đang được xây dựng ngay cạnh tuyến đường vành đai 2,5.

Theo Lâm Thùy Dương

Tiền phong

