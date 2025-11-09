Dự án nhà máy ô tô tại Quảng Ninh được kiến nghị đưa ra khỏi danh sách dự án gặp khó khăn

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 363/KL-TTCP Kết luận thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Quảng Ninh.

Dự án được nhắc đến trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ lần này là Dự án Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng do CTCP Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng tại Lô CN01, CN03, KCN Việt Hưng, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; quy mô sản xuất 120.000 xe ô tô/năm; tổng vốn đầu tư 8.679 tỷ đồng; thời hạn hoạt động của dự án là 42 năm.

Dự án Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng

Theo Kết luận thanh tra, dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành sản xuất, kinh doanh xe du lịch từ tháng 3/2025. Đến tháng 7, nhà máy đã sản xuất được 674 ô tô (sản phẩm thương mại) đưa ra thị trường.

Qua thanh tra cho thấy chủ đầu tư cơ bản thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về một số nội dung trong thực hiện đầu tư dự án.

Những kiến nghị của Công ty Thành Công Việt Hưng chủ yếu liên quan đến việc chưa có chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng sản xuất, lắp ráp ô tô tại Khu công nghiệp (KCN) như tại Khu kinh tế, không có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư dự án.

Ngày 10/2/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP, theo đó một số kiến nghị của Công ty Thành Công Việt Hưng đã được giải quyết.

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh xác định dự án không có khó khăn, vướng mắc (Văn bản số 2520/UBND-GTCN&XD ngày 23/7/2025).

Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng mới được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho thuê 1.443,2 m2 đất trong KCN (Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 28/8/2025) và chưa xác định giá đất cho thuê một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất này.

Từ các nội dung nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, khẩn trương xác định giá đất cho thuê một lần đối với diện tích 1.443,2 m2 đất; phối hợp với Công ty Thành Công Việt Hưng hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính đối với 1.443,2 m2 đất theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tài chính xem xét đưa Dự án Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng ra khỏi danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc.



