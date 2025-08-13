Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Đu’ concert quốc gia không thể thiếu trợ thủ số A80 – Tự hào Việt Nam: Chatbot giải đáp thắc mắc 24/7, cập nhật thông tin chính thống liên tục, bản đồ số tương tác mọi lúc mọi nơi

13-08-2025 - 11:40 AM | Thị trường

A80 – Tự hào Việt Nam là công cụ số giúp người dân liên tục cập nhật nguồn tin chính thống nhanh nhất, chính xác nhất, giao diện dễ dùng dành cho cả những người không rành công nghệ.

‘Đu’ concert quốc gia không thể thiếu trợ thủ số A80 – Tự hào Việt Nam: Chatbot giải đáp thắc mắc 24/7, cập nhật thông tin chính thống liên tục, bản đồ số tương tác mọi lúc mọi nơi- Ảnh 1.

Năm 2025 đánh dấu 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – những mốc son thiêng liêng khắc sâu trong lịch sử dân tộc. Trong thời khắc trọng đại này, thủ đô Hà Nội sẽ là nơi diễn ra hàng loạt hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Để tất cả mọi người dân đều có thể tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và tiện lợi, nền tảng số "A80 – Tự hào Việt Nam" đã ra đời, gồm website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động A80. Đây là kênh thông tin chính thống, hiện đại, giúp người dân không chỉ "biết" mà còn "trải nghiệm" trọn vẹn từng khoảnh khắc của sự kiện trọng đại này.

Người dân được tiếp cận thông tin chính thống, nhanh chóng và đầy đủ

Một trong những lợi ích lớn nhất của người dân khi sử dụng A80 chính là được cập nhật thông tin chính xác từ nguồn tin cậy – trực tiếp từ UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng.

Tại web/app A80 – Tự hào Việt Nam, người dân có thể dễ dàng tìm thấy lịch trình diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa – lịch sử… Không chỉ vậy, mọi thông báo thay đổi về thời gian, địa điểm hay phương án phân luồng giao thông đều được cập nhật tức thì, giúp người tham gia chủ động sắp xếp thời gian và lộ trình.

Nhờ sự tập trung, thống nhất dữ liệu, người dân tránh được tình trạng tiếp nhận tin giả, lịch trình giả, những tin đồn thất thiệt thường xuất hiện trên mạng xã hội trong các dịp lễ lớn.

Hỗ trợ tra cứu tức thì với Chatbot AI trên mọi thiết bị

Một trong những điểm nổi bật nhất của nền tảng A80 là được tích hợp Chatbot AI hoạt động 24/7 trên cả web và ứng dụng. Chỉ cần gõ câu hỏi, người dân sẽ nhận ngay những câu trả lời về:

  • Vị trí các hoạt động chính 
  • Lộ trình ngắn nhất để di chuyển 
  • Khu vực gửi xe, nhà vệ sinh công cộng, trạm y tế 
  • Các điểm phát nước miễn phí.

Đặc biệt, Chatbot còn nhắc lịch sự kiện và cảnh báo giao thông theo thời gian thực, giúp người dùng không bỏ lỡ các hoạt động quan trọng và tránh được những điểm giao thông ùn tắc.

Giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp với cả những người không rành công nghệ – từ người trẻ năng động đến các bác cao tuổi vẫn có thể dễ dàng sử dụng.

‘Đu’ concert quốc gia không thể thiếu trợ thủ số A80 – Tự hào Việt Nam: Chatbot giải đáp thắc mắc 24/7, cập nhật thông tin chính thống liên tục, bản đồ số tương tác mọi lúc mọi nơi- Ảnh 2.

Bản đồ số tương tác – Đồng hành tại mọi 'map'

Đến với các sự kiện lớn ở Hà Nội, việc tìm đường và xác định vị trí thường là thử thách. Với A80, bản đồ số tương tác sẽ là "la bàn" đáng tin cậy. Người dùng có thể xem chi tiết vị trí của: 

  •  Các điểm tổ chức diễu binh, bắn pháo hoa 
  •  Khu vực khán đài, màn hình LED 
  •  Các tuyến phố cấm hoặc hạn chế lưu thông 
  •  Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, trạm y tế, điểm phát nước.
‘Đu’ concert quốc gia không thể thiếu trợ thủ số A80 – Tự hào Việt Nam: Chatbot giải đáp thắc mắc 24/7, cập nhật thông tin chính thống liên tục, bản đồ số tương tác mọi lúc mọi nơi- Ảnh 3.

Bản đồ còn tích hợp định vị GPS, gợi ý lộ trình tối ưu từ vị trí hiện tại của bạn, giúp tiết kiệm thời gian, giảm nguy cơ lạc đường và mang lại trải nghiệm thoải mái hơn khi tham gia.

Không gian văn hóa số – Gắn kết cộng đồng

A80 không chỉ phục vụ thông tin sự kiện, A80 – Tự hào Việt Nam còn tạo ra một không gian văn hóa số giàu ý nghĩa. Trong thư viện hình ảnh và video, người dân có thể tìm thấy những tư liệu quý giá về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, hay các hoạt động kỷ niệm qua các thời kỳ. Đây là nguồn tài liệu sống động, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống dân tộc.

Chuyên mục "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" khuyến khích cộng đồng gửi ảnh, chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa lễ hội. Các công cụ như tạo avatar gắn khung sự kiện, thiệp điện tử giúp lan tỏa tinh thần đại lễ trên mạng xã hội, kết nối triệu trái tim Việt Nam – dù ở trong nước hay nước ngoài – cùng chung một niềm tự hào.

Hỗ trợ khẩn cấp và tiện ích thiết thực

Ngoài mang đến những thông tin về các sự kiện văn hóa, chính trị, A80 còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích khác như cung cấp thông tin cứu trợ trong những trường hợp khẩn cấp:

  • Số điện thoại khẩn cấp (y tế, an ninh, cứu hộ) 
  • Hướng dẫn tải app, sử dụng bản đồ, nhận vé mời 
  • Mục Câu hỏi thường gặp (FAQ) tổng hợp các tình huống thường phát sinh

Những tiện ích này đặc biệt cần thiết cho người dân và du khách lần đầu tham gia sự kiện, giúp họ yên tâm hơn trong suốt quá trình trải nghiệm.

Nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam không chỉ là một cổng thông tin, mà còn là người bạn đồng hành thông minh, mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện và giàu giá trị văn hóa – lịch sử. Với việc kết hợp công nghệ hiện đại, thiết kế thân thiện và nội dung chính thống, A80 góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối cộng đồng và khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Hà Nội trong chuyển đổi số.

Hà Nội ra mắt nền tảng số 'A80 - Tự hào Việt Nam': Cung cấp toàn bộ lịch trình, thông tin, giao thông,…về lễ kỷ niệm, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ liên tục săn lùng một 'báu vật' nông sản của Việt Nam: Nước ta xuất khẩu vượt xa cả thế giới, thu về gần nửa tỷ USD kể từ đầu năm

Mỹ liên tục săn lùng một 'báu vật' nông sản của Việt Nam: Nước ta xuất khẩu vượt xa cả thế giới, thu về gần nửa tỷ USD kể từ đầu năm Nổi bật

Ông trùm nhập khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới tiếp tục bật đèn xanh cho dầu Nga: Đang được hưởng chiết khấu cực lớn, Mỹ liên tục đưa ra cảnh báo

Ông trùm nhập khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới tiếp tục bật đèn xanh cho dầu Nga: Đang được hưởng chiết khấu cực lớn, Mỹ liên tục đưa ra cảnh báo Nổi bật

Phát hiện gần 16 tấn xương lợn đông lạnh hết hạn tại kho lạnh ở Hà Nội

Phát hiện gần 16 tấn xương lợn đông lạnh hết hạn tại kho lạnh ở Hà Nội

11:34 , 13/08/2025
Mua một chiếc xe 'second-hand' giá 250 triệu, cất kỹ trong nhà 40 năm không ra đường 1 bước - người đàn ông giờ phát tài khi 'báu vật' này được trả giá 25 tỷ đồng

Mua một chiếc xe 'second-hand' giá 250 triệu, cất kỹ trong nhà 40 năm không ra đường 1 bước - người đàn ông giờ phát tài khi 'báu vật' này được trả giá 25 tỷ đồng

11:06 , 13/08/2025
VinFast bán hơn 11.000 xe trong tháng 7, kéo dài chuỗi 10 tháng liên tiếp đứng top 1 thị trường

VinFast bán hơn 11.000 xe trong tháng 7, kéo dài chuỗi 10 tháng liên tiếp đứng top 1 thị trường

10:42 , 13/08/2025
Còn chưa bàn giao đến tay khách Việt, xe điện rẻ nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chuẩn bị xuất ngoại?

Còn chưa bàn giao đến tay khách Việt, xe điện rẻ nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chuẩn bị xuất ngoại?

10:10 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên