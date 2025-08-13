‘Đu’ concert quốc gia không thể thiếu trợ thủ số A80 – Tự hào Việt Nam: Chatbot giải đáp thắc mắc 24/7, cập nhật thông tin chính thống liên tục, bản đồ số tương tác mọi lúc mọi nơi

Năm 2025 đánh dấu 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – những mốc son thiêng liêng khắc sâu trong lịch sử dân tộc. Trong thời khắc trọng đại này, thủ đô Hà Nội sẽ là nơi diễn ra hàng loạt hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Để tất cả mọi người dân đều có thể tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và tiện lợi, nền tảng số "A80 – Tự hào Việt Nam" đã ra đời, gồm website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động A80. Đây là kênh thông tin chính thống, hiện đại, giúp người dân không chỉ "biết" mà còn "trải nghiệm" trọn vẹn từng khoảnh khắc của sự kiện trọng đại này.

Người dân được tiếp cận thông tin chính thống, nhanh chóng và đầy đủ

Một trong những lợi ích lớn nhất của người dân khi sử dụng A80 chính là được cập nhật thông tin chính xác từ nguồn tin cậy – trực tiếp từ UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng.

Tại web/app A80 – Tự hào Việt Nam, người dân có thể dễ dàng tìm thấy lịch trình diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa – lịch sử… Không chỉ vậy, mọi thông báo thay đổi về thời gian, địa điểm hay phương án phân luồng giao thông đều được cập nhật tức thì, giúp người tham gia chủ động sắp xếp thời gian và lộ trình.

Nhờ sự tập trung, thống nhất dữ liệu, người dân tránh được tình trạng tiếp nhận tin giả, lịch trình giả, những tin đồn thất thiệt thường xuất hiện trên mạng xã hội trong các dịp lễ lớn.

Hỗ trợ tra cứu tức thì với Chatbot AI trên mọi thiết bị

Một trong những điểm nổi bật nhất của nền tảng A80 là được tích hợp Chatbot AI hoạt động 24/7 trên cả web và ứng dụng. Chỉ cần gõ câu hỏi, người dân sẽ nhận ngay những câu trả lời về:

Vị trí các hoạt động chính

Lộ trình ngắn nhất để di chuyển

Khu vực gửi xe, nhà vệ sinh công cộng, trạm y tế

Các điểm phát nước miễn phí.

Đặc biệt, Chatbot còn nhắc lịch sự kiện và cảnh báo giao thông theo thời gian thực, giúp người dùng không bỏ lỡ các hoạt động quan trọng và tránh được những điểm giao thông ùn tắc.

Giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp với cả những người không rành công nghệ – từ người trẻ năng động đến các bác cao tuổi vẫn có thể dễ dàng sử dụng.

Bản đồ số tương tác – Đồng hành tại mọi 'map'

Đến với các sự kiện lớn ở Hà Nội, việc tìm đường và xác định vị trí thường là thử thách. Với A80, bản đồ số tương tác sẽ là "la bàn" đáng tin cậy. Người dùng có thể xem chi tiết vị trí của:

Các điểm tổ chức diễu binh, bắn pháo hoa

Khu vực khán đài, màn hình LED

Các tuyến phố cấm hoặc hạn chế lưu thông

Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, trạm y tế, điểm phát nước.

Bản đồ còn tích hợp định vị GPS, gợi ý lộ trình tối ưu từ vị trí hiện tại của bạn, giúp tiết kiệm thời gian, giảm nguy cơ lạc đường và mang lại trải nghiệm thoải mái hơn khi tham gia.

Không gian văn hóa số – Gắn kết cộng đồng

A80 không chỉ phục vụ thông tin sự kiện, A80 – Tự hào Việt Nam còn tạo ra một không gian văn hóa số giàu ý nghĩa. Trong thư viện hình ảnh và video, người dân có thể tìm thấy những tư liệu quý giá về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, hay các hoạt động kỷ niệm qua các thời kỳ. Đây là nguồn tài liệu sống động, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống dân tộc.

Chuyên mục "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" khuyến khích cộng đồng gửi ảnh, chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa lễ hội. Các công cụ như tạo avatar gắn khung sự kiện, thiệp điện tử giúp lan tỏa tinh thần đại lễ trên mạng xã hội, kết nối triệu trái tim Việt Nam – dù ở trong nước hay nước ngoài – cùng chung một niềm tự hào.

Hỗ trợ khẩn cấp và tiện ích thiết thực

Ngoài mang đến những thông tin về các sự kiện văn hóa, chính trị, A80 còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích khác như cung cấp thông tin cứu trợ trong những trường hợp khẩn cấp:

Số điện thoại khẩn cấp (y tế, an ninh, cứu hộ)

Hướng dẫn tải app, sử dụng bản đồ, nhận vé mời

Mục Câu hỏi thường gặp (FAQ) tổng hợp các tình huống thường phát sinh

Những tiện ích này đặc biệt cần thiết cho người dân và du khách lần đầu tham gia sự kiện, giúp họ yên tâm hơn trong suốt quá trình trải nghiệm.

Nền tảng số A80 – Tự hào Việt Nam không chỉ là một cổng thông tin, mà còn là người bạn đồng hành thông minh, mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện và giàu giá trị văn hóa – lịch sử. Với việc kết hợp công nghệ hiện đại, thiết kế thân thiện và nội dung chính thống, A80 góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối cộng đồng và khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Hà Nội trong chuyển đổi số.