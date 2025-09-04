Dư nợ trái phiếu chủ dự án khu phức hợp Vịnh Đầm bao nhiêu?

Công ty CP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2025, Toàn Hải Vân đã tiến hành mua lại trước hạn tổng cộng 80 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu, bao gồm: gần 35 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu mã THVCH2129001, 15 tỷ đồng gốc trái phiếu THVCH2229001 và 10 tỷ đồng tiền gốc mỗi lô: THVCH2129002, THVCH2129003 và THVCH2129004.

Cũng trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp còn thanh toán khoảng 32 tỷ đồng tiền lãi của 5 lô trái phiếu nói trên.

Tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ gốc theo mệnh giá của lô trái phiếu THVCH2129001 là 280 tỷ đồng; lô THVCH2229001 là 120 tỷ đồng; 3 lô còn lại đều có dư nợ 80 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Theo thông tin trên HNX, 5 lô trái phiếu kể trên được TTC Phú Quốc phát hành trong 2 năm 2021 và 2022, với tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng.

Các trái phiếu dự kiến đáo hạn cùng vào ngày 30/6/2029, lãi suất 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đàm bảo và phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có thể mua lại hoặc bán lại trước hạn.

Theo công bố phát hành trên HNX, nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ dược đảm bảo từ doanh thu dự án

"Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Khu Phức Hợp Vịnh Đầm tại xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang). Đây là dự án do TTC Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm với tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến là 3.579 tỷ đồng, sản phẩm bao gồm tổ hợp resort nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ du lịch – lưu trú tại Phú Quốc.

Tiềm lực "ông lớn" đứng sau Toàn Hải Vân

Về TTC Phú Quốc, doanh nghiệp này được thành lập ngày 16/4/2009, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Địa chỉ trụ sở chính tại tổ 11, Khu phố Suối Lớn, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này là 2.265 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Bích Ngọc (SN 1962) từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của TTC Phú Quốc. Sau đó, vị trí này do ông Nguyễn Thanh Ngữ (SN 1987) đảm nhiệm.

TTC Phú Quốc được biết đến là thành viên của TTC Group do doanh nhân Đặng Văn Thành sáng lập. TTC Group được thành lập vào tháng 7/1979, hoạt động đa ngành thông qua các đơn vị thành viên; bao gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản Công nghiệp, Du lịch và Giáo dục.

Do đó, hoàn toàn dễ hiểu khi dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm của TTC Phú Quốc có "dấu ấn" không nhỏ của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR) - một doanh nghiệp khác trong "hệ sinh thái" TTC.

Cụ thể, ngày 24/12/2024, TTC Land đã ban hành Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư thực hiện Khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và Đất phức hợp dịch vụ du lịch - lưu trú B1-9 thuộc dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm với Toàn Hải Vân.

Cụ thể, TTC Land phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 60 tháng để rót vốn cho 2 phân khu nói trên của Khu phức hợp Vịnh Đầm. Trái phiếu này có đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất năm đầu là 8,5%, kỳ hạn phát hành là 60 tháng.

Ngoài ra, TTC Land cũng thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Toàn Hải Vân, giá trị vốn góp 2.245 tỷ đồng, thời gian hợp tác 5 năm, phân chia lợi nhuận trên tỷ lệ hợp tác thực tế của mỗi bên.

Phối cảnh dự án Selavia. Ảnh: TTC Phú Quốc

Quay trở lại với TTC Phú Quốc, ngoài Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm, doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư của dự án bất động sản nghỉ dưỡng khu phức hợp Selavia, với diện tích khoảng 290ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng, kiến tạo nhiều phân khu từ nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí....