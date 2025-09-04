Người độc thân mua chung cư: Studio, căn 1+1 hay 2 phòng ngủ mới là lựa chọn sáng suốt?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn neo cao, việc sở hữu một căn hộ đang trở thành bài toán không chỉ của gia đình trẻ mà còn là mối quan tâm ngày càng lớn của giới độc thân tại đô thị lớn. Từ nhu cầu "an cư lạc nghiệp" đến kênh tích lũy tài sản, người độc thân hiện nay được xem là nhóm khách hàng năng động và tiềm năng của thị trường bất động sản nhà ở.

Studio: Tiện lợi, giá "mềm" nhưng kén người mua lại

Loại hình căn hộ studio thường có diện tích 25m2, được thiết kế mở, không ngăn cách phòng. Ưu điểm lớn nhất là giá bán thấp, dao động từ 1,5–2 tỷ đồng tùy khu vực, phù hợp với những người trẻ độc thân, thu nhập trung bình khá.

Tuy nhiên, nhược điểm không nhỏ là hạn chế về không gian sinh hoạt. Nếu sau vài năm chủ nhân lập gia đình hoặc muốn bán lại, nhóm khách hàng tiềm năng của căn hộ studio khá hẹp. Vì vậy, studio thường chỉ phù hợp với những ai xác định ở ngắn hạn hoặc coi đó là khoản đầu tư cho thuê.

Căn hộ 1 phòng ngủ: "Vừa đủ" cho sống độc thân lâu dài

Căn hộ 1 phòng ngủ hay 1+1 phòng thường có diện tích khoảng 40-45m2, giá phổ biến 2–3,5 tỷ đồng tại TP.HCM và Hà Nội. Đây là lựa chọn phổ biến nhất của người độc thân hiện nay. Không gian vừa phải, có sự tách biệt phòng khách và phòng ngủ, đảm bảo riêng tư hơn studio.

Đặc biệt, loại hình này có tính thanh khoản cao hơn do phù hợp với cả người độc thân, gia đình trẻ mới cưới hoặc nhà đầu tư cho thuê. Theo nhiều môi giới, căn hộ 1 phòng ngủ hiện được ưa chuộng tại các khu vực trung tâm hoặc gần các tuyến metro vì tính tiện lợi và dễ dàng cho thuê lại.

Căn hộ 2 phòng ngủ: "Vượt nhu cầu" nhưng giữ giá tốt

Với những người độc thân có tài chính vững, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 50–70 m2, giá từ 4–7 tỷ đồng, lại được đánh giá là khoản đầu tư "an toàn" dài hạn.

Dù vượt quá nhu cầu sử dụng hiện tại, song 2 phòng ngủ có lợi thế lớn về tính thanh khoản: dễ bán lại cho gia đình, cho thuê được giá cao hơn, đồng thời phù hợp khi chủ nhân có ý định lập gia đình trong vài năm tới.

Xu hướng nào cho người độc thân?

Theo một số đơn vị nghiên cứu thị trường, tỷ lệ khách hàng độc thân mua chung cư đang tăng lên, đặc biệt ở nhóm 27–35 tuổi. Động lực đến từ việc thu nhập của giới trẻ cải thiện, cùng xu hướng đề cao sự độc lập, muốn sớm sở hữu không gian riêng.

Tuy nhiên, bài toán "mua căn hộ nào" cần cân nhắc giữa 3 yếu tố: mục đích sử dụng – khả năng tài chính – thanh khoản. Nếu coi căn hộ là nơi ở ngắn hạn, studio vẫn là lựa chọn tiết kiệm. Nếu hướng tới giá trị lâu dài và tính linh hoạt, căn hộ 1+1 và 2 phòng ngủ được xem là hợp lý hơn.