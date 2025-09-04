Hơn 4 ha “đất vàng” Tây Hồ Tây sắp thành công viên cây xanh và biệt thự triệu đô

UBND TP.Hà Nội vừa quyết định giao hơn 41.255 m2 đất tại các ô K4TT1 và K4CX1, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) tại phường Xuân Đỉnh, cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý và đề xuất phương án sử dụng.

Trong quỹ đất này, khoảng 36.650 m2 được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng, phần còn lại hơn 4.605 m2 dành cho cây xanh và đường dạo. Đây là phần đất được giao không thu tiền sử dụng, song đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm hoàn trả chi phí hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển THT.

Trước đó, đầu tháng 7, thành phố cũng giao gần 7 ha đất tại Tây Hồ Tây cho Phát triển THT triển khai đợt 7 giai đoạn 2, trong đó 4.600 m2 tại ô ký hiệu K2HH1 sẽ để xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp. Khoảng 27.000 m2 tại ô ký hiệu K2CT1 được dành xây dựng khu nhà ở cao tầng. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Gần 800.000 m2 đất tại các ô ký hiệu C2TH1 và C2NT1 cũng được bàn giao để xây trường mẫu giáo và tiểu học. Hơn 12.000 m2 được giao để chủ đầu tư xây dựng đường đô thị, khu vực theo quy hoạch. Sau khi xây dựng xong công trình, Công ty TNHH Phát triển THT có trách nhiệm duy trì, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất đắt nhất Thủ đô.

Dự án khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, tên thương mại Starlake có quy mô hơn 168 ha với vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD, trải rộng các phường Xuân La, Nghĩa Đô, Xuân Tảo và Cổ Nhuế 1.

Theo bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hồi cuối năm ngoái (áp dụng đến ngày 31/12/2025), Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất đắt nhất Thủ đô. Tuyến đường cao nhất ở dự án này đạt hơn 113 triệu/m2, cao gấp 3,3 lần so với bảng giá cũ.

Theo dữ liệu từ batdongsan.com.vn, nhiều căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Starlake đang được rao bán với giá hơn 130 triệu đồng/m2. Với phân khúc biệt thự, mức giá còn đắt đỏ hơn gấp nhiều lần, dao động từ 400 - 800 triệu đồng/m2.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển THT là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thuộc sở hữu Daewoo Engineering & Construction (Hàn Quốc). Phát triển THT được thành lập bởi 5 tập đoàn xây dựng lớn Hàn Quốc, nhưng hiện Daewoo đã nắm toàn bộ cổ phần, với vốn điều lệ 4.566 tỷ đồng.