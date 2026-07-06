Đức cân nhắc nâng tuổi nghỉ hưu lên 70

Theo đó, Đức sẽ chấm dứt các chương trình nghỉ hưu sớm phổ biến hiện nay và đưa ra những khoản đóng góp bổ sung vào một quỹ đầu tư do nhà nước điều hành. Gói cải cách do một ủy ban - được Thủ tướng Friedrich Merz và Bộ trưởng Bộ Lao động Barbel Bas bổ nhiệm - phụ trách và sẽ được trình bày trong tuần này. Đây được coi là một trong nỗ lực mới nhất nhằm khuyến khích người dân Đức làm việc lâu hơn và chăm chỉ hơn.

Các nội dung chính của đề xuất bao gồm việc liên kết tuổi nghỉ hưu với tuổi thọ và dần dần nâng tuổi nghỉ hưu từ 67 lên 70 - theo các chi tiết được báo Bild và Die Zeit tiết lộ đầu tiên.

Phương án nghỉ hưu phổ biến hiện nay mà không bị khấu trừ sau 45 năm đóng góp - được gọi là "lương hưu ở tuổi 63" - sẽ bị bãi bỏ. Ủy ban cho biết những người nghỉ hưu sớm này gây gánh nặng cho quỹ lương hưu và làm thiếu hụt nguồn lao động lành nghề đang rất cần thiết cho thị trường lao động.

Chương trình mới cũng sẽ yêu cầu người lao động và người sử dụng lao động đóng góp thêm 2% tổng tiền lương vào một quỹ đầu tư mới do nhà nước điều hành, ngoài mức đóng góp hiện tại là 18,6%.

(Ảnh: Bildagentur-online)



Ủy ban sẽ họp lần cuối trong tuần này để thảo luận về các thủ tục trước khi đệ trình đề xuất lên Thủ tướng Merz và Bộ trưởng Bộ Lao động Bas - những người đặt mục tiêu đề xuất được phê duyệt trước khi Quốc hội Đức nghỉ hè hàng năm vào tháng 7.

Đức đang đối mặt với chi phí lương hưu ngày càng tăng khi dân số già đi và hàng triệu người thuộc thế hệ bùng nổ dân số nghỉ hưu. Điều này khiến số lượng người lao động đóng góp theo thu nhập ngày càng ít đi. Thủ tướng Đức đã nhiều lần lập luận rằng mô hình phúc lợi của nước này "không còn có thể được tài trợ bằng những gì chúng ta có khả năng chi trả về mặt kinh tế".

Đầu năm nay, Thủ tướng Merz đã kêu gọi người dân Đức cam kết tăng sản lượng kinh tế thông qua làm việc nhiều hơn. Ông phản đối việc giảm giờ làm và chỉ trích người lao động vì trung bình nghỉ ốm gần 3 tuần mỗi năm, thay vì làm việc chăm chỉ hơn để thúc đẩy nền kinh tế.

Vào tháng 5, ông Albert Stegemann - Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ CDU/CSU tại Quốc hội Liên bang Đức - đã đề xuất siết chặt các quy định về điều kiện nhận trợ cấp công cho chi phí viện dưỡng lão. Điều này có thể buộc người cao tuổi ở Đức phải bán nhà để trả tiền chăm sóc.