Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng bấm vào nếu nhận được tin nhắn có nội dung sau

06-10-2025 - 14:25 PM | Kinh tế số

Đây là tin nhắn lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin của người dùng.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) vừa phát cảnh báo về một hình thức tấn công mạng mới đang lan rộng có tên ClickFix. Đây là chiêu trò mà tin tặc lợi dụng để chiếm quyền truy cập thiết bị người dùng, thông qua các tin nhắn bật lên (popup) yêu cầu xác minh danh tính hoặc thông tin cá nhân.

Theo NSA, hình thức này đã xuất hiện trở lại với mức độ nguy hiểm cao, nhắm đến cả người dùng iPhone lẫn Android. Khi đang duyệt web, nếu màn hình xuất hiện một thông báo yêu cầu xác minh tài khoản hoặc nhấp vào liên kết lạ, rất có thể bạn đang đối mặt với một cuộc tấn công ClickFix.

Đừng bấm vào nếu nhận được tin nhắn có nội dung sau- Ảnh 1.

Nếu thấy thông báo này hiện lên màn hình, người dùng iPhone và Android nên tắt ứng dụng ngay lập tức. (Ảnh: NSA)

Để tự bảo vệ, người dùng cần ghi nhớ những bước cơ bản sau:

- Không tương tác với cửa thông báo lạ: Hãy thoát ra màn hình chính, đóng toàn bộ ứng dụng đang chạy thay vì cố gắng nhấn tắt popup.

- Giữ kín thông tin cá nhân: Không gửi mã xác minh, mật khẩu hay dữ liệu nhạy cảm qua tin nhắn, email hoặc liên kết không rõ nguồn gốc.

- Xác minh tính hợp pháp: Nếu nghi ngờ, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với công ty hoặc dịch vụ mà thông báo đó đề cập để xác thực.

Trong trường hợp đã lỡ nhấp vào hoặc nhập thông tin, hãy nhanh chóng đổi mật khẩu tất cả tài khoản quan trọng, thông báo cho ngân hàng để kiểm tra giao dịch bất thường và sử dụng phần mềm quét virus để rà soát thiết bị.

Các chuyên gia cho biết ClickFix hiện được triển khai với nhiều biến thể tinh vi. Vào tháng 5/2025, Microsoft từng phát hiện một cuộc tấn công có kịch bản tương tự, nhắm vào các cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính, khiến người dùng bị dẫn đến trang web giả mạo để nhập mã lệnh độc hại. Trước đó, nhóm tội phạm mạng Lazarus cũng lợi dụng chiêu trò giả danh nhà tuyển dụng để lừa người tìm việc nhấp vào đường dẫn chứa mã độc.

Với tốc độ lan rộng và khả năng đánh lừa tinh vi, ClickFix đang trở thành một trong những mối đe dọa bảo mật lớn nhất hiện nay. Người dùng được khuyến cáo nên cảnh giác cao độ với mọi thông báo lạ xuất hiện trên điện thoại hoặc máy tính để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.

Động lực tăng trưởng mới của TP HCM (*): "Thủ phủ" công nghệ, tài chính

Theo Huỳnh Duy

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng triệu sinh viên Việt Nam

Tin vui cho hàng triệu sinh viên Việt Nam Nổi bật

Cục Thuế vừa có cảnh báo quan trọng, toàn bộ người dân chú ý ngay

Cục Thuế vừa có cảnh báo quan trọng, toàn bộ người dân chú ý ngay Nổi bật

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính 'flex': Chúng tôi đã làm chuyển đổi số cho Honda, giúp tăng năng suất 30%

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính 'flex': Chúng tôi đã làm chuyển đổi số cho Honda, giúp tăng năng suất 30%

11:15 , 06/10/2025
Động lực tăng trưởng mới của TP HCM (*): "Thủ phủ" công nghệ, tài chính

Động lực tăng trưởng mới của TP HCM (*): "Thủ phủ" công nghệ, tài chính

10:46 , 06/10/2025
Camera AI ở TP HCM có thể nhận diện những lỗi vi phạm nào?

Camera AI ở TP HCM có thể nhận diện những lỗi vi phạm nào?

10:05 , 06/10/2025
Cha mẹ cần biết: Cách cấu hình ChatGPT để con trẻ sử dụng AI an toàn

Cha mẹ cần biết: Cách cấu hình ChatGPT để con trẻ sử dụng AI an toàn

09:19 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên