Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố

15-11-2025 - 23:52 PM | Sống

Đặt thực phẩm sai ngăn hay nhiệt độ không chỉ giảm chất lượng, mất mùi vị mà còn tiềm ẩn nguy cơ sinh vi khuẩn hoặc chất không mong muốn.

Tủ lạnh là một trong những thiết bị không thể thiếu trong mỗi căn bếp, giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu, giảm nguy cơ vi khuẩn phát triển và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Nhưng không phải thứ gì cũng nên bỏ vào tủ lạnh. Nhiều người vô tư để mọi loại thực phẩm vào tủ lạnh mà không biết rằng một số loại khi gặp nhiệt độ quá thấp không chỉ mất đi hương vị tự nhiên, kết cấu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ sinh độc tố hoặc vi khuẩn. 

Dưới đây là 5 thứ tuyệt đối không nên cho vào tủ lạnh, cùng lý do khoa học và cách bảo quản đúng chuẩn.

1. Cà chua: để lạnh là mất ngon, mất chất dinh dưỡng 

Cà chua là thực phẩm giàu vitamin C, lycopene và nhiều chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ cà chua vào ngăn mát hoặc ngăn đông, nhiệt độ thấp sẽ phá vỡ kết cấu tế bào, làm quả nhão, vỏ nhăn, mùi vị bị giảm đáng kể, vị ngọt tự nhiên gần như biến mất. Nghiêm trọng hơn, khi chế biến, cà chua bị lạnh quá lâu còn mất đi một phần chất chống oxy hóa quan trọng.

Cách bảo quản: để cà chua ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu cà chua quá chín, bạn có thể cho vào ngăn mát 1-2 ngày để ăn ngay, nhưng tuyệt đối không để quá lâu.

ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố- Ảnh 1.

2. Khoai tây: để tủ lạnh là sinh đường, tạo chất nguy hại khi nấu 

Khoai tây chứa nhiều tinh bột, nếu để tủ lạnh, tinh bột sẽ chuyển dần thành đường. Khi bạn chiên ở nhiệt độ cao, loại đường này có thể tạo ra acrylamide - một chất được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Ngoài ra, khoai tây lạnh sẽ trở nên mềm nhũn, màu sắc thay đổi, hương vị kém thơm ngon.

ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố- Ảnh 2.

Cách bảo quản: để khoai tây nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. Không cần bỏ vào tủ lạnh.

3. Hành tỏi: lạnh là sinh mầm, nấm mốc và mất mùi thơm 

Nhiều người nghĩ để hành tỏi trong tủ lạnh sẽ bền lâu, nhưng thực tế môi trường ẩm trong tủ khiến hành tỏi hút nước, nhanh nảy mầm hoặc mềm nhũn. Thậm chí nếu để lâu, có thể hình thành nấm mốc, ảnh hưởng tới chất lượng và an toàn thực phẩm. Vị cay thơm đặc trưng của hành tỏi cũng giảm đi rõ rệt.

Cách bảo quản: để hành tỏi nơi khô ráo, thoáng mát, trong giỏ hoặc túi lưới, tránh túi nhựa kín. Như vậy, hành tỏi sẽ giữ được lâu mà không sinh mầm hay mùi lạ.

ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố- Ảnh 3.

4. Bánh mì: lạnh khiến cứng và dễ mốc khi rã đông sai 

Đặt bánh mì trong tủ lạnh tưởng là bảo quản lâu hơn, nhưng thực chất nhiệt độ lạnh khiến tinh bột trong bánh retrogradation, nghĩa là tinh bột bị kết tinh lại, bánh trở nên khô, cứng, mất đi độ mềm xốp. Nếu ăn lâu, bánh còn mất mùi thơm tự nhiên. Mặt khác, nếu muốn để lâu, nhiều người cho vào ngăn đông nhưng rã đông không đúng cách sẽ làm bánh dễ bị mốc.

ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố- Ảnh 4.

Cách bảo quản: để ở nhiệt độ phòng trong hộp kín hoặc túi giấy, ăn trong 2-3 ngày. Nếu muốn để lâu hơn, có thể cho vào ngăn đông, rã đông đúng cách trước khi dùng.

5. Trái cây nhiệt đới chuối, xoài, đu đủ… lạnh quá là hỏng 

Trái cây nhiệt đới rất nhạy cảm với lạnh. Chuối, xoài, đu đủ nếu để ngăn mát lâu sẽ bị đen vỏ, thịt quả biến màu, mất vị ngọt và mùi thơm tự nhiên. Ăn lâu còn cảm nhận vị lạ, giảm giá trị dinh dưỡng. Nhiều người không biết, tưởng để lạnh sẽ giữ được lâu, nhưng thực tế trái cây trở nên kém hấp dẫn và mất chất.

ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố- Ảnh 5.

Cách bảo quản: để ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng gắt. Khi quả quá chín, có thể cho vào ngăn mát 1 ngày để ăn ngay, nhưng không để lâu.

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế”

Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế” Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Khi trong gia đình xuất hiện 3 tín hiệu này, tức là việc nuôi dạy con đang đi đúng hướng!

Khi trong gia đình xuất hiện 3 tín hiệu này, tức là việc nuôi dạy con đang đi đúng hướng!

23:30 , 15/11/2025
Đi họp lớp đến lúc thanh toán ai cũng trốn về, người bạn nghèo phải trả 150 triệu: Ngày hôm sau bật khóc vì 1 cảnh tượng!

Đi họp lớp đến lúc thanh toán ai cũng trốn về, người bạn nghèo phải trả 150 triệu: Ngày hôm sau bật khóc vì 1 cảnh tượng!

23:19 , 15/11/2025
5 câu người EQ thấp thường thích nói ở nơi làm việc

5 câu người EQ thấp thường thích nói ở nơi làm việc

23:01 , 15/11/2025
U70 lương hưu 15 triệu/tháng, muốn đi bước nữa sau 6 năm sống một mình nhưng con cả đưa ra điều kiện khiến ai nghe cũng phải lắc đầu

U70 lương hưu 15 triệu/tháng, muốn đi bước nữa sau 6 năm sống một mình nhưng con cả đưa ra điều kiện khiến ai nghe cũng phải lắc đầu

23:00 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên