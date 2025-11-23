Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đừng chỉ nhìn gương mặt búp bê mà lầm, "quái vật" thể hình này sẽ khiến khối anh chàng nể phục đấy

23-11-2025

Búp bê người Nga sở hữu thân hình đô vật đã tiếp tục khiến nhiều người choáng váng .

Trong làng thể hình thế giới, Julia Vins là một cái tên không thể bỏ qua. Sinh năm 1996 tại Engels, Nga, Julia nổi bật không chỉ nhờ khuôn mặt xinh đẹp, nữ tính mà còn bởi thân hình cơ bắp cuồn cuộn, khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi chứng kiến sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và sức mạnh.

Đừng chỉ nhìn gương mặt búp bê mà lầm, "quái vật" thể hình này sẽ khiến khối anh chàng nể phục đấy- Ảnh 1.

Cô gái Nga sở hữu cơ bắp cuồn cuộn

Julia bắt đầu tập gym từ năm 15 tuổi với mục tiêu tăng sự tự tin và cải thiện sức khỏe. Chỉ sau một năm, cô chuyển sang powerlifting (lực tạ), nhanh chóng chứng tỏ khả năng vượt trội của mình. Biệt danh "búp bê thể hình" xuất hiện từ chính ngoại hình đặc trưng với gương mặt thanh tú, mềm mại như búp bê, nhưng cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ, đủ để nâng những mức tạ khổng lồ. Theo nhiều nguồn tin, Julia từng squat hơn 250 kg, điều khiến cô trở thành hình mẫu của những người yêu thích sức mạnh và cơ bắp.

Đừng chỉ nhìn gương mặt búp bê mà lầm, "quái vật" thể hình này sẽ khiến khối anh chàng nể phục đấy- Ảnh 2.

Đừng chỉ nhìn gương mặt búp bê mà lầm, "quái vật" thể hình này sẽ khiến khối anh chàng nể phục đấy- Ảnh 3.

Đừng chỉ nhìn gương mặt búp bê mà lầm, "quái vật" thể hình này sẽ khiến khối anh chàng nể phục đấy- Ảnh 4.

Ngoài tập luyện chăm chỉ, Julia cũng đặc biệt chú trọng dinh dưỡng. Cô ăn tới 7 bữa mỗi ngày, đảm bảo lượng protein và dinh dưỡng đầy đủ để duy trì khối cơ phát triển. Thói quen tập luyện của cô kết hợp giữa các bài cơ bản như squat, deadlift, bench press với các bài cô lập, giúp cơ thể phát triển toàn diện. Không chỉ khỏe mạnh, Julia còn tập luyện với mục tiêu duy trì sự linh hoạt và thẩm mỹ, tạo nên vóc dáng vừa cơ bắp vừa nữ tính.

Julia Vins cũng là một influencer nổi tiếng trên mạng xã hội. Trên Instagram, cô thường xuyên chia sẻ video tập luyện, mẹo fitness và cả cuộc sống cá nhân. Cô truyền cảm hứng cho hàng nghìn người hâm mộ với thông điệp "Không cần khuôn mẫu, hãy làm điều bạn yêu thích và tự tin với bản thân". Câu chuyện của Julia còn mang tính truyền cảm hứng khi cô từng trải qua những khó khăn trong gia đình, nhưng đã dùng thể thao như một cách để vượt qua trầm cảm và xây dựng sự tự tin.

Thành công của Julia không chỉ thể hiện qua ngoại hình hay sức mạnh. Cô từng giành nhiều danh hiệu ở các giải đấu powerlifting quốc tế, khẳng định vị thế của một nữ lực sĩ hàng đầu thế giới. Julia Vins chính là minh chứng sống cho việc nữ giới hoàn toàn có thể vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, phá bỏ mọi định kiến về vẻ đẹp và cơ bắp.

Với khuôn mặt búp bê cùng thân hình lực sĩ, Julia Vins trở thành biểu tượng, hình mẫu lý tưởng cho những ai yêu thích fitness, muốn vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút. Câu chuyện của cô khiến nhiều cô gái có thêm sức mạnh không chỉ ở cơ bắp mà còn ở ý chí và sự kiên trì, và bất cứ ai cũng có thể trở nên tuyệt vời theo cách riêng của mình.

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

