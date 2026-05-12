Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng chỉ rán trứng với hành, hãy rán với lá đinh lăng vì 4 lý do này

Theo Lam Chi | 12-05-2026 - 10:50 AM | Sống

Món trứng rán lá đinh lăng không chỉ lạ miệng mà còn có rất nhiều lợi ích với sức khỏe.

Trứng rán là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Việt. Trứng rán dễ làm, không tốn thời gian chế biến. Thông thường, nhiều người chỉ quen rán trứng với hành lá, hẹ để tăng mùi thơm. Tuy nhiên, nếu muốn đổi vị, bạn có thể thử kết hợp trứng với lá đinh lăng. Món ăn này có hương thơm nhẹ, vị bùi lạ miệng, ăn rất đưa cơm và đặc biệt có cực nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

4 lợi ích của món trứng rán lá đinh lăng

Trứng và lá đinh lăng

Bổ sung vitamin, khoáng chất

Trứng rán lá đinh lăng không chỉ là món ăn đổi vị cho bữa cơm gia đình mà còn là sự kết hợp đáng chú ý về mặt dinh dưỡng. Trứng vốn giàu protein chất lượng cao, cung cấp nhiều vitamin như A, D, E, B12 cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp với lá đinh lăng, món ăn này được bổ sung thêm vitamin nhóm B, vitamin C, acid amin và một số nguyên tố vi lượng có trong loại lá quen thuộc này. Nhờ đó, đây có thể xem là món ăn vừa dễ làm, vừa góp phần làm phong phú nguồn dưỡng chất trong bữa cơm hằng ngày.

Bổ sung các hợp chất sinh học quý giá

Lá đinh lăng còn được chú ý nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học quý như saponin, flavonoid, polyphenol, alcaloid, glycoside, tannin, phytosterol và tinh dầu. Đây là những thành phần thường được nhắc đến với vai trò chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và tăng sức đề kháng. Chính vì vậy, trong dân gian, đinh lăng còn được ví như “nhân sâm của người nghèo”, không chỉ dùng làm rau ăn kèm mà còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc cổ truyền.

Bồi bổ cơ thể

Một điểm đáng nói khác là món trứng rán lá đinh lăng có thể giúp bồi bổ cơ thể. Vị béo mềm của trứng kết hợp với mùi thơm nhẹ, vị bùi của lá đinh lăng tạo nên món ăn dễ ăn, đưa cơm, phù hợp với những người cần bổ sung năng lượng sau khi mệt mỏi hoặc ăn uống kém. Theo y học cổ truyền, lá đinh lăng có tính mát, thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt, giảm cảm giác đầy bụng và giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Giúp an thần, ngủ ngon

Ngoài tác dụng bồi bổ, lá đinh lăng còn được dân gian sử dụng để hỗ trợ an thần, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Một số tài liệu cho rằng các thành phần trong lá đinh lăng có thể giúp tinh thần thư thái hơn, từ đó hỗ trợ ngủ ngon. Vì vậy, thỉnh thoảng thay hành, hẹ bằng lá đinh lăng khi rán trứng không chỉ giúp món ăn lạ miệng hơn mà còn là cách đơn giản để đưa một loại rau gia vị giàu giá trị vào bữa cơm.

Lưu ý khi dùng lá đinh lăng làm thực phẩm

Lá đinh lăng

Dù lá đinh lăng là loại rau gia vị quen thuộc và có nhiều lợi ích, người dùng không nên lạm dụng. Chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải trong bữa ăn, tránh dùng quá nhiều hoặc dùng liên tục trong thời gian dài vì một số hoạt chất như saponin có thể gây khó chịu tiêu hóa, chóng mặt hoặc buồn nôn nếu dùng quá liều.

Phụ nữ mang thai, người có cơ địa dị ứng, trẻ nhỏ hoặc người đang mắc bệnh cần thận trọng, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng lá đinh lăng thường xuyên. Với nước sắc hoặc trà lá đinh lăng, không nên để qua đêm và không nên xem đây là phương pháp thay thế điều trị y tế.

Tổng hợp

Luộc trứng và rán trứng, nấu kiểu nào giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn?

Theo Lam Chi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 phút 4 giây bài phát biểu từ 4 năm trước của nguyên hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội viral trở lại

1 phút 4 giây bài phát biểu từ 4 năm trước của nguyên hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội viral trở lại Nổi bật

Phát hiện người đàn ông sở hữu tới 303 tài khoản tiết kiệm

Phát hiện người đàn ông sở hữu tới 303 tài khoản tiết kiệm Nổi bật

Người đã nghỉ hưu vẫn đi làm thêm không cần đóng BHXH bắt buộc, còn được nhận thêm khoản tiền này

Người đã nghỉ hưu vẫn đi làm thêm không cần đóng BHXH bắt buộc, còn được nhận thêm khoản tiền này

10:43 , 12/05/2026
Người phụ nữ Hà Nội chưa từng khám bệnh, nhưng phát hiện hồ sơ có lịch sử chữa bệnh, hưởng chế độ BHYT suốt 4 năm: BHXH nói gì?

Người phụ nữ Hà Nội chưa từng khám bệnh, nhưng phát hiện hồ sơ có lịch sử chữa bệnh, hưởng chế độ BHYT suốt 4 năm: BHXH nói gì?

10:42 , 12/05/2026
Chàng trai ăn đồ cay, đắng cũng chỉ thấy vị ngọt, không ngờ là do u não

Chàng trai ăn đồ cay, đắng cũng chỉ thấy vị ngọt, không ngờ là do u não

10:40 , 12/05/2026
Tài khoản MB Bank của người đàn ông SN 1999 có giao dịch 40 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Tài khoản MB Bank của người đàn ông SN 1999 có giao dịch 40 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

10:33 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên