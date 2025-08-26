Dùng nam châm dò khắp thân VinFast VF 9, vỏ xe dùng chất liệu gì mà không hút?
Vỏ xe VinFast VF 9 được làm bằng chất liệu gì?
Mới đây, một video về VinFast VF 9 đã xuất hiện trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý. Video ghi lại cảnh một người sử dụng nam châm thử khắp vỏ chiếc xe VF 9, ghi nhận những bộ phận mà nam châm có thể hút.
Thử nghiệm này giúp biết được phần nào về chất liệu mà VinFast sử dụng làm vỏ cho VF 9.
Qua video, có thể thấy rằng VinFast sử dụng chất liệu kim loại chứa sắt ở khu vực ốp bánh xe trước-sau và trần xe, và kim loại không chứa sắt ở các khu vực khác, gồm cánh cửa, toàn bộ cốp sau; riêng khu vực cản trước, cản sau và nắp capo cũng không hút nam châm, được nhận định làm bằng nhựa.
Việc sử dụng đa dạng vật liệu ở vỏ xe cho thấy nhà sản xuất có nghiên cứu và tính toán nhằm tạo ra một mẫu xe tối ưu nhất, cả về mặt chi phí chế tạo, công chế tạo, chi phí thay thế/sửa chữa, hay cả về mặt an toàn. Các xe ô tô ngày nay thường được thiết kế với các khu vực có độ mềm và cứng khác nhau, tùy vai trò của khu vực đó trong tình huống tai nạn.
Trong khi nhựa thường có trọng lượng nhẹ, chi phí thấp, vật liệu này thường được sử dụng ở các khu vực được thiết kế để hấp thụ xung lực, giảm chấn trong tình huống tai nạn; trong khi đó, phần khung xe thường được làm bằng vật liệu cứng chắc hơn nhằm đảm bảo cabin xe bị biến dạng ít nhất có thể.
Ngày nay, các vật liệu phổ biến được sử dụng làm vỏ ô tô không đơn thuần thì là sắt hay nhôm mà thường là hợp kim, nhằm khắc phục các điểm yếu vốn có của kim loại thường.
Nhìn chung, thép vẫn là loại vật liệu phổ biến nhất, nhưng thép được chia ra làm các hạng chịu lực khác nhau, phân biệt bằng tên gọi như thép chịu lực (HSS - High Strength Steel), thép chịu lực cao tiên tiến (AHSS - Advanced High Strength Steel), hay thép siêu chịu lực (UHSS - Ultra High Strength Steel).
Nhôm cũng ngày càng được ứng dụng nhiều hơn, chủ yếu ở nắp capo, cửa và cốp, giúp giảm trọng lượng xe, góp phần cải thiện hiệu suất nhiên liệu và khả năng điều khiển. Ngoài ra, các loại nhựa kỹ thuật như polypropylene hay ABS thường được sử dụng cho cản va, tấm ốp hoặc các chi tiết ngoại thất có yêu cầu chống ăn mòn và dễ tạo hình.
Ở những dòng xe cao cấp hoặc hiệu năng cao, sợi carbon và sợi thủy tinh xuất hiện nhiều hơn trong cấu trúc vỏ do có đặc tính nhẹ và độ cứng cao, dù chi phí sản xuất vẫn ở mức rất cao.
Một số hãng cũng nghiên cứu hợp kim magie và vật liệu composite tiên tiến nhằm tối ưu hóa cả trọng lượng lẫn độ bền. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển bền vững đã thúc đẩy các thử nghiệm với vật liệu sinh học và tái chế, mở ra khả năng ứng dụng mới trong tương lai.
|Vật liệu
|Ưu điểm chính
|Hạn chế
|Ứng dụng phổ biến
|Thép HSS/AHSS/UHSS
|Bền, an toàn, chi phí hợp lý
|Nặng hơn nhôm/composite
|Cấu trúc, thân xe phổ thông
|Nhôm
|Nhẹ, cứng (tùy loại)
|Đắt, khó hàn
|Nắp capo, cửa xe, xe cao cấp
|Nhựa, composite
|Nhẹ, rẻ, dễ tạo hình, chống ăn mòn
|Dễ bị biến dạng
|Cản va, cửa sổ, các chi tiết ngoại thất
|Sợi thủy tinh
|Nhẹ, dai, ít bị hóa chất ăn mòn
|Chịu nhiệt kém, khó sửa chữa
|Xe sang, đường viền, ốp ngoại thất
|Sợi các-bon
|Rất nhẹ, cực bền
|Rất đắt, khó sản xuất và tái chế
|Siêu xe, xe hiệu năng cao
|Magiê
|Cực nhẹ
|Đắt, dễ ăn mòn
|Vỏ hộp số, hệ thống lái, khung xe
|Vật liệu sinh học
|Bền, thân thiện môi trường
|Chưa phổ biến, hiệu suất chưa cao
|Nghiên cứu ứng dụng tương lai
