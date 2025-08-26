Dùng nam châm dò khắp thân VinFast VF 9, vỏ xe dùng chất liệu gì mà không hút?

Mới đây, một video về VinFast VF 9 đã xuất hiện trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý. Video ghi lại cảnh một người sử dụng nam châm thử khắp vỏ chiếc xe VF 9, ghi nhận những bộ phận mà nam châm có thể hút.

Thử nghiệm này giúp biết được phần nào về chất liệu mà VinFast sử dụng làm vỏ cho VF 9.

ùng nam châm thử vật liệu vỏ xe VinFast VF 9. Nguồn: Mạng xã hội

Qua video, có thể thấy rằng VinFast sử dụng chất liệu kim loại chứa sắt ở khu vực ốp bánh xe trước-sau và trần xe, và kim loại không chứa sắt ở các khu vực khác, gồm cánh cửa, toàn bộ cốp sau; riêng khu vực cản trước, cản sau và nắp capo cũng không hút nam châm, được nhận định làm bằng nhựa.



VinFast VF 9 là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm đại trà của hãng.

Việc sử dụng đa dạng vật liệu ở vỏ xe cho thấy nhà sản xuất có nghiên cứu và tính toán nhằm tạo ra một mẫu xe tối ưu nhất, cả về mặt chi phí chế tạo, công chế tạo, chi phí thay thế/sửa chữa, hay cả về mặt an toàn. Các xe ô tô ngày nay thường được thiết kế với các khu vực có độ mềm và cứng khác nhau, tùy vai trò của khu vực đó trong tình huống tai nạn.

Trong khi nhựa thường có trọng lượng nhẹ, chi phí thấp, vật liệu này thường được sử dụng ở các khu vực được thiết kế để hấp thụ xung lực, giảm chấn trong tình huống tai nạn; trong khi đó, phần khung xe thường được làm bằng vật liệu cứng chắc hơn nhằm đảm bảo cabin xe bị biến dạng ít nhất có thể.

Mô phỏng khung xe và các loại vật liệu thường được dùng. Thép UHSS được sử dụng nhiều ở cabin nhằm hạn chế tối đa khả năng bị biến dạng trong tình huống tai nạn, thép nhẹ (Mild Steel - màu xám) được sử dụng ở các bộ phận được tính toán để

Ngày nay, các vật liệu phổ biến được sử dụng làm vỏ ô tô không đơn thuần thì là sắt hay nhôm mà thường là hợp kim, nhằm khắc phục các điểm yếu vốn có của kim loại thường.

Nhìn chung, thép vẫn là loại vật liệu phổ biến nhất, nhưng thép được chia ra làm các hạng chịu lực khác nhau, phân biệt bằng tên gọi như thép chịu lực (HSS - High Strength Steel), thép chịu lực cao tiên tiến (AHSS - Advanced High Strength Steel), hay thép siêu chịu lực (UHSS - Ultra High Strength Steel).

Nhôm cũng ngày càng được ứng dụng nhiều hơn, chủ yếu ở nắp capo, cửa và cốp, giúp giảm trọng lượng xe, góp phần cải thiện hiệu suất nhiên liệu và khả năng điều khiển. Ngoài ra, các loại nhựa kỹ thuật như polypropylene hay ABS thường được sử dụng cho cản va, tấm ốp hoặc các chi tiết ngoại thất có yêu cầu chống ăn mòn và dễ tạo hình.

Khung xe dạng monocoque (đơn khối) bằng sợi các-bon trên mẫu siêu xe điện Rimac C_Two.

Ở những dòng xe cao cấp hoặc hiệu năng cao, sợi carbon và sợi thủy tinh xuất hiện nhiều hơn trong cấu trúc vỏ do có đặc tính nhẹ và độ cứng cao, dù chi phí sản xuất vẫn ở mức rất cao.

Một số hãng cũng nghiên cứu hợp kim magie và vật liệu composite tiên tiến nhằm tối ưu hóa cả trọng lượng lẫn độ bền. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển bền vững đã thúc đẩy các thử nghiệm với vật liệu sinh học và tái chế, mở ra khả năng ứng dụng mới trong tương lai.