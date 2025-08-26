Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng nam châm dò khắp thân VinFast VF 9, vỏ xe dùng chất liệu gì mà không hút?

26-08-2025 - 08:05 AM | Thị trường

Vỏ xe VinFast VF 9 được làm bằng chất liệu gì?

Mới đây, một video về VinFast VF 9 đã xuất hiện trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý. Video ghi lại cảnh một người sử dụng nam châm thử khắp vỏ chiếc xe VF 9, ghi nhận những bộ phận mà nam châm có thể hút.

Thử nghiệm này giúp biết được phần nào về chất liệu mà VinFast sử dụng làm vỏ cho VF 9.

ùng nam châm thử vật liệu vỏ xe VinFast VF 9. Nguồn: Mạng xã hội

Qua video, có thể thấy rằng VinFast sử dụng chất liệu kim loại chứa sắt ở khu vực ốp bánh xe trước-sau và trần xe, và kim loại không chứa sắt ở các khu vực khác, gồm cánh cửa, toàn bộ cốp sau; riêng khu vực cản trước, cản sau và nắp capo cũng không hút nam châm, được nhận định làm bằng nhựa.

Dùng nam châm dò khắp thân VinFast VF 9, vỏ xe dùng chất liệu gì mà không hút?- Ảnh 1.

VinFast VF 9 là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm đại trà của hãng.

Việc sử dụng đa dạng vật liệu ở vỏ xe cho thấy nhà sản xuất có nghiên cứu và tính toán nhằm tạo ra một mẫu xe tối ưu nhất, cả về mặt chi phí chế tạo, công chế tạo, chi phí thay thế/sửa chữa, hay cả về mặt an toàn. Các xe ô tô ngày nay thường được thiết kế với các khu vực có độ mềm và cứng khác nhau, tùy vai trò của khu vực đó trong tình huống tai nạn.

Trong khi nhựa thường có trọng lượng nhẹ, chi phí thấp, vật liệu này thường được sử dụng ở các khu vực được thiết kế để hấp thụ xung lực, giảm chấn trong tình huống tai nạn; trong khi đó, phần khung xe thường được làm bằng vật liệu cứng chắc hơn nhằm đảm bảo cabin xe bị biến dạng ít nhất có thể.

Dùng nam châm dò khắp thân VinFast VF 9, vỏ xe dùng chất liệu gì mà không hút?- Ảnh 2.

Mô phỏng khung xe và các loại vật liệu thường được dùng. Thép UHSS được sử dụng nhiều ở cabin nhằm hạn chế tối đa khả năng bị biến dạng trong tình huống tai nạn, thép nhẹ (Mild Steel - màu xám) được sử dụng ở các bộ phận được tính toán để

Ngày nay, các vật liệu phổ biến được sử dụng làm vỏ ô tô không đơn thuần thì là sắt hay nhôm mà thường là hợp kim, nhằm khắc phục các điểm yếu vốn có của kim loại thường.

Nhìn chung, thép vẫn là loại vật liệu phổ biến nhất, nhưng thép được chia ra làm các hạng chịu lực khác nhau, phân biệt bằng tên gọi như thép chịu lực (HSS - High Strength Steel), thép chịu lực cao tiên tiến (AHSS - Advanced High Strength Steel), hay thép siêu chịu lực (UHSS - Ultra High Strength Steel).

Nhôm cũng ngày càng được ứng dụng nhiều hơn, chủ yếu ở nắp capo, cửa và cốp, giúp giảm trọng lượng xe, góp phần cải thiện hiệu suất nhiên liệu và khả năng điều khiển. Ngoài ra, các loại nhựa kỹ thuật như polypropylene hay ABS thường được sử dụng cho cản va, tấm ốp hoặc các chi tiết ngoại thất có yêu cầu chống ăn mòn và dễ tạo hình.

Dùng nam châm dò khắp thân VinFast VF 9, vỏ xe dùng chất liệu gì mà không hút?- Ảnh 3.

Khung xe dạng monocoque (đơn khối) bằng sợi các-bon trên mẫu siêu xe điện Rimac C_Two.

Ở những dòng xe cao cấp hoặc hiệu năng cao, sợi carbon và sợi thủy tinh xuất hiện nhiều hơn trong cấu trúc vỏ do có đặc tính nhẹ và độ cứng cao, dù chi phí sản xuất vẫn ở mức rất cao.

Một số hãng cũng nghiên cứu hợp kim magie và vật liệu composite tiên tiến nhằm tối ưu hóa cả trọng lượng lẫn độ bền. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển bền vững đã thúc đẩy các thử nghiệm với vật liệu sinh học và tái chế, mở ra khả năng ứng dụng mới trong tương lai.

Vật liệu Ưu điểm chính Hạn chế Ứng dụng phổ biến
Thép HSS/AHSS/UHSS Bền, an toàn, chi phí hợp lý Nặng hơn nhôm/composite Cấu trúc, thân xe phổ thông
Nhôm Nhẹ, cứng (tùy loại) Đắt, khó hàn Nắp capo, cửa xe, xe cao cấp
Nhựa, composite Nhẹ, rẻ, dễ tạo hình, chống ăn mòn Dễ bị biến dạng Cản va, cửa sổ, các chi tiết ngoại thất
Sợi thủy tinh Nhẹ, dai, ít bị hóa chất ăn mòn Chịu nhiệt kém, khó sửa chữa Xe sang, đường viền, ốp ngoại thất
Sợi các-bon Rất nhẹ, cực bền Rất đắt, khó sản xuất và tái chế Siêu xe, xe hiệu năng cao
Magiê Cực nhẹ Đắt, dễ ăn mòn Vỏ hộp số, hệ thống lái, khung xe
Vật liệu sinh học Bền, thân thiện môi trường Chưa phổ biến, hiệu suất chưa cao Nghiên cứu ứng dụng tương lai

Theo Phạm Nhật Quỳnh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vinfast, VF 9

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 900.000 tấn ‘báu vật quốc gia’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

Hơn 900.000 tấn ‘báu vật quốc gia’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới Nổi bật

Bị Mỹ áp thuế 50% vì mua dầu Nga, quốc gia châu Á vẫn một mực khẳng định: Chúng tôi sẽ mua hàng từ nơi có thỏa thuận tốt nhất

Bị Mỹ áp thuế 50% vì mua dầu Nga, quốc gia châu Á vẫn một mực khẳng định: Chúng tôi sẽ mua hàng từ nơi có thỏa thuận tốt nhất Nổi bật

Lý do Trung Quốc rốt ráo gom mua hạt điều Việt Nam

Lý do Trung Quốc rốt ráo gom mua hạt điều Việt Nam

07:19 , 26/08/2025
Vietlott Lotto 5/35 có giải NHẤT kỷ lục từ khi ra mắt

Vietlott Lotto 5/35 có giải NHẤT kỷ lục từ khi ra mắt

07:14 , 26/08/2025
Bật điều hòa kèm theo ‘trợ thủ’ này, người dùng có thể giảm 15% chi phí điện năng trong mùa cao điểm

Bật điều hòa kèm theo ‘trợ thủ’ này, người dùng có thể giảm 15% chi phí điện năng trong mùa cao điểm

21:45 , 25/08/2025
Giá tiêu nội địa tăng mạnh trở lại

Giá tiêu nội địa tăng mạnh trở lại

20:58 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên