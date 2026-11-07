Đúng – sai cách ăn phở của người Việt

Dưới đây là những điều cần biết khi ăn phở để lấy được trọn vẹn dưỡng chất, hạn chế những yếu tố nguy cơ.

Đúng: Ăn phở cần thêm rau xanh và chọn nước dùng trong

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng quốc gia) cho rằng, phở vẫn có thể là một bữa sáng tương đối cân đối nếu biết lựa chọn thành phần hợp lý.

Rau xanh, giá đỗ và rau thơm giúp bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất vốn không có nhiều trong bánh phở. Trong khi đó, lựa chọn nước dùng trong, ít váng mỡ và thịt nạc giúp hạn chế lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Người ăn cũng nên điều chỉnh lượng bánh phở theo nhu cầu năng lượng của bản thân, hạn chế uống hết nước dùng và không nên ăn kèm quẩy thường xuyên.

Một lưu ý khác là không nên duy trì việc ăn phở liên tục trong thời gian dài mà thiếu sự thay đổi thực phẩm. Phở có thể cung cấp nhiều nhóm chất nhưng lượng chất xơ vẫn tương đối thấp. Việc chỉ ăn một món kéo dài dễ khiến khẩu phần thiếu đa dạng, mất cân đối dinh dưỡng.

Đặc biệt, người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch, suy giảm chức năng thận, gout hoặc có acid uric máu cao cần chú ý hơn đến lượng muối, chất béo và tần suất ăn phở.

Phở không phải món ăn có hại. Điều quan trọng là biết điều chỉnh khẩu phần, lựa chọn nguyên liệu và thay đổi cách ăn để vừa thưởng thức món ăn truyền thống, vừa bảo vệ sức khỏe, PGS Hưng nhắn nhủ.

Sai: Ăn phở phải có thêm quẩy mới ngon

Nhiều người có thói quen gọi thêm quẩy khi ăn phở vì thích vị giòn, béo và cảm giác đậm đà mà món ăn kèm này mang lại. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn có lợi nếu duy trì thường xuyên.

ThS.BSCKII Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, quẩy được chế biến bằng cách chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao. Nếu dầu chiên không đảm bảo chất lượng hoặc bị tái sử dụng nhiều lần, thực phẩm có thể phát sinh chất béo chuyển hóa (trans fat).

Loại chất béo này làm tăng cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL), từ đó góp phần gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, quẩy còn bổ sung lượng calo đáng kể cho bữa ăn vốn đã có tinh bột từ bánh phở và chất béo từ nước dùng. Người đang giảm cân, thừa cân hoặc mắc rối loạn mỡ máu nên hạn chế món ăn kèm này.

Ăn phở thêm quẩy sẽ nạp thêm năng lượng và chất béo (ảnh minh họa)

Sai: Nước phở có vị ngọt nên uống hết không đáng ngại

Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến khi ăn phở. Nước dùng có vị ngọt thanh từ xương, thịt và gia vị khiến nhiều người không cảm nhận rõ vị mặn, nhưng thực tế vẫn có thể chứa lượng muối đáng kể.

Theo PGS Hưng, một bát phở bò chín bình dân có thể chứa khoảng 3,8g muối. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày.

Như vậy, chỉ một bát phở đã có thể chiếm phần lớn lượng muối khuyến nghị trong ngày. Nếu uống cạn nước dùng và tiếp tục ăn các thực phẩm mặn ở những bữa còn lại, cơ thể rất dễ nạp thừa muối.

Thói quen này đặc biệt bất lợi với người tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch hoặc có chức năng thận suy giảm.

Sai: Càng nhiều bánh phở càng no lâu, càng đủ năng lượng

Bánh phở là nguồn cung cấp tinh bột chính trong món ăn. Tuy nhiên, ăn quá nhiều bánh phở có thể khiến cơ thể nạp dư thừa carbohydrate và năng lượng, đặc biệt ở người ít vận động hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Một bát phở hợp lý cần có khẩu phần bánh phở vừa phải, kết hợp đủ thịt và rau xanh. Không nên chỉ tập trung vào lượng bánh phở mà bỏ qua sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm.

Sai: Thịt nạm, gầu béo ngậy mới là lựa chọn tốt khi ăn phở

Nạm, gầu bò có vị béo, mềm và thường được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, những phần thịt này cũng chứa lượng chất béo cao hơn so với thịt nạc.

Theo ThS.BSCKII Đinh Trần Ngọc Mai, việc lựa chọn thịt nhiều mỡ kết hợp với nước dùng béo có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa và cholesterol nạp vào cơ thể.

Nếu duy trì thường xuyên, thói quen này không có lợi cho người mắc rối loạn mỡ máu, thừa cân hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Người ăn nên ưu tiên thịt bò nạc hoặc thịt gà để giảm lượng chất béo trong khẩu phần.

Sai: Càng thêm nhiều nước mắm, tương ớt, sa tế càng ngon mà không ảnh hưởng sức khỏe

Nước mắm, tương và sa tế giúp bát phở đậm đà hơn nhưng việc sử dụng quá nhiều gia vị có thể làm tăng lượng natri trong khẩu phần.

Đặc biệt, khi nước dùng vốn đã chứa muối, việc tiếp tục thêm nước mắm hoặc các loại gia vị mặn khiến tổng lượng natri nạp vào cơ thể tăng lên.

Người bị tăng huyết áp hoặc đang phải kiểm soát lượng muối cần chú ý thói quen này. Tốt nhất nên nếm trước khi thêm gia vị và hạn chế nêm nếm quá tay.