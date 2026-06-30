Đứng trên vai “ông lớn”, Xe điện MOVE nắm giữ cơ hội hay mạo hiểm?

Được biết, dù chỉ mới ra mắt từ năm 2024, MOVE đã xây dựng 3 nhà máy sản xuất với tổng quy mô lên đến 100.000m² . Sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, doanh nghiệp đã hoàn toàn làm chủ nguồn cung và công nghệ, nhanh chóng đưa ra thị trường hơn 10 dòng xe điện chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Theo nguồn tin chính thức, MOVE Việt Nam được sáng lập bởi CEO Lê Trường Mạnh - cũng chính là "cha đẻ" của thương hiệu Kingsport, đã có lịch sử gần 20 năm hoạt động trên thị trường trong lĩnh vực thiết bị thể thao và chăm sóc sức khỏe. Trước khi gia nhập đường đua xe điện, ông Mạnh đã đưa Kingsport trở thành "ông vua" chiếm lĩnh thị trường nội địa, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.

Suốt hai thập kỷ chèo lái doanh nghiệp, CEO Lê Trường Mạnh luôn nhất quán với triết lý "kiến tạo cuộc sống hạnh phúc". Phát biểu về bước tiến mới, đầu tư sản xuất sang xe điện, ông Mạnh cho biết: "Tôi chọn mở rộng sang lĩnh vực xe điện vì đây là một xu hướng tất yếu. Nếu Kingsport từng góp phần thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe, thì MOVE được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi cách người Việt di chuyển thông minh, an toàn và bền vững hơn. Dù bằng cách nào, cái đích cuối cùng của doanh nghiệp mà tôi hướng đến là phụng sự và tạo ra giá trị thực cho người Việt."

Xe điện MOVE được sáng lập bởi nhà kiến tạo Kingsport

Ưu thế khi "đứng trên vai ông lớn" - Hệ sinh thái toàn diện

Nhìn chung, Xe điện MOVE đã nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái toàn diện từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ khách hàng khi tận dụng nguồn vốn và nhân lực sẵn có từ Kingsport. Nhờ đó, doanh nghiệp này sớm có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định tiềm năng trên thị trường.

Hồi tháng 1/2026, Xe điện MOVE công bố khởi công nhà máy sản xuất thứ 3 tại Hưng Yên, nâng tổng quy mô lên 100.000m². Việc tận dụng nền tảng tài chính và kinh nghiệm vận hành từ Kingsport giúp MOVE nhanh chóng hiện thực hóa chiến lược tự chủ ngay từ những năm đầu gia nhập thị trường. Mục tiêu đặt ra không chỉ làm chủ nguồn cung từ khung sườn đến pin, mà còn là những tính toán cho việc nghiên cứu R&D và phát triển công nghệ lõi về xe điện.

Nhà máy MOVE tại Hưng Yên với quy mô hơn 30.000m² đang hoàn thiện các phần thô, kế hoạch đưa vào vận hành trong năm 2026

Ông Mạnh chia sẻ: "Có nhà máy, chúng tôi sẽ chủ động phát triển sản phẩm mới, tự chủ nguồn cung và kiểm soát chất lượng tốt hơn. Kế thừa kinh nghiệm cơ khí chuyên sâu của Kingsport trong lĩnh vực thiết bị thể thao hạng nặng, MOVE có nền tảng để tập trung nghiên cứu công nghệ pin và khung sườn, đây là hai cấu phần cốt lõi quyết định chất lượng và độ an toàn của xe điện. Muốn đi đường dài thì phải làm chủ công nghệ thật tốt, nhất là khi MOVE còn mang theo uy tín của cả Kingsport."

Hiện nhà máy Hưng Yên đã hoàn thành phần lớn các hạng mục xây dựng thô, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để đi vào vận hành trong năm 2026 theo kế hoạch.

Ngoài tự chủ sản xuất, MOVE nhanh chóng phủ sóng với hơn 300 cửa hàng trải dài toàn quốc. Đây là chiến lược tận dụng chuỗi điểm bán sẵn có của Kingsport, tạo nên hệ sinh thái 2 trong 1 độc đáo. Mô hình này được đánh giá là bước đi thông minh, giảm thiểu chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh khi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với khách hàng.

Hơn 300 cửa hàng mô hình 2in1 trên toàn quốc

Tuy nhiên, bước vào một ngành hoàn toàn mới như xe điện, MOVE không chỉ chịu sức ép cạnh tranh lớn về sản phẩm và giá bán. Nhìn thấy thực tế đó, doanh nghiệp này chọn bứt phá bằng dịch vụ với chiến lược giao xe và bảo hành tận nhà. Điểm tựa lớn nhất giúp hãng hiện thực hóa điều này chính là đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, kết hợp cùng hệ thống 2 trung tâm và 25 trạm bảo hành trên toàn quốc được thừa hưởng từ Kingsport.

Đặc biệt, chính sách bảo hành tại nhà kéo dài tới 10 năm của Xe điện MOVE hiện là dịch vụ đầu tiên và duy nhất trên thị trường xe hai bánh. Nước đi trực diện này đã đánh trúng tâm lý, giải quyết triệt để rào cản e ngại lớn nhất của khách hàng khi cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Hiện tại, MOVE cũng phát triển ứng dụng quản lý xe điện, cho phép khách hàng theo dõi sát các thông số xe, thời hạn bảo hành cũng như gọi đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng chỉ qua vài thao tác.

Thách thức lớn cho Xe điện MOVE?

Bên cạnh những lợi thế sẵn có, MOVE cũng đối mặt không ít áp lực. Sau gần 2 thập kỷ phát triển, Kingsport đã xây dựng được độ nhận diện và niềm tin lớn với hàng triệu khách hàng trên thị trường. Kỳ vọng đó cũng đặt lên Xe điện MOVE bài toán duy trì chất lượng và trải nghiệm khách hàng ngay từ những ngày đầu, bởi chỉ một sai lệch cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hệ sinh thái.

Chưa kể, nhu cầu chuyển đổi của thị trường hiện đang rất lớn, khách hàng đặt kỳ vọng nhiều vào các dòng xe điện công suất cao, quãng đường đi được xa và trải nghiệm tiệm cận xe xăng. Nói về định hướng sắp tới, ông Mạnh cho biết: "MOVE đang tập trung nghiên cứu các dòng sản phẩm với công nghệ lõi mạnh mẽ, "lấp" khoảng trống ở chuỗi phân khúc cao cấp, biến nó trở thành định vị lâu dài của thương hiệu."

Hiện tại, thị trường xe điện tại Việt Nam còn mới, các ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển mạnh. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhà máy và hệ thống nghiên cứu R&D, tiếp cận thêm các công nghệ mới trên thế giới để bắt kịp nhu cầu của người dùng.

Với định vị Kingsport và Xe điện MOVE là hai trụ cột chiến lược, CEO Lê Trường Mạnh đặt mục tiêu từng bước đưa thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế, với Đông Nam Á là điểm đến đầu tiên khi nền tảng sản xuất hoàn thiện. Hành trình này vẫn cần thời gian để kiểm chứng, nhưng nếu thành công, không chỉ MOVE mà cả ngành xe điện Việt cũng sẽ có thêm một dấu mốc mới trên bản đồ khu vực.

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