Đường dây sản xuất sữa giả HIUP đặc biệt lớn: Phiếu kiểm nghiệm khống, doanh thu hơn 6.700 tỷ đồng

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét (chỗ ở, nơi làm việc) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại Điều 221 và Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với:

(1) Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding, (2) La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, (3) Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự. (4) Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding, (5) Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán Công ty cổ phần Z Holding, (6) Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính Công ty cổ phần Z Holding về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự. (7) Lê Văn Duyên, Kinh doanh tự do, (8) Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, (9) Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự; (10) Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.