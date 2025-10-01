Đường huyết cao vút bỗng hạ về mức bình thường chỉ trong 3 tháng: Tất cả là nhờ làm 3 điều mỗi ngày

Mới đây, chuyên gia dinh dưỡng Tiết Hiểu Tinh, làm việc tại Bệnh viện Tây Viện, Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ với trang China Times về trường hợp một kỹ sư 55 tuổi mắc tiểu đường mà cô từng điều trị.

Theo chuyên gia, nam bệnh nhân tên Thẩm Hạo, có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, bị béo phì. Khoảng 3 tháng trước, bệnh nhân đến viện khám và phát hiện chỉ số đường huyết tăng vọt, đạt mức 220mg/dL.

Chuyên gia Tiết Hiểu Tinh chia sẻ, thời điểm đến khám, bệnh nhân Thẩm Hạo tỏ ra vô cùng lo lắng. Ông sợ bệnh sẽ tiếp tục tiến triển và ảnh hưởng tới tuổi thọ của bản thân.

Trước nỗi lo của ông Thẩm, chuyên gia dinh dưỡng Tiết Hiểu Tinh giải thích bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể không thể sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả, dẫn đến tình trạng đường huyết tăng cao kéo dài. Căn bệnh này có thể làm suy giảm chất lượng sống và gây biến chứng ở hệ tim mạch, hệ thần kinh, thận,... nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu kiểm soát bệnh hiệu quả, người bệnh vẫn sẽ sinh sống như người bình thường. Cô cũng khuyên ông Thẩm không cần quá lo lắng.

Chỉ số đường huyết của bệnh nhân tăng cao. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia Tiết Hiểu Tinh phân tích: “Để kiểm soát hiệu quả bệnh tiểu đường, bệnh nhân cần tuân thủ phác đồ điều trị bằng thuốc và kết hợp với chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp”.

Kiểm soát đường huyết nhờ kiên trì làm 3 điều

Sau khi rời bệnh viện, ông Thẩm quyết định thay đổi lối sống để bảo vệ sức khỏe. Gần đây, ông quay trở lại bệnh viện để thăm khám. Kết quả, bệnh nhân đã giảm từ 113kg xuống còn 90kg. Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số đường huyết lúc đói của ông Thẩm giảm từ 220mg/dL xuống còn dưới 100mg/dL (mức bình thường).

Bệnh nhân vui vẻ tiết lộ với chuyên gia Tiêt Hiểu Tinh rằng trong 3 tháng qua, ngoài uống thuốc đúng giờ, ông đã làm thêm 2 việc để giúp ổn định chỉ số đường huyết. Cụ thể như sau:

1. Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh

Theo lời kể của bệnh nhân Thẩm Hạo, ông đã áp dụng chế độ ăn 12:12, tức là chỉ ăn trong 12 tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối và nhịn 12 tiếng còn lại.

Ngoài thời gian ăn uống, bệnh nhân cũng cần tăng cường ăn các thực phẩm lành mạnh. Vào bữa sáng, ông Thẩm ăn các thực phẩm như sữa, yến mạch và các loại quả mọng. Bữa trưa nên ăn gạo lứt, ức gà và bông cải xanh, hoặc các thực phẩm giàu protein nạc, chất xơ. Vào bữa tối, ông Thẩm ăn các loại cá, khoai lang và rau luộc.

Bệnh nhân áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. (Ảnh minh họa)

2. Tăng cường tập luyện

Song song với chế độ ăn uống lành mạnh, ông Thẩm cũng tăng cường hoạt động thể chất. Mỗi sáng, ông dành 2 tiếng để đi bộ lên núi, sau đó ăn sáng và lại đi bộ đến nơi làm việc. Trước khi tập, ông Thẩm thường uống một cốc ngũ cốc và sữa để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và không bị ngất xỉu do hạ đường huyết.

Theo chuyên gia Tiết Hiểu Tinh, việc ăn trong khung giờ cố định giúp đảm bảo tuyến tụy hoạt động, tiết insulin theo đúng nhịp sinh học và sau đó có đủ thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi.

Bệnh nhân cũng lựa chọn nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, giàu dinh dưỡng, có thể cung cấp protein nạc, chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin, các khoáng chất cần thiết. Điều này đặc biệt có lợi cho việc kiểm soát chỉ số đường huyết.

Ngoài ra, thói quen tập luyện của ông Thẩm có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa của cơ thể diễn ra hiệu quả hơn, từ đó giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả.

Vị chuyên gia cũng tiết lộ thêm rằng trong lần khám gần đây, bệnh tiểu đường của ông Thẩm đã cải thiện rõ rệt. Do đó, hiện tại ông chỉ cần uống duy nhất 1 loại thuốc để hỗ trợ kiểm soát bệnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Tiết Hiểu Tinh nhấn mạnh, trường hợp của ông Thẩm là minh chứng rõ ràng cho thấy tiểu đường hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu người bệnh áp dụng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.