Đường tình lận đận của nữ ca sĩ 30 tuổi là mẹ đơn thân, vẫn đợi một ngày được "làm cô dâu xinh đẹp"

28-09-2025 - 22:54 PM | Lifestyle

Đường tình nhiều lận đận nhưng nữ ca sĩ vẫn đợi một ngày được "làm cô dâu xinh đẹp" trong sự chúc phúc của bố mẹ.

Sinh năm 1995 tại Quế Võ (Bắc Ninh), Hòa Minzy là con thứ tư trong gia đình đông anh chị em. Ngay từ nhỏ, cô gái xứ quan họ đã ấp ủ niềm đam mê âm nhạc. Không xuất thân từ gia đình nghệ thuật, Hòa tự mày mò, rèn luyện giọng hát, vừa học vừa mưu sinh. Cô từng hát ở quán cà phê, quán trà, làm đủ nghề để nuôi ước mơ ca hát.

Năm 2014, khi tham gia "Học viện Ngôi sao", Hòa Minzy xuất sắc giành ngôi quán quân – cột mốc đưa cô từ cô bé tỉnh lẻ trở thành ca sĩ nổi tiếng, ghi dấu ấn bằng giọng hát nội lực và hình ảnh gần gũi.

Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Hòa Minzy lại nhiều lận đận. Ngày 27/9, nữ ca sĩ gây chú ý khi đăng lời chúc mừng sinh nhật mẹ kèm lời cầu khẩn xúc động: "Xin ông trời cho bố mẹ luôn có nhiều sức khoẻ để bên cạnh chị em con, cho con có cơ hội đưa bố mẹ đi khắp nơi đẹp đẽ và ăn thêm nhiều món ngon trên thế gian này. Và khoẻ mạnh đợi ngày con làm cô dâu xinh đẹp nữa ạ".

Ước mong được cha mẹ chứng kiến mình mặc áo cô dâu của Hòa Minzy khiến nhiều khán giả xúc động, tiếc nuối cho nữ ca sĩ xinh đẹp nhưng tình duyên chưa trọn vẹn.

Đường tình lận đận của nữ ca sĩ 30 tuổi là mẹ đơn thân, vẫn đợi một ngày được "làm cô dâu xinh đẹp"- Ảnh 1.

Đường tình lận đận của nữ ca sĩ 30 tuổi là mẹ đơn thân, vẫn đợi một ngày được "làm cô dâu xinh đẹp"- Ảnh 2.

Hòa Minzy đang là mẹ đơn thân.

Ở tuổi 30, Hòa Minzy trải qua 3 mối tình sâu đậm nhưng không trọn vẹn. Mối tình đầu của Hòa Minzy là Tùng Acoustic. Cả hai từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cùng sáng tác, cùng hát cover nhưng do khoảng cách và áp lực công việc cặp đôi chia tay vào năm 2014.

Sau đó, tên tuổi Hòa Minzy gắn với Công Phượng – mối tình từng tốn nhiều giấy mực khi bức ảnh khóa môi của cả hai bị lộ trên mạng. Sau hai năm gắn bó, cả hai chia tay trong sự tiếc nuối của công chúng.

Năm 2017, Hòa công khai hẹn hò thiếu gia miền Tây Nguyễn Minh Hải. Nhiều người ca ngợi đây là chuyện tình đẹp của một doanh nhân thành đạt và ca sĩ xinh đẹp, tài năng.

Năm 2021, Hòa Minzy hạnh phúc công bố bé trai "Bo" – trái tim nhỏ của hai người. Thế nhưng đến tháng 2/2022, Hòa bất ngờ thông báo chia tay. Đau lòng hơn, họ chưa từng đăng ký kết hôn, chưa một lần mặc áo cưới – tất cả chỉ dừng lại ở những yêu thương lặng lẽ và một tổ ấm chưa trọn vẹn. Từ đó, Hòa Minzy trở thành mẹ đơn thân, âm thầm nuôi con, tự mình gầy dựng cuộc sống bằng chính trái tim mạnh mẽ.

Dẫu trải qua nhiều lần lận đận, dang dở, nhưng có lẽ Hòa Minzy vẫn giữ niềm tin vào tình yêu, tin rằng một ngày nào đó cô sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp như mơ ước – để cha mẹ được chứng kiến hạnh phúc trọn vẹn của con gái.

