ELCOM “thần tốc” lắp hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc Bắc – Nam

Tăng tốc lắp đặt, vượt tiến độ bàn giao

Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 phải hoàn thiện để thu phí tự động từ ngày 1/1/2026. Là một trong số các nhà thầu đang triển khai lắp đặt hệ thống ITS giai đoạn 1, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM đảm nhận nhiều gói ITS trên các tuyến cao tốc như Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đại diện doanh nghiệp ELCOM, dù có nhiều lý do khách quan như thời tiết xấu, tiến độ giải phóng mặt bằng… nhưng hiện tiến độ lắp đặt thực tế của liên danh ELCOM đang vượt kế hoạch, đáp ứng được thời gian bàn giao với các chủ đầu tư.

Cụ thể, tại các tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, ELCOM đã hoàn thành 80-85% việc lắp đặt hệ thống ITS, bao gồm hệ thống camera giám sát, trung tâm điều hành và cân tải trọng. Thời gian lắp đặt hoàn toàn "thần tốc" trong vòng một tháng, nhanh hơn gần bốn tuần so với kế hoạch đề ra.

"ELCOM đang tăng cường nhân lực và tiến hành lắp đặt nốt trên toàn tuyến. Dự kiến trong tháng 11/2025, liên danh ELCOM sẽ hoàn tất và bàn giao toàn bộ các phần từ trung tâm điều hành, camera AI giám sát, cân tải trọng tự động… theo hợp đồng", đại diện ELCOM cho biết. Theo đó, từ tháng 12/2025, chủ đầu tư hoàn toàn có thể chạy thử trên toàn tuyến cao tốc và vận hành chính thức theo đúng kế hoạch của Bộ Xây dựng.

Cùng lúc đó, doanh nghiệp này cũng đang vượt tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống ITS trên các tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây với tổng hơn 200km. Được biết, 100% thiết bị phần cứng và phần mềm trên hai tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông này đều do nhà thầu ELCOM đảm nhận.

Ông Nguyễn Khắc Việt - Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, hệ thống giám sát giao thông thông minh (ITS) và kiểm soát tải trọng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang dần hoàn thiện. "Hiện hệ thống giao thông thông minh ITS cơ bản hoàn thiện, đang lắp đặt thêm một số thiết bị và cài đặt phần mềm, chuẩn bị kĩ cho việc thu phí dự kiến vào đầu năm 2026", ông nói.

Năng lực triển khai mạnh: Nền tảng cho hệ sinh thái ITS "Made by ELCOM"

Việc đồng thời triển khai nhiều tuyến cao tốc trọng điểm trong giai đoạn nước rút đòi hỏi một năng lực tổ chức triển khai có kinh nghiệm, có tính hệ thống, từ quản trị dự án, điều phối đội thi công, quản lý chuỗi cung ứng thiết bị đến khả năng làm chủ giải pháp công nghệ. Theo ELCOM, đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì nhịp độ thi công nhanh, liên tục và kiểm soát chất lượng ổn định trên nhiều tuyến trải dài khắp Bắc - Trung - Nam.

Do ELCOM làm chủ từ thiết bị tới phần mềm nên thời gian triển khai lắp đặt trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết được rút ngắn đáng kể. Ảnh: ELCOM

Đại diện đội ngũ triển khai của ELCOM cho biết, với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng hàng nghìn dự án lớn nhỏ, doanh nghiệp đã thiết lập mô hình "điều hành tập trung, triển khai phân tán": mọi tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình an toàn, bản vẽ biện pháp thi công và kế hoạch chạy thử được thống nhất từ đầu tại trung tâm điều hành dự án, sau đó phân rã xuống các đội thi công theo từng mũi, từng tuyến. "Chúng tôi không chạy theo tiến độ bằng kiểu "dồn toa", mà duy trì tiến độ cao ổn định ngay từ ngày đầu tiên. Khi một tuyến bước vào giai đoạn hoàn thiện, đội thi công được luân chuyển để tăng cường cho tuyến tiếp theo, bảo đảm không có thời gian trống", vị này chia sẻ.

Ngoài năng lực tổ chức, điểm tựa quan trọng khác giúp ELCOM tăng tốc là khả năng tự phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và làm chủ các thiết bị ITS cốt lõi. Từ hệ thống phần mềm trung tâm điều hành, các module xử lý hình ảnh đến phần mềm cân tải trọng, tất cả đều được phát triển trên nền tảng "Made by ELCOM", giúp rút ngắn đáng kể thời gian hiệu chỉnh, chạy thử và bàn giao. Theo ELCOM, khi làm chủ cả thiết bị lẫn phần mềm, chúng tôi có thể xử lý ngay tại hiện trường, vì vậy tiến độ bền và ít rủi ro hơn.