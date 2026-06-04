Elon Musk lại gây sốc: SpaceX IPO 555.555.555 cổ phiếu, định giá lọt top 10 thế giới

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 3/6, SpaceX đã ấn định giá cổ phiếu IPO ở mức 135 USD mỗi cổ phiếu. Công ty của Elon Musk dự kiến sẽ bán ra 555.555.555 cổ phiếu, thu về khoảng 75 tỷ USD, vượt qua thương vụ IPO của Aramco để lập kỷ lục mới.

Goldman Sachs là ngân hàng bảo lãnh lớn nhất cho đợt phát hành này, tiếp theo là Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm 83,33 triệu cổ phiếu với giá IPO, tương đương 11,2 tỷ USD. Sau đợt phát hành này, Elon Musk sẽ nắm giữ hơn 82% quyền biểu quyết trong công ty, theo hồ sơ nộp lên SEC.

Với mức giá chào bán 135 USD/cp, SpaceX được định giá 1,77 nghìn tỷ USD, lọt top 10 công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường. Con số này vượt qua cả Tesla - công ty cũng do Elon Musk lãnh đạo, hiện có giá trị khoảng 1,6 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu SpaceX dự kiến sẽ ra mắt trên sàn Nasdaq vào ngày 12/6 tới. Trong hồ sơ cập nhật vào ngày 3/6, SpaceX cũng cho biết bộ phận trí tuệ nhân tạo xAI của công ty đã chi 269 triệu USD để mua pin dự phòng khổng lồ (megapack) của Tesla trong tháng 4.

Trước đó, Tesla đã tiết lộ đã bán số megapack trị giá 430 triệu USD cho xAI trong năm ngoái. Trước đó, Elon Musk đã sáp nhập SpaceX với xAI, trong một thỏa thuận định giá thực thể kết hợp ở mức 1,25 nghìn tỷ USD.

Theo bản cáo bạch nộp lên SEC sửa đổi vào ngày 3/6, SpaceX dự định dành tới 5% cổ phiếu trong vụ IPO để bán cho nhân viên và một số cá nhân. Đáng chú ý, giá trị cổ phần của Elon Musk trong SpaceX trên giấy tờ lên đến 866,5 tỷ USD.

Hiện tại, Elon Musk đang là người giàu nhất thế giới với khối tài sản theo ước tính của Forbes ở mức 826 tỷ USD. Trong đó, giá trị cổ phần của vị tỷ phú này trong Tesla vào khoảng 355 tỷ USD, cùng với các quyền chọn có thể bổ sung thêm hơn 100 tỷ USD vào con số này.

SpaceX đã liên kết gói thù lao dành cho Elon Musk với hai cột mốc lớn: đạt được mức vốn hóa thị trường 7,5 nghìn tỷ USD và đưa ít nhất 1 triệu cư dân lên Sao Hỏa. Cùng với đó, vào cuối năm ngoái, cổ đông của Tesla đã phê duyệt một kế hoạch lương thưởng cho ông Musk bao gồm 12 đợt thanh toán, mỗi đợt gắn liền với sự gia tăng vốn hóa thị trường và các thành tựu hoạt động.