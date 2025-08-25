Em bé ngủ dưới nắng khi xem A80, được phu nhân Hà thành đón vào nhà, hoá ra là mẹ vợ hot làng bóng đá!

Mẹ vợ Duy Mạnh mở rộng cửa nhà đón em nhỏ được người thân bế vào tránh nắng

Giữa cái nắng gay gắt giữa trưa 24/8, dọc con phố Nguyễn Thái Học vẫn rất đông người dân ngồi tụ tập để giữ chỗ nhằm xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhân đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Trong số đó, có cô gái tên Phương, 20 tuổi, bế trong lòng một em bé đang say ngủ.

Thấy em bé ngủ say mà mồ hôi ướt bết mái tóc vì cái nắng hầm hập ngoài hè phố, một phu nhân với trang phục giản dị mà phong thái nhẹ nhàng, bước ra từ trong căn nhà số 123 Nguyễn Thái Học bước ra, nhẹ nhàng mở cửa mời hai dì cháu vào trong nhà có điều hoà nghỉ ngơi. Không chỉ ân cần hỏi thăm em bé, vị phu nhân còn ân cần nhắc nhở: "Có gì cứ nhờ người nhà cô giúp đỡ nhé". Bà còn đưa thêm cho cô gái trẻ chai nước mát rồi mới yên tâm lên phòng.

Mẹ vợ cầu thủ Duy Mạnh mở cửa đón cháu bé say ngủ được bế vào nhà nghỉ ngơi

Ít ai ngờ, vị phu nhân ấy chính là bà Bạch Tuyết - mẹ vợ của tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh, cũng là phu nhân của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông. Vốn nổi tiếng là người kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, bà vẫn luôn để lại dấu ấn đẹp nhờ sự tinh tế và tấm lòng nhân hậu. Câu chuyện nhỏ giữa trưa nắng đã khiến nhiều người xung quanh cảm động, cô gái bế theo em nhỏ được sự giúp đỡ cũng đầy ấn tượng với sự ấm áp và tử tế của bà chủ căn nhà sáu tầng rực rỡ cờ hoa trong những ngày cả nước hướng tới lễ kỷ niệm trọng đại.

Bạn Phương chia sẻ: "Cô Tuyết mời em vào nhà ngồi vì bên ngoài nóng mà cháu nó đang ngủ. Cô bảo vào ngồi cho cháu ngủ được mát hơn. Cô bảo nếu cần gì hỗ trợ thì cứ nói vì mọi người như người nhà. Em thấy cô rất tốt bụng".

Phu nhân Bạch Tuyết cùng con gái đi phát kem miễn phí cho người dân

Ngay sau đó, phu nhân Bạch Tuyết cùng hai ái nữ, cũng là 2 nàng WAG nổi tiếng - Huyền Mi (vợ tiền đạo Văn Quyết) và Quỳnh Anh (vợ trung vệ Duy Mạnh) phát những phần quà là kem, nước uống, bánh mì miễn phí cho đông đảo người dân đang có mặt trên phố Nguyễn Thái Học chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Bà diện chiếc áo cờ đỏ sao vàng, khí chất nổi bật giữa đám đông.

Phu nhân cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn bế cháu ngoại - bé Ú trên tay

Phu nhân Bạch Tuyết phát kem miễn phí

Chân dung mẹ vợ Duy Mạnh, Văn Quyết

Trước đó, phu nhân Bạch Tuyết đã khá nổi tiếng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi là mẹ vợ của bộ đôi tuyển thủ Văn Quyết - Duy Mạnh và là phu nhân của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông. Ngoài ra, bà còn là người mẹ, người bà hết mực đảm đang. Trên trang cá nhân của Quỳnh Anh từng đăng tải khoảnh khắc bà một mình chăm sóc tận tâm cho bốn đứa cháu ngoại khi các con gái tất bật với công việc kinh doanh và các con rể bận rộn thi đấu xa nhà. Vợ Duy Mạnh từng xuýt xoa gọi mẹ là 'siêu nhân' - bởi trong từng cử chỉ, dù nhỏ, vẫn toát lên sự hy sinh âm thầm và lòng bao dung lặng thầm.

Quỳnh Anh cùng mẹ phát kem miễn phí cho người dân đi xem A80