Em trai Hoài Linh phải báo cảnh sát

Dương Triệu Vũ vừa chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi châu Âu khi trở thành nạn nhân của một vụ móc túi tinh vi. Sự việc khiến nam ca sĩ phải trình báo cảnh sát và lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về tình trạng trộm cắp có tổ chức tại một số quốc gia châu Âu.

Clip Dương Triệu Vũ bị móc túi ở châu Âu

Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ cho biết anh đã rất cẩn thận trong việc bảo quản tài sản nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị kẻ gian lấy sạch tiền mặt. Nam ca sĩ viết: "Cảnh báo thủ đoạn móc trộm cực kỳ tinh vi có tổ chức tại châu Âu mà cảnh sát cũng phải bó tay. Dù đã đề phòng kỹ nhưng không ngờ chính Vũ cũng là người bị móc sạch tiền trong balo."

Theo chia sẻ của em trai nghệ sĩ Hoài Linh, chiếc balo được đặt ngay phía trên đầu trên phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, kẻ gian đã kéo balo xuống hàng ghế phía sau, mở cả 2 chiếc balo và lấy sạch tiền trong ví. Thậm chí, tiền xu còn rơi lại dưới ghế.

Dương Triệu Vũ kể thêm: "Phía sau ghế của Vũ có 2 cô gái, nhưng khi hỏi thì họ nói không thấy ai. Vũ đã gọi ngay cho cảnh sát, họ lập hồ sơ và hẹn sẽ gọi lại. Quản lý của Vũ cũng bị móc sạch. Vũ không biết chúng lấy lúc nào tại vì mình đâu có ngủ đâu. Tiền trong ví mất hết, chúng chỉ để lại passport cho mình".

Ke trộm móc sạch tiền, chỉ để lại giấy tờ cho Dương Triệu Vũ

Việc hộ chiếu vẫn còn nguyên khiến nam ca sĩ phần nào cảm thấy may mắn, bởi nếu mất giấy tờ tùy thân, hành trình của anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, nhiều người cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi du lịch tại châu Âu.

Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1984 tại Khánh Hòa. Anh là em út trong gia đình có 6 người con và là em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh. Nam ca sĩ từng hoạt động tại hải ngoại trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Dương Triệu Vũ và anh trai Hoài Linh

Anh sở hữu nhiều album như Thiên Đàng Đánh Mất , Em Ở Đâu , Siêu Nhân và giành nhiều giải thưởng âm nhạc như Mai Vàng hay Zing Music Awards. Giọng hát nội lực cùng phong cách lịch lãm giúp Dương Triệu Vũ duy trì vị trí riêng trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua.

Ngoài âm nhạc, Dương Triệu Vũ còn được khán giả yêu mến bởi mối quan hệ thân thiết với anh trai Hoài Linh. Anh nhiều lần chia sẻ rằng nam nghệ sĩ đã hy sinh rất nhiều để chăm lo cho các em trong gia đình.