EU tuyên bố gói trừng phạt mới chống Nga

Ngày 26/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu xây dựng gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Vilnius, bà cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới chống lại Nga”.

Theo bà, các biện pháp này nhằm đảm bảo người dân Nga cảm nhận rõ hậu quả của cuộc xung đột trong đời sống hàng ngày.

Bà von der Leyen cũng cho biết EU đã phê duyệt khoản hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine, giúp nước này có thể đàm phán “từ vị thế sức mạnh”.

Trước đó, ngày 23/4, EU đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga. Trong khuôn khổ gói này, Hội đồng EU được trao quyền áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu của Nga bằng đường biển. Giao dịch với 20 ngân hàng Nga cũng bị cấm.

Cùng ngày, Vương quốc Anh đã mở rộng danh sách trừng phạt chống Nga thêm 18 mục. Trong đó có Ngân hàng Tiết kiệm Á-Âu và công ty bất động sản Diamant Estate.