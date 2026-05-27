Mặt trận chiến lược thứ 2 của Iran ở eo biển Hormuz

Các tuyến cáp ngầm đi qua eo biển Hormuz là phương tiện gây sức ép chiến lược của Iran.

Từ 18/5, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư đã kiểm soát tình hình ở Eo biển Hormuz. Cơ quan mới này được thành lập bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran và chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy tắc hàng hải do Iran đặt ra.

Cơ quan này được thành lập để đáp trả cuộc phong tỏa hải quân do Mỹ khởi xướng bắt đầu từ tháng 4. Toàn bộ eo biển Hormuz, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dưới nước, hiện được Iran coi là một phần thuộc quyền tài phán và khu vực kiểm soát chiến lược của mình.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi tình hình leo thang hiện nay, các cuộc thảo luận về cáp internet ngầm dưới biển ở eo biển Hormuz đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Iran.

Chủ đề này lần đầu tiên được đề cập vào tháng 7/2019, trong một chương trình phát sóng trên truyền hình và phát thanh IRIB do nhà nước kiểm soát.

Vào thời điểm đó, một chuyên gia tuyên bố rằng sự gián đoạn của các tuyến cáp ở eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến tới 70% lưu lượng truy cập internet toàn cầu.

Vào năm 2019, các quốc gia Ả Rập đã bác bỏ những lời cảnh báo này như những câu chuyện hoang đường của người Ba Tư. Nhưng có lẽ họ đã sai.

Ý kiến ​​chuyên gia được đưa ra vào năm 2019 không phải là tuyên bố chính thức của Chính phủ Iran về ý định cắt đứt các tuyến cáp. Nó chỉ ra những điểm yếu tiềm tàng của các tuyến cáp ở eo biển Hormuz và những hệ lụy quốc tế trong trường hợp leo thang căng thẳng khu vực đáng kể.

Như vậy, ngay từ thời điểm đó, Iran đã coi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số dưới biển ở eo biển Hormuz như một công cụ tiềm năng để tạo đòn bẩy chiến lược.

Iran có sẵn sàng hành động?

Liệu Iran có thực sự sẵn sàng cắt cáp internet ở eo biển Hormuz hay không không nên được xem như một vấn đề kỹ thuật riêng lẻ, mà là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Iran nhằm gây áp lực xung quanh tuyến đường thủy quan trọng này.

Đối với Iran, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số dưới biển hiện đóng vai trò như một đòn bẩy mới bên cạnh dầu mỏ, giao thông tàu chở dầu, cảng biển và hậu cần năng lượng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cơ bản giữa việc chỉ ra các điểm yếu và việc phá hủy vật lý các đường cáp.

Năm 2026, Iran quay trở lại chủ đề cáp internet ngầm dưới biển, nâng vấn đề lên một tầm cao mới. Ngày 22/4, hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã công bố một báo cáo lập bản đồ cơ sở hạ tầng cáp và điện toán đám mây của vùng Vịnh Ba Tư.

Về cơ bản, điều này đóng vai trò như một lời cảnh báo rằng Iran có thể coi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của các quốc gia vùng Vịnh là một phần của khu vực xung đột.

Vào tháng 5/2026, ý tưởng này đã phát triển thành một khái niệm chính trị và kinh tế hoàn thiện hơn. Truyền thông nhà nước Iran bắt đầu lan truyền luận điểm rằng Iran có thể tính phí các công ty công nghệ nước ngoài khi sử dụng các tuyến cáp ngầm chạy qua eo biển Hormuz.

Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề phí, mà nó còn bao gồm cả sự giám sát về mặt pháp lý, yêu cầu các nhà điều hành và các công ty công nghệ lớn phải tuân thủ các quy định của Iran, cũng như những nỗ lực nhằm độc quyền các dịch vụ bảo trì và sửa chữa cáp.

Góc độ quân sự

Từ góc độ quân sự, Iran có khả năng đe dọa cơ sở hạ tầng cáp. Khi nói đến sự can thiệp vật lý hơn là một cuộc tấn công mạng chính xác, những điểm yếu của cơ sở hạ tầng như vậy là rất rõ ràng.

Về mặt kinh tế, Iran có thể khẳng định quyền thu phí sử dụng cáp ngầm dưới biển trong phạm vi lãnh hải của mình. Theo luật hàng hải quốc tế, các quốc gia ven biển có quyền điều chỉnh việc lắp đặt và bảo trì cơ sở hạ tầng như vậy gần bờ biển của họ.

Đó là lý do tại sao Iran coi các tuyến cáp không chỉ là một phần của mạng lưới thông tin liên lạc quốc tế mà còn là một đối tượng nằm dưới sự kiểm soát của mình.

Bảy hệ thống thông tin liên lạc chính chạy dọc theo đáy biển của eo biển Hormuz, tuy nhiên chúng phân nhánh thành khoảng 17 đường cáp riêng biệt.

Một số phục vụ chủ yếu cho mục đích khu vực: Hệ thống FALCON kết nối Ấn Độ với Oman, Iran, Qatar, Saudi Arabia và mở rộng đến Ai Cập, trong khi Ooredoo Gulf Pathway quản lý một phần đáng kể lưu lượng kỹ thuật số trong vùng Vịnh Ba Tư.

Các hệ thống cáp khác có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm: SEA-ME-WE 5, liên kết Đông Nam Á với Trung Đông và châu Âu, và TGN-Gulf, kết nối cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh với Ấn Độ và các mạng lưới toàn cầu, bao gồm cả Mỹ.

Nếu không có sự đồng ý trực tiếp hoặc ít nhất là ngầm của Iran, các nỗ lực sửa chữa ở eo biển có thể trở nên bất khả thi. Tình huống này biến mối đe dọa gây hư hại cho các tuyến cáp thành một công cụ để gây sức ép, bởi vì ngoài việc làm gián đoạn giao thông, quá trình sửa chữa có thể trở nên phức tạp.

Nhiều khả năng thay vì thực sự phá hoại các tuyến cáp, Iran sẽ sử dụng mối đe dọa về khả năng này như một đòn bẩy gây ảnh hưởng. Chỉ cần Iran đề cập đến khả năng các tuyến cáp này có thể trở thành mục tiêu, điều đó đã làm thay đổi hành vi thị trường:

Các nhà điều hành tính đến rủi ro gia tăng, tàu sửa chữa di chuyển thận trọng hơn trong khu vực xung đột, các quốc gia vùng Vịnh đánh giá lại các tuyến đường dự phòng, và các nhà đầu tư đánh giá điểm yếu của khu vực không chỉ về dầu mỏ mà còn cả cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Các tuyến cáp ngầm dưới biển chủ yếu vẫn là phương tiện gây sức ép chiến lược của Iran - một cách để chứng minh các phản ứng đối với việc phong tỏa hoặc áp lực quân sự có thể mở rộng ra ngoài thị trường dầu mỏ sang cả cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Việc cắt đứt các tuyến cáp về mặt vật lý sẽ là biện pháp cuối cùng, chỉ có thể thực hiện trong trường hợp leo thang đáng kể. Tuy nhiên, theo logic của chiến lược gây áp lực hiện tại, đó sẽ không phải là bước đi hợp lý nhất đối với Iran.