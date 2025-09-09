Eurotile đồng hành kiến tạo không gian sống hiện đại và đẳng cấp

Trên hành trình phát triển, Eurotile đã khẳng định vị thế là thương hiệu gạch ốp lát cao cấp được giới kiến trúc sư, chủ đầu tư và khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế và giá trị bền vững. Với slogan "Kiệt tác gạch men", Eurotile không ngừng sáng tạo để mang đến những sản phẩm vừa thẩm mỹ, vừa tối ưu công năng, góp phần kiến tạo nên không gian sống hiện đại, đẳng cấp và giàu cảm xúc.

Mỗi bộ sưu tập của Eurotile là sự kết tinh bởi công nghệ sản xuất tiên tiến và nguồn cảm hứng bất tận của thiên nhiên và cuộc sống. Từ vẻ đẹp hùng vĩ của đá tự nhiên, sự mộc mạc, bình dị của con người, cho đến những họa tiết gợi nhắc dấu ấn văn hóa lâu đời,... tất cả được chuyển hóa thành những thiết kế mang cá tính riêng, tinh tế và độc bản.

Hơn hết, Eurotile còn tiên phong phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh, hướng đến vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chí tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO₂ và ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu an toàn. Nhờ đó, Eurotile mang đến giải pháp vật liệu vừa bảo vệ sức khỏe người dùng, vừa góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 và kiến tạo môi trường sống trong lành cho cộng đồng.

Hiểu rằng để một công trình bền vững và hoàn hảo, mọi chi tiết đều phải được chăm chút. Vì thế, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm gạch ốp lát chất lượng cao, Eurotile còn hướng đến giải pháp tổng thể cho công trình, từ thiết kế, lựa chọn vật liệu đến thi công giúp công trình, dự án bền vững theo thời gian và hài hòa trong từng không gian. Bởi vẻ đẹp kiến trúc không chỉ nằm ở công năng mà còn ở cảm xúc mà nó mang lại cho người sử dụng.

Chương trình tri ân đặc biệt

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025) và ra mắt bộ sản phẩm gạch Eurotile mới 2025. Thương hiệu Eurotile triển khai chương trình "Mua gạch Eurotile tặng keo chà ron và keo dán gạch - Nâng niu từng chi tiết, cảm nhận sự khác biệt" nhằm tri ân sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng đối với sản phẩm Gạch ốp lát Eurotile trong suốt thời gian qua.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/09/2025 - 31/12/2025

Nội dung: Khách hàng mua từ 10m² gạch ốp lát Eurotile sẽ được tặng kèm Keo chà ron (keo chít mạch) và Keo dán gạch cao cấp EUROGLUES. Quà tặng được giao kèm cùng đơn hàng, không quy đổi thành tiền mặt.

Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng mua trực tiếp hoặc qua hệ thống đại lý Eurotile trên toàn quốc.

Điều kiện: Thanh toán ngay khi nhận hàng. Với khách hàng công trình/dự án: áp dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chi tiết chương trình: Tại đây

Hotline: 0902.798.538