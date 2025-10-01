EVN cập nhật tình hình khắc phục sự cố điện sau bão số 10

Tình hình vận hành các hồ thủy điện:

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến 16h chiều ngày 30/9 có 20 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn.

Thủy điện Tuyên Quang: Lưu lượng về hồ lớn nhất lên tới 6985 m3/s lúc 09h30 ngày 30/9, đến 13h giảm còn 5550 m3/s. Hiện tại TĐ Tuyên Quang đang mở 8 cửa xả sâu để đảm bảo an toàn công trình.

Thủy điện Thác Bà: Lưu lượng về hồ lớn nhất lên tới 4110 m3/s lúc 22h ngày 29/9, đến 13h00 giảm còn 2820 m3/s, hiện tại TĐ Thác Bà đang mở 3 cửa xả mặt.

Thông tin chi tiết các hồ thủy điện tại đây: https://www.evn.com.vn/c3/thong-tin-ho-thuy-dien/Muc-nuoc-cac-ho-thuy-dien-117-123.aspx.

Tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV:

Do ảnh hưởng gió bão và mưa lớn liên tục kéo dài, đã dẫn đến xảy ra một số sự cố trên hệ thống lưới điện cao áp 500/220/110 kV. Ngay sau khi gió bão giảm cấp, các đơn vị vận hành đã khẩn trương huy động phương tiện và nhân lực khắc phục các sự cố.

Đến chiều 30/9, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục được 8/15 sự cố trên lưới điện 500kV, khôi phục được 18/18 sự cố trên lưới điện 220kV và khôi phục được 60/70 sự cố trên lưới điện 110 kV.

Tình hình cung cấp điện cho các khách hàng:

Đến chiều 30/9, Với sự khẩn trương và nỗ lực cao, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực tại miền Bắc và miền Trung đã khôi cung cấp điện được cho hơn 2,67 triệu khách hàng sử trên tổng số 4,12 triệu khách hàng sử dụng điện ở 16 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 10 (đạt tỷ lệ khoảng gần 65%).

Với tinh thần nỗ lực cao nhất để khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bão, đến nay Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng cộng khoảng 2.400 người và nhiều phương tiện của đơn vị Điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn để tập trung hỗ trợ việc xử lý sự cố và khôi phục cấp điện.