EVNFinance chuẩn bị ra mắt nhận diện thương hiệu mới

18-08-2025 - 13:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, HoSE: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, ghi nhận lợi nhuận trước thuế hoàn thành 62% kế hoạch cả năm. Hiện công ty đang chuẩn bị cho một dấu mốc quan trọng, đó là ra mắt nhận diện thương hiệu mới.

Theo báo cáo, kết quả kinh doanh của EVNFinance trong nửa đầu năm 2025 đạt mức tăng trưởng đáng kể, với lợi nhuận trước thuế 598 tỷ đồng. Nhiều chỉ tiêu tài chính khác cũng cho thấy kết quả tích cực, trong đó nổi bật là tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,7%.

Việc thay đổi tên thương hiệu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Theo đó, tên gọi đầy đủ mới là Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, tên viết tắt là EVF thay cho tên viết tắt EVNFinance hiện nay. Sự thay đổi này không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp luật, mà còn khẳng định định hướng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tổng hợp, khác biệt với các công ty tài chính tiêu dùng.

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, EVNFinance đang tiến hành các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tên mới và điều chỉnh giấy phép hoạt động. Song song với đó, công ty triển khai kế hoạch giới thiệu thiết kế thương hiệu EVF, hướng đến hình ảnh của một định chế tài chính số tổng hợp và tài chính toàn diện, mang phong cách trẻ trung, năng động và hiện đại. Dự kiến, sau khi được chấp thuận, EVNFinance sẽ chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới vào quý III/2025. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm hoạt động, công ty chủ động thay đổi logo – một bước đi thể hiện quyết tâm tái định vị thương hiệu, nâng cao vị thế trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ban lãnh đạo EVNFinance nhấn mạnh, việc tái định vị thương hiệu không chỉ đơn thuần là làm mới hình ảnh, mà còn là tuyên bố về sự trưởng thành và cam kết xây dựng một tổ chức tài chính tổng hợp cạnh tranh và chuyên nghiệp với bản sắc riêng. Từ khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thoái vốn năm 2020, EVNFinance đã hoạt động độc lập, mở rộng phạm vi kinh doanh và đối tượng khách hàng, kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững từ tiềm lực nội tại của chính EVNFinance.

Trước đó, theo công bố của Moody’s, EVNFinance đã duy trì 5 năm liên tiếp mức xếp hạng tín nhiệm B2 - triển vọng ổn định. Đây là minh chứng cho nền tảng tài chính vững chắc và uy tín của công ty trên thị trường.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

