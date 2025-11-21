EVNGENCO3 đảm bảo an toàn ứng phó với mưa lũ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực Thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa cao từ 100–250mm, cục bộ >350mm. Liên tiếp trong các ngày 17, 18/11 đến nay, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời đảm bảo vận hành an toàn cho nhà máy điện và tính mạng, tài sản của người dân, Tổng Công ty Phát điện 3 đã yêu cầu các đơn vị và Người đại diện khẩn trương thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn tại các công điện, văn bản về việc ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất tại các khu vực.

EVNGENCO3 đã chỉ đạo các nhà máy điện tại khu vực miền Trung - Tây nguyên gồm: Thủy điện Buôn Kuốp, Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Sê San 3A, Nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Bộ Công Thương, EVN và chỉ đạo của Tổng Công ty về công tác PCTT&TKCN năm 2025. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; Đảm bảo, sẵn sàng đầy đủ nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ" và 3 sẵn sàng".

Trước và trong mùa mưa bão, EVN, Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu; Bố trí lực lượng trực tăng cường để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp; Đảm bảo sẵn sàng hoạt động của hệ thống công trình xả lũ, cửa nhận nước, cửa xả nước, hệ thống giám sát, cảnh báo an toàn hạ du.

Trong những ngày vừa qua, Tổng Công ty và các đơn vị thủy điện đã tổ chức quan trắc, liên tục thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, vận hành các nhà máy đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ/liên hồ, lệnh điều tiết. Kịp thời báo cáo tình hình, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia/Bộ NN&MT và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương trong công tác điều tiết, xả lũ hồ chứa nhằm cắt/giảm/chậm lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Điển hình như vào lúc 17 giờ 00 ngày 19/11/2025, dự đoán sẽ có lũ lớn về hồ căn cứ quy trình vận hành liên hồ, EVNGENCO3 /Công ty Thủy điện Buôn Kuốp chủ động nâng dần mức xả tràn Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah lên đến 540 m3/s, cộng thêm lưu lượng chạy máy thì tổng lượng nước xả về hạ du là 710 m3/s để đạt mục tiêu giảm mực nước từ 487,19m về 487m nhằm tăng dung tích phòng lũ chuẩn bị đón cơn lũ từ Nhà máy Thủy điện Krông Nô 3. Đến 03 giờ 00 ngày 20/11/2025 lũ về đạt đỉnh 1645 m3/s. Khi đó lưu lượng chạy máy là 150m3/s, xả tràn 912 m3/s. Hồ Buôn Tua Srah cắt lại 583m3/s giữ lại trong hồ. Mực nước hồ lúc này tăng dần lên 487,27m cân bằng lại với mức vừa tiết giảm, như vậy đã giảm được lũ có thể gây ra cho hạ du. Và từ 4:00-16:00 ngày 20/11/2025 lưu lượng về hồ có xu hướng ổn định trong mức 1400 m3/s. Nhà máy chuyển sang chế độ xả cân bằng, từng bước giảm mực nước, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Toàn cảnh hạ du Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah (tỉnh Đắk Lắk)

Theo báo cáo của các đơn vị, tình hình các nhà máy điện thuộc EVNGENCO3 và các hồ đập đều an toàn, vận hành bình thường. Tổng Công ty và các nhà máy đã và đang chủ động phối hợp tốt với chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương; liên tục theo dõi, tiến hành xả điều nước các hồ chứa theo đúng quy trình và yêu cầu của cơ quan chức năng; thường xuyên nắm bắt tình hình các vùng hạ du, đảm bảo hệ thống thông báo, thông tin, cảnh báo hoạt động tốt, sẵn sàng các phương án ứng phó tiếp theo.