EVNGENCO3 triển khai hỗ trợ khẩn cấp tại miền Trung sau bão số 13

Chương trình của Tổng Công ty lần này tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ chính là hỗ trợ khôi phục hệ thống điện hạ thế, điện trong nhà, sửa chữa cơ sở hạ tầng dân sinh, các trường, trạm y tế, nhà ở bị hư hại, hỗ trợ an sinh xã hội cho các gia đình, và thăm hỏi động viên CBCNV ngành Điện đang khắc phục hậu quả tại các địa phương với tổng kinh phí do EVNGENCO3 hỗ trợ là hơn 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty tập trung hỗ trợ cho 03 xã, phường bị thiệt hại nặng. Trong đó, tại xã Phú Mỡ lực lượng Công ty EPS hỗ trợ vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, mái nhà phòng học; kiểm tra, thay mới hệ thống điện, quạt, bóng đèn, đường dây điện tại 04 điểm trường bị ngập nước trong các đợt bão và trạm y tế Xuân Quang 1. Tại xã Đồng Xuân, lực lượng xung kích Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Vĩnh Tân hỗ trợ cho 03 trường và hỗ trợ sửa điện cho các hộ dân khó khăn. Ngoài ra, tại 02 xã này, các đoàn còn trao tặng mỗi trường 1000 quyển tập, 100 cây viết, một ít kinh phí để sửa chữa trường, lớp và học bổng cho học sinh khó khăn và 200 phần quà mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Riêng phường Sông Cầu, nhóm tình nguyện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp Nhóm công tác của Điện lực Đắk Lắk tập trung xử lý hư hỏng đường dây điện hạ thế và sửa chữa điện trong nhà giúp người dân trong phường sớm có điện trở lại. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các xã, phường thuộc tỉnh Đak Lak là hơn 800 triệu.

Tại xã Đề Gi tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Cơ quan Tổng Công ty, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa và Vĩnh Sơn – Sông Hinh (đơn vị liên kết đứng chân trên địa bàn) đã tiến hành sửa chữa điện cho 20 hộ dân, hỗ trợ và tặng kinh phí sửa nhà cho 10 hộ có nhà bị hư hại nặng, tặng 3000 quyển tập, 300 cây viết và 60 suất học bổng cho 03 trường; 200 phần quà mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho người dân đia phương. Đồng thời, nhóm công tác còn phối hợp với các đội sửa chữa điện của Tổng Công ty Điện lực miền Trung kiểm tra, sửa chữa đường dây hạ thế; dựng trụ tạm, nâng đường dây điện lắp lên các trụ đã được kiên cố lại để khôi phục cấp điện cho bà con trong xã. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, người dân trong tỉnh Gia Lai là 425 triệu đồng.

Lực lượng tình nguyện Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa nỗ lực làm việc ngày đêm để khôi phục cấp điện cho bà con

Ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và đồng chí Cao Việt Hưng - Bí thư Đoàn cơ sở EVNGENCO3 trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho đại diện UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk

Tương tự, tại tỉnh Quảng Ngãi, EVNGENCO3 đã tổ chức trao tặng 400 phần quà tương đương 400 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13 của phường Đức Phổ và phường Sa Huỳnh, thông qua UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương.

Ông Phan Bửu Đảo - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty và đại diện UBND xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) trao quà cho các hộ dân

Ngoài hỗ trợ cộng đồng, đại diện EVNGENCO3 cũng trực tiếp thăm hỏi lực lượng kỹ thuật, công nhân sửa chữa thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang nỗ lực ngày đêm khắc phục sự cố, khôi phục hệ thống điện cung cấp cho người dân các tỉnh Quãng Ngãi, Gia Lai, Đak Lak. Sáng ngày 11/11, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT và Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO3 đại diện Tổng Công ty trao tặng 1 tỷ đồng cho EVNCPC nhằm động viên đội ngũ đang làm việc tại hiện trường. Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên CBCNV Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tặng quà hỗ trợ một số gia đình CBCNV trong đơn vị để khắc phục thiệt hại sau bão với số tiền là 50 triệu đồng. Trước đó ba ngày, như tin các báo đã đưa, tàu Hải Nam 39, sau khi cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thuộc EVNGENCO3 đã phát hiện và cứu sống một ngư dân bị nạn trên vùng biển Lý Sơn khi đang di chuyển ra cảng Sơn Dương.

Sau năm ngày tích cực hỗ trợ, đoàn công tác của EVNGENCO3 và các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, được chính quyền, người dân địa phương ghi nhận và biểu dương. Sự có mặt kịp thời, tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của những thanh niên, công nhân tình nguyện, những món quà ý nghĩa của Tổng Công ty trao tặng đã đóng góp thiết thực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.