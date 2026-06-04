Excelsior Capital và LC Foods: Chung tầm nhìn xây dựng thương hiệu thực phẩm Việt

Thị trường tỷ USD và thương vụ đầu tư chiến lược

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường được Excelsior Capital sử dụng trong quá trình đánh giá đầu tư, ngành thực phẩm chế biến tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, với quy mô ước đạt gần 8 tỷ USD năm 2025 và có thể chạm mốc 11 tỷ USD vào năm 2030.

Dư địa phát triển này không chỉ đến từ tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam vẫn còn khoảng cách để tiệm cận mức trung bình của khu vực, mà còn được thúc đẩy bởi thu nhập cải thiện, nhu cầu tiêu dùng tiện lợi ngày càng tăng và sự phục hồi của ngành du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Dù giàu tiềm năng, thị trường thực phẩm chế biến tại Việt Nam vẫn còn phân mảnh. Phần lớn doanh nghiệp nội địa tập trung vào một số dòng sản phẩm đơn lẻ và mục tiêu doanh thu ngắn hạn, trong khi chưa xây dựng được chiến lược hệ sinh thái bài bản để mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Bài toán nan giải của các doanh nghiệp thực phẩm chế biến tại Việt Nam hiện nằm ở ba yếu tố: quy mô, chất lượng và giá cả. Không nhiều doanh nghiệp có thể đồng thời sở hữu năng lực sản xuất đủ lớn, đáp ứng các chuẩn mực an toàn thực phẩm quốc tế, nhưng vẫn duy trì được chi phí tối ưu để sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Người tiêu dùng hiện nay ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về an toàn thực phẩm, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu, giá trị dinh dưỡng và sự tiện lợi. Điều này buộc doanh nghiệp phải đầu tư dài hạn vào nhà máy, công nghệ, hệ thống quản trị chất lượng và mạng lưới phân phối để duy trì sự hiện diện bền vững của thương hiệu.

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam vẫn lựa chọn mô hình gia công OEM cho các thương hiệu nước ngoài để tìm kiếm dòng tiền ngắn hạn, trong khi bài toán tích lũy giá trị tài sản thương hiệu dài hạn chưa được chú trọng đúng mức. Khi xu hướng tiêu dùng dịch chuyển về phía những thương hiệu có độ nhận diện cao và cam kết chất lượng rõ ràng, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại có thể tiếp tục nới rộng.

Trong bức tranh chuyển mình đầy thách thức, LC Foods nổi lên như một trường hợp đáng chú ý về định hướng phát triển bền vững. Với Excelsior Capital, quyết định đồng hành cùng LC Foods không chỉ đến từ tiềm năng tăng trưởng của thị trường thực phẩm chế biến, mà còn từ những nền tảng doanh nghiệp đã xây dựng trong nhiều năm qua: minh bạch tài chính, năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế và định hướng phát triển bền vững.



“Điều thuyết phục chúng tôi không chỉ là tiềm năng của ngành, mà còn là những nền tảng LC Foods đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua”, đại diện Excelsior Capital chia sẻ.

“Trong khi nhiều doanh nghiệp ưu tiên mục tiêu ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy LC Foods nổi bật nhờ chiến lược đầu tư bài bản, định hướng phát triển dài hạn và nỗ lực chuyên nghiệp hóa hệ thống quản trị. Đặc biệt, không nhiều doanh nghiệp thực phẩm trong nước đồng thời sở hữu năng lực phát triển sản phẩm, hệ thống sản xuất quy mô lớn và mạng lưới phân phối đủ sâu. Đây là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn của LC Foods”, đại diện quỹ nhận định.

Mô hình 3F và Công nghệ hiện đại – nền tảng kiểm soát chất lượng

Nhìn từ góc độ đầu tư, những doanh nghiệp có khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn thường không chỉ dựa vào quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà còn nằm ở năng lực kiểm soát chất lượng và mức độ chủ động trong chuỗi cung ứng.

Với LC Foods, chiến lược phát triển sản phẩm bền vững được xây dựng trên bốn nguyên tắc cốt lõi: nguồn gốc xuất xứ minh bạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, đầu tư công nghệ hiện đại và phong cách tiêu dùng tiện lợi trong chế biến sản phẩm phục vụ lối sống hiện đại.

Định hướng này được hiện thực hóa thông qua mô hình tích hợp 3F: Feed – Farm – Food, cho phép doanh nghiệp kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Đây cũng là một trong những yếu tố được Excelsior Capital đánh giá cao khi lựa chọn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Mô hình này giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng kiểm soát chuỗi giá trị trên nền tảng dữ liệu số, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nhanh chóng và chính xác. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khắt khe như Mỹ, EU, Nhật Bản và Canada và các quốc gia châu Á.

“Đầu tư vào chuỗi cung ứng là nền tảng kiểm soát chất lượng sản phẩm tối ưu chi phí dài hạn và xây dựng lợi thế cạnh tranh cho chiến lược phát triển bền vững”, đại diện LC Foods cho biết.

Theo đại diện LC Foods, mô hình liên kết 3F không đơn thuần là chiến lược để doanh nghiệp tối ưu biên lợi nhuận ngắn hạn, đặt sức khỏe người tiêu dùng làm trung tâm và tiếp cận ESG theo hướng gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh cốt lõi. Việc kiểm soát toàn bộ chuỗi, từ thức ăn, vùng nuôi đến chế biến và phân phối, cho phép doanh nghiệp đảm bảo nguồn gốc xuất xứ minh bạch và chất lượng nhất quán ở từng công đoạn giảm thiểu rủi ro vận hành và tạo ra giá trị dài hạn cho người tiêu dùng, đối tác cũng như cộng đồng - điều mà một mô hình phân mảnh khó thực hiện được.

“Thế kiềng ba chân” chinh phục dòng vốn chiến lược

Qua góc nhìn của Excelsior Capital, lợi thế lớn nhất của LC Foods không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng, mà còn nằm ở năng lực thích ứng liên tục trước sự phân hóa ngày càng nhanh của nhu cầu tiêu dùng. Sức bật này được dẫn dắt bởi đội ngũ sáng lập và điều hành có bề dày kinh nghiệm trong ngành chế biến thực phẩm, với chuyên môn trải dài từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ sản xuất, xây dựng mạng lưới phân phối đến quản trị doanh nghiệp.

Năng lực điều hành đó được phản ánh qua danh mục hơn 400 sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành hàng khác nhau. Thay vì lựa chọn lối đi an toàn với một vài dòng sản phẩm đơn lẻ, LC Foods chủ động mở rộng hệ sinh thái để đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng trên cùng một hệ thống phân phối. Từ các ngành hàng trụ cột như xúc xích, viên thả lẩu, đến bánh bao, dimsum và thực phẩm tiện lợi, doanh nghiệp liên tục điều chỉnh hương vị, quy cách đóng gói và phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng cũng như đặc trưng từng vùng miền.

Sự đa dạng của danh mục sản phẩm dựa trên triết lý “one-stop supply” – cung cấp giải pháp thực phẩm toàn diện thay vì bán lẻ từng mặt hàng riêng biệt. Cách tiếp cận này giúp hệ thống phân phối tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm thông qua một đầu mối, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng độ phủ thị trường.

Theo đại diện Excelsior Capital, sự kết hợp giữa năng lực R&D, hệ sinh thái sản xuất – phân phối rộng khắp và nền tảng quản trị minh bạch đã tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững của LC Foods.

Đằng sau khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường là nền tảng sản xuất được đầu tư bài bản. Hiện LC Foods vận hành hai nhà máy hiện đại tại Bình Dương với tổng công suất trên 100.000 tấn/năm, được trang bị dây chuyền công nghệ từ Đức và châu Âu. Đây là bệ đỡ hạ tầng giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán sản xuất quy mô lớn nhưng vẫn duy trì sự ổn định về chất lượng.

Các sản phẩm của doanh nghiệp hiện có mặt tại gần 100.000 điểm bán truyền thống, hơn 7.000 điểm bán hiện đại cùng mạng lưới hơn 450 nhà phân phối trên toàn quốc.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện nền tảng nội lực của doanh nghiệp là sự chuẩn bị bài bản về quản trị và tài chính cho các mục tiêu dài hạn. Doanh nghiệp đã triển khai hệ thống SAP ERP nhằm chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời duy trì hoạt động kiểm toán bởi một trong bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới. Song song với đó là việc theo đuổi các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và trách nhiệm xã hội như HACCP, BRCGS, FSSC 22000 và SMETA.

Nhìn từ góc độ đầu tư, đây không đơn thuần là những chứng nhận hay hệ thống quản trị. Đó là những nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, kiểm soát rủi ro và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng cũng như các nhà đầu tư dài hạn. Chính những yếu tố này đã tạo nên sự đồng điệu giữa LC Foods và Excelsior Capital trong hành trình hướng tới tăng trưởng bền vững.

Hợp lực vươn tầm Quốc tế

Những nền tảng được xây dựng trong nhiều năm qua đang dần phản ánh vào vị thế của LC Foods trên thị trường. Năm 2025, doanh nghiệp được Vietnam Report vinh danh Top 5 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2025, nhóm ngành Thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn. Tháng 4/2026, LC Foods tiếp tục được bình chọn là Hàng Việt Nam Chất lượng cao, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp doanh nghiệp đạt danh hiệu này.

Sự xuất hiện của Excelsior Capital được xem là bước đệm quan trọng cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo của LC Foods. Sự hợp tác này không đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, mà là mối quan hệ đồng hành chiến lược nhằm tạo ra các giá trị bền vững.

Bằng việc tham gia vào Hội đồng Quản trị với vai trò cố vấn chiến lược, Excelsior Capital sát cánh cùng Ban điều hành LC Foods trong việc xây dựng lộ trình phát triển dài hạn. Quỹ cam kết hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và tài chính theo các chuẩn mực quốc tế, thiết lập hệ thống phân tích nội bộ nhằm tối ưu hóa tốc độ ra quyết định, đồng thời áp dụng sâu rộng các tiêu chuẩn ESG để quản lý rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Song song với đà tăng trưởng hữu cơ, Excelsior Capital còn hỗ trợ LC Foods trong việc đánh giá và thực hiện các thương vụ M&A tiềm năng, xây dựng lộ trình IPO và niêm yết, cũng như các hoạt động khác phục vụ cho quá trình phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Với nền tảng công nghệ, hệ sinh thái sản xuất và dòng vốn được củng cố sau khi có sự đồng hành của Excelsior Capital, LC Foods đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty thực phẩm chế biến hàng đầu Việt Nam, có khả năng kiểm soát toàn chuỗi giá trị, hiện diện rộng khắp các kênh phân phối và được người tiêu dùng tin tưởng về chất lượng.

LC Foods dự kiến thực hiện IPO trong thời gian tới như một bước quan trọng trong hành trình phát triển dài hạn, mở ra cơ hội để cộng đồng nhà đầu tư cùng đồng hành với câu chuyện tăng trưởng của công ty.

Hơn thế nữa, việc xây dựng được một thương hiệu thực phẩm Việt đủ tầm cũng là cách góp phần nâng vị thế của ngành thực phẩm Việt Nam trên bản đồ khu vực. Từ nền tảng tại thị trường nội địa, LC Foods có cơ hội vươn đến tầm vóc khu vực, mang sản phẩm thực phẩm Việt Nam đến với người tiêu dùng quốc tế và trở thành một trong những đại diện tiêu biểu cho ngành thực phẩm Việt. Đó là loại tài sản thương hiệu không thể đo đếm đơn thuần bằng những con số, nhưng lại là giá trị bền vững nhất trong dài hạn mà Excelsior Capital muốn cùng LC Foods xây dựng.