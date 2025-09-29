Eximbank được vinh danh “Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu năm 2025”

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Eximbank nhận giải thưởng uy tín này, ghi nhận cho hành trình đổi mới không ngừng, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng, cổ đông và cộng đồng để kiến tạo những giá trị lâu dài, bền vững.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Chương trình Vinh danh Sản phẩm/Dịch vụ Tài chính tiêu biểu năm 2025 tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS 2025) – sự kiện thường niên do Báo Tài chính & Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính.

Năm nay, chương trình có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 816 doanh nghiệp tham gia (so với 304 doanh nghiệp năm 2024). Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia độc lập uy tín trong và ngoài nước, khẳng định sự khắt khe trong quá trình đánh giá cũng như uy tín và giá trị của giải thưởng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Những năm qua, Eximbank đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi kiên định theo đuổi chiến lược đổi mới và phát triển bền vững. Ngân hàng tập trung cơ cấu danh mục cho vay theo hướng an toàn – hiệu quả, đẩy mạnh phát triển phân khúc SME và khách hàng cá nhân, đồng thời mở rộng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt là thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối – vốn là thế mạnh truyền thống.

Song song với hoạt động kinh doanh, Eximbank đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, triển khai hàng loạt nền tảng công nghệ hiện đại như Core Banking mới, ứng dụng ngân hàng số Eximbank EDigi và EBiz, hệ thống CRM/ESale+, cùng các giải pháp thanh toán tiên tiến như Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, QR xuyên biên giới,... Những cải tiến này không chỉ tối ưu vận hành và giảm chi phí, mà còn nâng cao đáng kể trải nghiệm khách hàng, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài.

Ông Nguyễn Tấn Bảo – Phó Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin Eximbank cho biết, một trong những dấu ấn nổi bật của ngân hàng chính là việc triển khai nhiều sáng kiến để kiến tạo giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái mở rộng – bao gồm khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và đội ngũ nhân viên. Từ đó, Eximbank không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng mà còn xây dựng nên một hệ sinh thái tài chính số an toàn, đồng bộ.

Ngân hàng cũng tiên phong ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các giải pháp bảo mật trong quản trị rủi ro và phục vụ khách hàng. Nhiều ứng dụng hiện đại đã được đưa vào thực tiễn như AI và GenAI (Copilot Microsoft 365, Voice Biometrics, Voicebot) giúp tăng hiệu suất làm việc, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và chính xác; RPA được áp dụng cho gần 20 quy trình trọng yếu, từ thu nợ, hạch toán ATM đến chi lương, góp phần giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian xử lý.

Việc chuyển đổi các ứng dụng quan trọng lên nền tảng điện toán đám mây cũng giúp Eximbank gia tăng tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời rút ngắn thời gian đưa dịch vụ mới ra thị trường. Cùng với đó, ngân hàng tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống nền tảng cốt lõi như Core Banking, LOS/BPM, MIS/Datawarehouse, CRM/ESale+, ECM và E-Office để chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực phục vụ khách hàng.

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Eximbank không chỉ sở hữu thế mạnh vượt trội trong thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại, mà còn xây dựng được mạng lưới 215 điểm giao dịch trên toàn quốc, cùng hệ thống quan hệ đại lý với gần 900 định chế tài chính tại 70 quốc gia.

"Những thành quả về chuyển đổi số hôm nay là sự nối dài hành trình kiến tạo giá trị của Eximbank – vừa hiện đại hóa hoạt động, vừa mở ra động lực tăng trưởng mới. Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu năm 2025" không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là động lực để Eximbank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên ngân hàng số", ông Bảo cho hay.