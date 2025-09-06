EZCLOUD nhận chứng chỉ PCI DSS VER 4.0.1 từ Cyber Services Việt Nam

Tại buổi lễ trang trọng được tổ chức ở Hà Nội, ông Vũ Ngọc Thanh - Phó Tổng Giám đốc Cyber Services Việt Nam và ông Brook Crawford - chuyên gia tư vấn từ Cyber Services, đã trao chứng chỉ cho đại diện Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu.

Khẳng định cam kết an toàn bảo mật

PCI DSS là bộ tiêu chuẩn toàn cầu do Hội đồng PCI SSC ban hành, đưa ra hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt về công nghệ, vận hành và quản trị dữ liệu nhằm bảo vệ thông tin thẻ. Phiên bản 4.0.1 là bản cập nhật mới nhất, nhấn mạnh việc ứng dụng linh hoạt các biện pháp bảo mật để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và các mối đe dọa mạng.

Việc đạt chứng chỉ này cho thấy ezCloud Toàn Cầu đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí từ hạ tầng kỹ thuật, quy trình quản lý đến bảo vệ dữ liệu khách hàng. Đây là minh chứng cho năng lực của ezCloud trong việc đảm bảo an toàn thông tin, đồng thời tạo dựng niềm tin bền vững với đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Thanh – Phó Tổng Giám đốc Cyber Services Việt Nam – nhấn mạnh: "Thành quả này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ezCloud Toàn Cầu trong việc áp dụng các chuẩn mực bảo mật quốc tế. Cyber Services rất vinh dự được đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đạt cột mốc quan trọng này."

Ông Vũ Ngọc Thanh – Phó Tổng Giám đốc CTCP Cyber Services Việt Nam

Đại diện ezCloud Toàn Cầu chia sẻ: "Việc nhận chứng chỉ PCI DSS ver 4.0.1 thể hiện cam kết mạnh mẽ của ezCloud trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng và cung cấp dịch vụ an toàn, tin cậy. Đây cũng là nền tảng để chúng tôi mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thương mại điện tử."

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Đại diện Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu

"Tấm vé thông hành" mở rộng hợp tác

Việc đạt được chứng chỉ PCI DSS ver 4.0.1 không chỉ là một bằng chứng về năng lực bảo mật, mà còn là "tấm vé thông hành" giúp ezCloud dễ dàng gia nhập vào "sân chơi" của các đối tác lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng như tích hợp thanh toán trực tiếp, hợp tác phát triển giải pháp Fintech hoặc tham gia vào hệ sinh thái ngân hàng số. Đối với lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại điện tử (E-commerce), lợi ích đem lại chính là kết nối với các nền tảng OTA và du lịch trực tuyến và thu hút đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế. Đây là điều kiện tiên quyết, chứ không phải là một lợi thế cạnh tranh đơn thuần, để các tổ chức này xem xét hợp tác cùng ezCloud Toàn Cầu.

Sự kiện ezCloud Toàn Cầu nhận chứng chỉ PCI DSS ver 4.0.1 từ Cyber Services Việt Nam là dấu mốc quan trọng, khẳng định xu hướng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ngày càng chú trọng tuân thủ chuẩn mực bảo mật quốc tế, góp phần xây dựng môi trường giao dịch tài chính an toàn, minh bạch và bền vững.

Công ty cổ phần Cyber Services Việt Nam là Công ty chuyên tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ pháp lý hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ PCI (PCI DSS, PCI PIN, PCI P2PE, PCI 3DS, PCI SSF, PCI Card Production & Provisioning); Tiêu chuẩn SOC 2 (Type I, Type II); Hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin, và các yêu cầu theo Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cyber Services sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trên hành trình chinh phục các chuẩn mực bảo mật hàng đầu thế giới.

Công ty cổ phần Cyber Services Việt Nam

Trụ sở chính: Số 19 Tập thể Viện điều tra Quy hoạch đất đai, ngõ 187 Trung Kính, Yên Hoà, Hà Nội

Văn phòng đại diện: LP08, Số 2, Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0979875985

Email: support@cybercubevn.com

https://cybercubevn.com