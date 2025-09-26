Fed, BOJ dự kiến 'án binh' lãi suất, đồng yên chạm đáy 2 tháng

Đồng yên Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng so với đô la Mỹ khi giới đầu tư hạ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sớm nâng lãi suất. Các số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo cũng làm giảm khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Sáng 26/9, đồng yên giảm xuống mức 149,94 yên/USD trước khi hồi nhẹ lên mức 149,76 vào 14:00 cùng ngày.

Quý 2, GDP thực của Mỹ tăng 3,8% so với quý trước, cao hơn mức dự báo 3,3%, số liệu điều chỉnh công bố ngày 25/9 cho biết. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ đạt 218.000, thấp hơn dự báo 235.000, cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc.

Tuần trước, Fed giảm lãi suất ngắn hạn 0,25 điểm phần trăm xuống 4 – 4,25%, nhưng một số quan chức vẫn tỏ ra thận trọng. Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee nói với Financial Times rằng ông không thoải mái nếu cắt giảm quá nhiều ngay từ đầu vì tiến triển lạm phát vẫn là tạm thời.

Tại Nhật Bản, dữ liệu mới cũng gây áp lực giảm lên đồng yên. Sáng 26/9, Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố CPI Tokyo (không tính thực phẩm tươi sống) tháng 9 tăng 2,5% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 2,8%. Lạm phát ổn định hơn dự kiến khiến giới đầu tư tin rằng BOJ sẽ chưa vội nâng lãi suất.

BOJ đặt mục tiêu dài hạn duy trì mức lạm phát bền vững 2%. Sau cuộc họp chính sách tuần trước, Thống đốc Kazuo Ueda nói lạm phát “vẫn thấp hơn 2% một chút nhưng đang tiến gần mục tiêu”, cho thấy lập trường thận trọng.

Trong nước, Nhật Bản đang bước vào giai đoạn tranh cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền. Các ứng viên kêu gọi thêm biện pháp tài khóa để ứng phó khủng hoảng chi phí sinh hoạt, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tài khóa và khả năng BOJ trì hoãn tăng lãi suất. Một số nhà đầu tư cho rằng, nếu cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi – người thiên về nới lỏng tài khóa – giành chiến thắng, thị trường chứng khoán có thể tăng mạnh hơn và đồng yên suy yếu thêm.

Tham khảo: Nikkei Asia﻿